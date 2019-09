Gaming-deal: Spar 25% på Logitech G935 headset

Hvis du er på jagt efter et gaming-headset i en ordentlig kvalitet, vil det givetvis interessere dig, at Elgiganten har et virkeligt godt tilbud på Logitech G935 for tiden.

Det trådløse headset er sat ned fra 1.199 kr. til 899 kr., så det er altså muligt at score en rabat på 25 procent. Og det er den absolut billigste pris, vi i skrivende stund har kunnet finde på Logitech G935 blandt de gængse forhandlere herhjemme.

Hovedtelefonerne byder blandt andet på Pro-G 50 mm audio drivere, DTS Headphone:X 2.0 surroundsound, boom-mikrofon med en flip-to-mute knap samt tre programmerbare G-keys knapper på ørekoppen.

Endnu en finesse er headsettets justerbare Lightsync-belysning, som eksempelvis kan indstilles efter den type spil, du spiller, eller kan synkronisere lyset med andre Lightsync-kompatible enheder.

Hvis du gerne vil vide mere om specifikationerne, eller ønsker at købe Logitech G935, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Prisen hos Elgiganten gælder til og med den 29. september 2019.