Sådan har Black Friday ændret sig i løbet af de sidste 10 år

Tænk tilbage på 2009. Det er næsten som at befinde sig i en hel anden tidsalder. iPhonen var kun to år gammel, og en smartphone var et glamourøst produkt, og slet ikke den enhed, som hele dit liv drejer som om i dag.

Under TV-apparatet var der en PlayStation 3 og en Xbox 360. Og hvis du ville se Netflix? Ha, det kunne du godt glemme alt om.

Og med den udvikling, der siden er foregået, har vi fået en ny tradition. Og nej, vi taler ikke om gode, gamle juleaften. Vi taler om Black Friday, når hele verden kammer over i udsalgs feber i en hysterisk optakt til julegaveindkøbene.

Men lige som Lars Løkke må erkende, at løbet er kørt, så må Black Friday kæmpe for at holde fast i udviklingen. Så hvad har ændret sig det seneste årti?

Først og fremmest, så er Black Friday blevet til en meget større begivenhed. Som du kan se det i nedenstående figur, så afslører data fra Google Trend, at søgningerne for Black Friday øges løbende.

Interessen for Black Friday er steget støt over årene. (Image credit: Google)

"Erfaring og akademisk forskning viser, at folk næsten uden undtagelse elsker følelsen af et godt køb. Hvis du vil have noget, men tror, at det vil blive reduceret i pris, når der er en udsalg, vil du sandsynligvis vente", siger Dr. Steve McCabe fra Institut for Design og Økonomisk Udvikling ved Birmingham City University.

Dette mønster kan også iagttages hos de individuelle forhandlere. Online-forretningen Prezzybox har bidt mærke i, hvordan denne udvikling påvirker deres forretning.

"Som handelsmåned er november ikke så travl,", siger administrerende direktør Zak Edwards, og tilføjer, at salget i november sidste år var 18,58 procent under normalen, fordi at kunderne venter på den store dag og efterfølgende Cyber Monday.

Til sammenligning steg salget i december med 18 procent, og denne ændring i handelsmønstret giver en del hovedpine, fordi det betyder, at både postforsendelser og genopfyldning af lagret er under pres.

Det vi køber

"Der har været et enormt skift i indkøbsvaner i det sidste årti, og stigningen i antallet af online-forhandlere overstiger forventningerne alle tidlige forudsigelser for, hvilke kategorier af varer, folk var villige til at købe online", siger professor Lawrence Bellamy fra University of Sunderland.

Han forklarer, at Black Friday-shoppere i dag er meget mere villige til at købe produkter online og returnere dem, hvis de synes, at produktet ikke stemmer med det, de troede, at de så på nettet.

Med andre ord: for et årti siden var online shopping for det meste begrænset til ting, hvor køberne kunne have tillid til, hvordan produktet faktisk så ud - ting som bøger - og fysisk detailhandel var, hvor folk ville købe tøj og andre varer, som man jo ikke rigtigt kunne se på en skærm, om det passede i størrelsen.

Dette er ifølge professoren drevet af ændringer i teknologi med forbedringer i "omvendt logistik", men det er også en kulturel ændring: De såkaldte Millennials og 'Generation Z' er mere villige til at tage den slags risiko online, end deres forældre er.

Dette kan endda ses i tallene: I Storbritannien foregår 87 procent af detailkøb nu online ifølge en Royal Mail-rapport fra 2018, og 48 % af disse indkøb kommer fra en mobilenhed.

(Image credit: Shutterstock)

En sort måned

Et andet aspekt af denne fremgang i online shopping er, at tingene ændrer sig, når selve Black Friday finder sted. Vi er alle vant til at se CCTV-optagelser af balladen i indkøbscentre, når køberne fysisk kæmper for varer, men med Black Friday har udviklet sig til at være mindre af en udsalgsdag og mere af en udsalgsperiode.

"I fremtiden vil forhandlere i stedet kunne bruge udtrykket "Black Friday" som et buzzword for at henlede opmærksomheden på rabatter over hele november for at kickstarte afgørende julesalg," siger Gavin Lowther fra det digitale marketingbureau Visualsoft.

John Gillan, administrerende direktør for Criteo, et marketingfirma, der arbejder detailhandlere, bemærker, at Amazon i 2018 endda tog hul på løjerne på Black Friday-frenzen ved at lancere en række særlige "Countdown to Black Friday" -aftaler fra starten af november.

"Men Black Friday forbliver en nøgledato i detaildagbogen. Vores forskning viser, at de personer, der shoppede på selve dagen, brugte meget mere end tidligere år - med en gennemsnitlig indkøbskurv på cirka 1.100 kroner", siger han

Hård konkurrence

Og så er der også en anden måde, som Black Friday har ændret sig på. Kynisk betragtet er Black Friday - i hvert fald i USA - en gammel tradition, der kan spores 90 år tilbage i tiden. Men køberne er ikke sentimentale omkring dette faktum, og over de sidste 10 år har vi set en række af konkurrerende shopping-dage skyde op.

(Image credit: Amazon)

Herhjemme kender vi den ikke endnu, men i andre dele af Europa - og ikke mindst USA - er Amazon's Prime Day dukket op. I virkeligheden er det det samme som Black Friday, men der er kun et udsalgssted, og det er Amazon. Sådan har det i hvert fald været indtil sidste år, hvor andre forhandlere sprang på Amazon Prime-dagen, selv om de ikke havde noget som helst med Amazon at gøre.

For at finde en seriøs konkurrent, skal vi kigge mod Kina, hvor Amazons modstykke Alibaba har en årlig udsalgsdag, som finder sted den 11. november.

" I 2018 toppede salget på Black Friday i USA på cirka 42 milliarder kroner, mens salget på Alibaba nåede 209 milliarder kroner på under 24 timer.

"De internationale producenter kan ikke fortsætte med at vende det blinde øje til denne udvikling, især da væksten i den kinesiske økonomi muligvis aftager lidt, men stadig forventes til at ramme meget sund 6 % i år," forklarer Jimmy Robinson fra Ping Pong Digital, et firma, der fokuserer på social media marketing for oversøiske virksomheder i Kina.

"Jeg tror, at det er meget sandsynligt, at vi vil se flere virksomheder fra en række sektorer, der ønsker at engagere sig med kinesiske kunder til "Singles Day" og dens lillebror "Double 12 day" (12. december), og disse datoer bliver shoppingmuligheder ud over Kinas grænser, svarende til hvordan Black Friday bredte sig fra USA, siger han".

Så kan Black Friday ende med at blive en skygge af dets tidligere jeg?

"I sidste ende vil alle detailhandlere, online eller beliggende på hovedgaden, fortsætte med at gøre, hvad de kan, for at øge deres salg," siger McCabe, "og hvis det betyder, at kunderne er tilfredse med priserne på Black Friday, vil de fortsætte med at mene, at Black Friday fungerer til deres fordel."