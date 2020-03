Trods lækager er Nvidia GeForce RTX 3080 ikke til almindelige dødelige

For tiden ser vi næsten dagligt lækager om nye grafikkort, hvoraf nogle af de mest interessante drejer sig om Nvidia GeForce RTX 3080 – eller manglen på samme. Selvom en lækage som netop skulle vise den påståede Nvidia Ampere GPU, skal du ikke sætte forventningerne for højt i forhold til RTX 3080 lige med det samme.

Seneste lækage blev opdaget af folkene på VideoCardz, og viser et Nvidia grafikkort med 124 compute enheder. Til sammenligning har RTX 2080 Ti, som pt. er det bedste grafikkort på konsumentmarkedet 68 compute enheder. Der er med andre ord næsten tale om den dobbelte mængde – men det er ikke det eneste, som virker besynderligt.

Den lækkede GPU er samtidig udstyret med intet mindre end 32GB VRAM, som er langt mere end noget kommercielt tilgængeligt grafikkort får brug for lige foreløbig, selv med PS5 og Xbox Series X lige rundt om hjørnet. Kombineret med en relativt lav clock-hastighed på 1.1GHz – sammenlignet med RTX 2080 Tis 1.6GHz boost clock – ser det mere ud til at dette kort skal på arbejde i et datacenter.

Som det ser ud nu, går der rygter om, at Nvidia vil afsløre sin hemmelige GPU under GTC 2020 – som nu kun bliver et online event – og sandsynligheden for at denne GPU er målrettet gamerne bliver kun mere og mere sandsynlig.

Til syvende og sidst ved vi ikke hvordan Nvidias næste GeForce-grafikkort kommer til at se ud, før Nvidia løfter sløret. Indtil den dag oprinder, må vi nøjes med with Nvidia Turing - eller hvad AMD nu har i ærmet.

Hvis ikke nu, hvornår så?

Vi har benyttet Nvidia Turing-grafikkort siden august 2018, hvilket betyder, at vi nærmer os toåret om få måneder. Siden dengang har AMD gjort store fremskridt i mellemklassesegmentet af grafikkort med kort som Radeon RX 5700 XT. Men Nvidia har ikke haft travlt med at smide et nyt kort på markedet.

Selvom konkurrencen har taget gevaldigt til inden for det sidste års tid, sidder Nvidia stadig med de eneste grafikkort, som kan håndtere ray tracing og DLSS. Og her er vi slet ikke kommet ind på ydelsen, som stadig domineres af grafikkort som RTX 2080 Ti og RTX 2080 Super, der slet ikke har en værdig konkurrent fra AMD på nuværende tidspunkt.

Dette betyder, at før AMD giver os ”Big Navi” – endnu et længe ventet grafikkort, som nok desværre ligger langt ude i fremtiden – har Nvidia ikke den store motivation til at lancere næste generation af deres grafikkort. Historisk set får de professionelle også nye grafikkort, før versionerne til almindelige forbrugere er klar.

Et eksempel: Nvidia lancerede sin Volta-arkitektur i maj 2017, og allerede dengang gik der rygter om, at dette ville blive arkitekturen bag ”GTX 1180” (det var dengang). Men der skulle gå et helt år før Nvidia i stedet løftede sløret for Nvidia Turing og GeForce RTX 2080.

Nvidia Ampere kan med andre ord vise sig at være arkitekturen som er designet fra bunden til de professionelle og til arbejdsstationer. Når Nvidia er klar til at lancere en ny GPU-arkitektur til almindelige brugere, kan du regne med, at den er bygget fra bunden og primært tiltænkt gaming. Indtil det sker, må vi desværre bare væbne os med tålmodighed.