Gaming-deal: Corsair HS70 Wireless er nu nedsat med 38%

Hvis du er på udkig efter et trådløst PC-headset til gaming, der både er økonomisk overkommeligt og af ordentlig kvalitet, er det bestemt værd at tjekke Kompletts aktuelle tilbud på Corsair HS70 Wireless.

Komplett har nemlig sat hovedtelefonerne ned fra 799 kr. til 499 kr., hvilket med andre ord betyder, at du kan spare 38 procent. Og det er ikke muligt at opdrive Corsair HS70 til en billigere pris lige p.t., viser vores pristjek blandt de gængse forhandlere herhjemme.

Corsair er kendt for at kunne skabe budgetvenlige hovedtelefoner til gaming i overraskende god kvalitet, og det er også tilfældet med HS70 Wireless, der blev lanceret i foråret 2018.

"Vi er super imponerede over HS70's performance," skrev TechRadars anmelder blandt andet i sin test af Corsair HS70 Wireless, der ikke mindst kan prale af en flot, præcis lyd samt mulighed for at skifte mellem stereo og 7.1 virtual surround sound.

Og det siger da også noget om headsettets kvaliteter, at det trods sine snart to år på bagen og lave pris stadig er at finde på vores top-liste over markedets bedste PC-headsets til gaming lige nu.

Hvis du gerne vil vide mere om Corsair HS70 Wireless og dets specifikationer, eller ønsker at købe gaming-headsettet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 16. februar, eller så længe lager haves. I skrivende stund har Komplett 100+ stk. på lager, og leveringstiden er 2-3 arbejdsdage.