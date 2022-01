Dette Ring Stick Up Cam-tilbehør giver dig et bedre kig på kameraets omgivelser

Ring har netop lanceret sit nye Ring Pan-Tilt Mount, specielt designet til Stick Up Cam. Det fjernbetjente kamerastativ er designet til at give dit Stick Up Cam et bedre overblik over omgivelserne, blot ved at være forbundet til enheden som en del af dit smarte hjems sikkerhedsopsætning.

Ring Pan-Tilt Mount tilbyder Stick Up Cam en 340-graders vandret rotation og en 60-graders lodret flise, alt sammen styrbart fra Ring-appens Live View funktion. Den nye panoramavisning udvider Stick Up Cams standard 130-graders statiske synsfelt og kan være yderst nyttig til at fange eventuelle blinde vinkler, som dit kamera tidligere ikke var i stand til at dække.

Ring Pan-Tilt Mount kan købes lige nu i Rings officielle butik for cirka 355.- Tilbehøret kan også købes med en indendørs/udendørs strømadapter for cirka 426.- eller sammen med et Stick Up Cam for 995.-

Det kræver kun et par minutters opsætning at gøre dit Stick Up Cam kompatibelt med Pan-Tilt Mount. Når det er klar, er det en forholdsvis ligetil proces at få adgang til dets funktioner. Det hele kan gøres via Ring-appen, hvor du skal vælge Live View indstillingen efterfulgt af Rotate. Du kan endda indstille en standardposition for Pan-Tilt Mount, så enheden automatisk kan omorientere sig selv, når du er færdig med manuelt at se omgivelserne.

Som du kunne forvente, kan Pan-Tilt Mount bruges både indendørs og udendørs på grund af dets vejrbestandige design og enten placeres på en flad overflade eller monteres på en væg, afhængigt af dine præferencer.

Strømmulighederne for enheden er også ret robuste. Hvis du allerede ejer Stick Up Cam Plug-In, så vil et tilsluttet Pan-Tilt Mount blive drevet af den enhed uden behov for ekstra kilder.

Pan-Tilt Mount er også kompatibel med både Stick Up Cam Battery og Stick Up Cam Solar, hvis de er parret med Indoor/Outdoor Power Adapter, som også kan købes i Rings officielle butik.