De bedste gaming-skærme i 2019: de 10 bedste skærme til gaming

De bedste PC-spil kan tage dig til steder og vise dig ting, som du aldrig troede var muligt. Dette er grunden til, at du bør købe en af disse gaming-skærme, hvor at få den bedst mulige oplevelse.

Men hvad gør så gaming-skærme bedre til netop gaming, spørger du sikkert? I sidste ende handler det om hvad du kan få ud af dem. Markedet er i dag proppet med forskellige typer af skærme, og den bedste skærm til gaming afhænger af hvilken type spil, du spiller.

Hvis du blot vil suges ind i dit yndlings single player-spil såsom Devil May Cry Veller Sekiro: Shadows Die Twice, vil du nok gerne have en 4K Ultra HD-gaming-skærm med HDR. Hvis du er mere til esport og spiller eksempelvis Overwatch, vil du nok gerne have en gaming-skærm med en høj opdateringshastighed og lav responstid.

Det kan være svært at finde den helt rette skærm til gaming – og derfor er vi her for at hjælpe dig. VI har samlet de bedste gaming-skærme vi har testet og anmeldt over det sidste års tid. Uanset hvilken type PC-spil du typisk spiller, kan vi hjælpe dig med at finde den rette skærm til netop dit behov.

BenQ EX3501R

1. BenQ EX3501R

Endelig får vi HDR og Ultra-bredformat

Skærmstørrelse: 35-tommer | Skærmforhold: 21:9 | Opløsning: 3,440 x 1,440 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Opdateringshastighed: 100Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 2,500:1 | Farver understøttet: sRGB 100% | Vægt: 10,4 kg

Fremragende skærmstørrelse

HDR

Menuen kan være bøvlet

Kræver justerering efter udpakning

HDR har i lang tid været det primære salgsargument for TV, men funktionen er endnu ikke blevet populær inden for gaming-skærme. Det laver den lynhurtige BenQ EX3501R om på og har skabt en buet ultra-bred skærm, som ikke kun er opnåelig men også smuk.

BenQ kalder selv sin skærm for en ‘video enjoyment monitor’, men når du først fyrer op for et spil med HDR, ved du hvorfor den er øverst på vores liste af gaming-skærme.

Læs hele anmeldelsen:BenQ EX3501R

Alienware AW3418DW

2. Alienware AW3418DW

Den hurtigste ultra-brede til dato

Skærmstørrelse: 34-tommer | Skærmforhold: 21:9 | Opløsning: 3,440 x 1,440 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Opdateringshastighed: 120Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: sRGB 100% | Vægt: 12 kg

Højeste opdateringshastighed i en ultra-bred

Alienware-design og byggekvalitet

Dyr

Fylder meget

Alienware AW3418DW er en af de få gaming-skærme som giver den grad af indlevelse som kun et 21:9-format kan, imens den også har en høj opdateringshastighed. Med en opløsning på 3,440 x 1,440 pixels, lynende hurtig responstid på 4ms og 120Hz opdateringshastighed, får du i AW3418DW det bedste fra begge verdener. Alle disse funktioner er dog dyre, så det er næppe det bedste bud, til gaming på budget. Når det er sagt, er det ikke svært at se, hvorfor det er en af de bedste gaming-skærme i 2019.

Læs hele anmeldelsen: Alienware AW3418DW

AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

3. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Sortere end sort

Skærmstørrelse: 35-tommer | Skærmforhold: 21:9 | Opløsning: 3,440 x 1,440 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Opdateringshastighed: 120Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 2,500:1 | Farver understøttet: sRGB 100% | Vægt: 12 kg

Fænomenal farvegengivelse

120Hz opdateringshastighed

Kluntet menusystem

AOC Agon AG352UCG var en af de bedste gaming-skærme vi havde prøvet, så da vi hørte, at en ny version var på vej, med højere opdateringshastighed og bedre kontrast, kunne vi dårligt vente. AOC Agon AC352UCG6 Black Edition har de same bedste funktioner fra originalen, men gør det lige lidt bedre, og gør dette til en fremragende ultra-bred skærm at spille på. Den er dyr, jovist, men hvis du har hardwaren til at trække den, gør du dig selv en bjørnetjeneste ved ikke at købe den.

