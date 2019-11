Elgiganten tyvstarter Singles Day

Som vi alle ved, så står årets største tilbudsdage på spring. Mandag den 11. november er det Singles Day, og i år har Elgiganten valgt at offentliggøre alle deres tilbud i dag - fredag den 8. november kl. 12.00.

Her kan du få et overblik over mandagens tilbud, men du kan selvfølgelig ikke købe før mandag klokken 10.00, og tilbuddene gælder så længe lager haves, indtil det annoncerede antal er solgt eller dagen ud.

Startede som anti-Valentine

Oprindeligt startede Singles Day som en anti-Valentines Day, men siden udviklede dagen sig til en kæmpe tilbuds dag. Ikke mindst takket være den kinesiske Gigant Alibaba, som i 2009 tog Singles-dagen under sine vinger.

Siden er dagen blevet en kæmpe succes hele verden over, selv om vi herhjemme stadigvæk holder mest af Black Friday og Cyber Monday.

Elgigantens tilbud er kun en lille del af Singles Day-kagen, så hvis du vil være sikker på at få de bedste tilbud, så hold øje med TechRadars Singles Day-oversigt, hvor du finder de bedste tilbud.