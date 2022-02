En browser, der lader adressen bestå af emojis

Efter lanceringen af sin krypto-specifikke browser står Opera nu for yderligere innovation ved at blive den første browser, der understøtter URL'er med kun emojis.

Det betyder, at brugere for første gang kan navigere gennem websider gennem en samling emojis i stedet for en traditionel bogstavbaseret url.

Implementeringen af dette er blevet muliggjort gennem et samarbejde mellem Opera og Yat. Jørgen Arnesen, EVP Mobile for Opera, fortæller mere om samarbejdet i en pressemeddelelse, hvor han siger:

"Samarbejdet betyder et stort paradigmeskift i, hvordan internettet fungerer. Det er næsten 30 år siden, at world wide web blev tilgængeligt for offentligheden, og siden da er der ikke sket meget om, hvordan URL'er fungerer. Takket være integrationen med Yat, Opera brugere kan nu springe over domæner på topniveau og "bare hele adressen og i stedet bruge emojis til at komme til den rigtige hjemmeside. Det er nyt, det er nemmere og det er sjovere."

Emoji-integrationen i Opera

Gennem den nye emoji-centrerede integration gør Opera det nu nemmere for internetbrugere at finde og ende lige blandt Yat-sider, unikke domæner, der genereres, når en Yat oprettes ud fra et personligt sæt emojis.

Brugere kan enten tilpasse deres Yat-side eller få den til at omdirigere brugeren til en anden URL. Nogle musikere har allerede startet deres egne Yat-sider, inklusive Lil Wayne, hvis side omdirigerer brugeren til hans pladeselskab og Steve Aoki, der omdirigerer brugeren til hans personlige hjemmeside. Kunstnere som G-Easy, Kesha, Young Money, 3Lau og Disclosure bruger også Yat.

Takket være den nye integration behøver Yats emoji-adresser ikke længere at blive fulgt af ".y.at". Samtidig understøttes muligheden for nu også at bruge emoji i links til at ende på den rigtige Yat-side.

I betragtning af at 90 % af verdens 4,6 milliarder internetbrugere allerede bruger emoji til at udtrykke sig (ifølge Brandwatch), åbner Operas integration af Yat helt nye muligheder for mennesker og deres tilstedeværelse på internettet. Er du nysgerrig på mulighederne for at bruge emojis i Opera, kan du læse mere om det i dette blogindlæg.