Læs hele anmeldelsen: AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Asus ROG Swift PG27UQ

4. Asus ROG Swift PG27UQ

Gaming-skærmenes Rolls Royce

Skærmstørrelse: 27-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 3,840 x 2,160 | Lysstyrke: : 600 cd/m2 | Opdateringshastighed: 144Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 50,000:1 | Farver understøttet: Adobe RGB 99% | Vægt: 13 kg

G-Sync og HDR

Fantastisk billedkvalitet

Ustyrligt dyr

Asus ROG Swift PG27UQ er måske den mest avancerede og bedste gaming-skærm du kan få, så længe du har råd til den. Skærmen har en smuk 4K Ultra-HD-opløsning og HDR, såvel som G-Sync og 144Hz opdateringshastighed. Disse specifikationer gør det til en af de mest utrolige gaming-skærme, der nogensinde har eksisteret, og når du ser den i virkeligheden, vil du ikke tro dine egne øjne. Det eneste der afholder denne skærm fra en ultimativ anbefaling, er den sindssygt høje pris. Men har du alligevel pengene liggende, har du nok også en PC, der er kraftig nok til at trække den.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG Swift PG27UQ

BenQ PD3200U

5. BenQ PD3200U

En stor 4K-skærm til dit skrivebord

Skærmstørrelse: 32-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 3,840 x 2,160 | Lysstyrke: : 350 cd/m2 | Opdateringshastighed: 60Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: sRGB 100% | Vægt: 9 kg

4K UHD-opløsning

Kæmpe skærm

Relativt billig

Designet er lidt kedeligt

Professionelle værktøjer er niche

Fylder meget

Selvom den primært er designet til CAD-professionelle, er BenQ PD3200U stadig en af de bedste gaming-skærme du kan købe i dag. Dette skyldes primært det solide fokus på grafisk design, hvorfor skærmen har nogle fantastiske betragtningsvinkler – så dine venner også kan kigge med, når du spiller. Ulig de fleste andre 4K-skærme på markedet, behøver du desuden ikke rode med indstillingerne for at få det bedste billede – hver enhed er kalibreret af BenQ før den sendes fra fabrikken. Dette er en af de bedste gaming-skærme på markedet, selvom den slet ikke er designet til netop dette.

Læs hele anmeldelsen: BenQ PD3200U

Acer Predator X27

6. Acer Predator X27

Det bedste billede til den bedste pris

Skærmstørrelse: 27-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 3,840 x 2,160 | Lysstyrke: : 600 Nits | Opdateringshastighed: 144Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: sRGB 100%%, Adobe RGB 99% | Vægt: 12 kg

Smukt 4K HDR-billede

G-Sync og høj opdateringshastighed

Alt for dyr

Der er en særlig gruppe af PC-gamere, som har brug for den absolut bedste hardware penge kan købe, og Acer Predator X27, er måske den bedste gaming skærm til netop dem. Listen af high-end funktioner proppet ind i denne skærm er næsten lige så lang som vores arm – 4K-opløsning, HDR-10, G-Sync, 144Hz opdateringshastighed – du får svært ved at finde en mere avanceret skærm. Igen skal du blot se den i levende live og du er solgt – lige indtil du ser prislappen – med en pris på omkring 16.000 er den forbeholdt de få… men man har vel lov at drømme.

Læs hele anmeldelsen: Acer Predator X27

BenQ Zowie XL2540

7. BenQ Zowie XL2540

En skærm til professionelle gamere

Skærmstørrelse: 24-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 1,920 x 1,080 | Lysstyrke: : 400 cd/m2 | Opdateringshastighed: 240Hz | Responstid: 1ms | Betragtningsvinkler: 170/160 | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: NTSC 72% | Vægt: 7,5 kg

Høj opdateringshastighed

Nem opsætning

Dyr

Begrænset appel udover til pro gamere

BenQ Zowie XL2540 er på grund af sine skyklapper nok ikke til alle, men tro os når vi siger, at det er en af de bedste gaming-skærme på listen. Den sparer på flashy lyseffekter og har i stedet en lynende hurtig opdateringshastighed på 240Hz og en vanvittig responstid på 1ms. Du får ikke adaptive sync, men hvis du har en maskine, der kan holde til den hurtige opdateringshastighed, klarer den sig glimrende. BenQ Zowie XL2540 holder det simpelt med mange billedindstillinger, en ”S switch”-kontrolenhed til disse forhåndsindstillinger og et par justerbare lysskærme. Er du professionel gamer, er dette en af de bedste gaming-skærme du bør overveje.

Læs hele anmeldelsen: BenQ Zowie XL2540

Samsung CHG90 QLED

8. Samsung CHG90 QLED

Den bredeste ultra-brede

Skærmstørrelse: 49-tommer | Skærmforhold: 32:9 | Opløsning: 3,840 x 1080 | Opdateringshastighed: 144Hz | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 3,000:1 | Farver understøttet: N/A | Vægt: 15 kg

Fejlfrit billede

Imponerende farvegengivelse

Glidende 144Hz opdateringshastighed

Dyr

Kun 1080p vertikalt

Med denne skærm bringer Samsung ikke bare sin QLED-teknologi ind på gaming-markedet, men kan samtidig prale med den bredeste ultra-brede skærm på markedet i dag. Med sine 49.5 tommer er den aldeles gigantisk – den kommer nok til at rage ud over kanterne på dit skrivebord - men med sin imponerende opløsning på 3,840 x 1080 pixels og HDR, bliver du blæst væk af det flotte billede. Selv om du ikke ønsker at spille i den fulde opløsning (det kræver en møgkraftig maskine), kan du stadig bruge den ekstra skærmplads, og eksempelvis have en browser eller film kørende på samme skærm. Det eneste reelle minus er den høje pris, som dog stadig kan retfærdiggøres, så man ser på hvor god skærmen er.

Læs hele anmeldelsen: Samsung CHG90 QLED

Samsung CHG70 QLED

9. Samsung CHG70 QLED

Gaming med alle farver

Skærmstørrelse: 32-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 2,560 x 1,440 | Lysstyrke: : 350 cd/m2 | Opdateringshastighed: 144Hz | Responstid: 1ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 3,000:1 | Farver understøttet: 1.07B | Vægt: 9,5 kg

Hurtig responstid

HDR

Fylder meget

Hvis du har et kraftigt grafikkort og ikke har noget imod at undvære 4K Ultra HD, så har Samsung noget til dig. Samsung CHG70 er en buet 1440p-skærme med en hurtig responstid på 1ms og opdateringshastighed på 144Hz. Dette gør det til en af de bedste gaming-skærme i 2019. Fordi den ofte er på udsalg, kan du desuden være heldig at gøre en god handel.

Læs hele anmeldelsen: Samsung CHG70 QLED

MSI Optix MAG271CR

10. MSI Optix MAG271CR

Du skal være hurtig for at redde verden

Skærmstørrelse: 27-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 1,920 x 1,080 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Opdateringshastighed: 144Hz | Responstid: 1ms | Betragtningsvinkler: 178/160 | Kontrast: 3,000:1 | Farver understøttet: SRGB 115%, 90% DCI-P3 | Vægt: 9 kg

HUrtig opdateringshastighed

RGB-lys

Høj pris for 1080p

Når du konkurrerer i førstepersons skydespil såsom Overwatch eller Counter-Strike, har du mere end noget andet brug for høje hastigheder, for at være med blandt de bedste. Her er skærme som MSI Optix MAG271CR nyttige. Med en 1080p-opløsning, 144Hz opdateringshastighed og 1ms responstid, får du en superhurtig og glidende oplevelse, så længe du har en maskine, der kan trække det. 60Hz-paneler er så gammeldags – de bedste gaming-skærme har høje opdateringshastigheder.

Læs hele anmeldelsen: MSI Optix MAG271CR

Hvordan køber du den bedste gaming-skærm i 2019

Er du på udkig efter den bedste gaming-skærm i 2019, er der nogle ting du bør overeje, før du beslutter dig og betaler for hvad der skal stå på dit skrivebord.

Ved at lære disse termer og specifikationer at kende, får du lettere ved at finde en skærm, der passer til dit behov, hvilket samtidig betyder, at du ikke betaler ekstra for funktioner, som du ikke har behov for.

Skærmstørrelse: Når du kigger efter den bedste gaming-skærm, er størrelsen en af de vigtigste ting du skal overveje. Større skærme giver mere indlevelse, siden spillet fylder mere i dit synsfelt, men de kræver også mere plads, ligesom de naturligvis er dyrere.

Skærmforhold: Skærmforholdet på en skærm indikerer bredden og højden på skærmen. De fleste skærme i bredformat har et skærmforhold på 16:9, imens ældre skærme er tættere på 4:3, som ser temmelig forældet ud i 2019. Ultrabrede skærme med skærmforhold på 21:9 stiger i popularitet, da de viser endnu mere af dine spil, hvorfor mange ultrabrede skærme er endt på vores liste med de bedste gaming-skærme i 2019.

Opløsning: En anden vigtig ting du bør overveje, er opløsningen. Jo højere tal, des skarpere billedet. Det kræver dog en særdeles kraftig maskine at trække alt over Full HD (1920 x 1080 pixels), selvom mange gaming-skærme har opløsninger på 2,560 x 1,400 (WQHD) og 3,840 x 2,160 (4K).

Opdateringshastighed: Hvis du primært vil spille Counter-Strike og andre førstepersons skydespil, er opdateringshastigheden særlig vigtig. Jo højere opdateringshastighed, des flere billeder per sekund (fps) understøtter skærmen, hvilket giver et mere flydende billede og oplevelse. En opdateringshastighed på 60Hz er mest almindelig i 2019, men opdateringshastigheder på 144Hz og sågar 200Hz vinder indpas.

Responstid: De bedste gaming-skærme praler med lave responstider, hvilket betyder hurtige og flydende bevægelser uden input lag. De laveste responstider på TN-skærme (vi gennemgår dette i næste afsnit) er 1 millisekund, hvor nyere IPS-skærme typisk har lidt langsommere responstid på 4ms. Spiller du på professionelt plan, er det vigtig at holde dette tal så lavt som muligt.

Paneltype: Her bliver det en anelse teknisk. Paneltypen på en gaming-skærm påvirker responstid og billedets klarhed. TN-paneler (twisted nematic) har den laveste responstid og er som regel også billige. De har dog ikke de bedste betragtningsvinkler. IPS-paneler (in-plane switching) har omvendt gode betragtningsvinkler og god farvegengivelse, men typisk højere responstid. Sidst ligger VA-paneler (vertical alignment) imellem de to, selvom deres langsomme responstid gør dem til en sjældenhed i gaming-verdenen.

Betragtningsvinkler: Selv om de fleste sidder direkte foran deres skærm, er det ikke altid sikkert, især ikke hvis i er flere, der kigger på skærmen samtidig. En skærms betragtningsvinkler siger noget om hvilke vinkler du kan se på skærmen fra og stadig få et klart billede. Jo tættere tallet er på 180, des bedre bliver oplevelsen, hvis du ser på skærmen fra siden eller ser på den oppe eller nede fra.

G-Sync og FreeSync: Du har sikkert bemærket, at mange gaming-skærme i dag enten er udstyret med G-Sync eller FreeSync-teknologi – nogle gange begge dele. Dette hjælper til med at give flydende billeder uden hakken og eliminerer input lag. G-Sync er udviklet af Nvidia og kræver et Nvidia-grafikkort. Den indbyggede teknologi er med til at drive prisen opad. På den anden side har vi FreeSync, som er udviklet af AMD. Siden det er gratis for skærmproducenterne at benytte dette, er disse skærme typisk billigere.

