De bedste tablets til børn 2021

At vælge den bedste tablet til børn er ikke det samme som at finde den bedste tablet til voksne. Det skyldes, at en dedikeret tablet til børn fra Amazon eller Samsung generelt ofte er en langt bedre løsning for små børn end en fuldgyldig iPad Pro eller lignende.

Tablets til børn har en tendens til at være lidt mere hårdføre end deres modstykker til voksne. De er ofte billigere, fordi de bruger ældre eller mindre specifikke processorer, og fordi de ikke kræver den high-end-ydelse, som en voksen forventer. På trods af de relativt lavere specifikationer er tabletsene stadig ideelle til at spille spil, se film, læse bøger eller lytte til musik på - alle de centrale aktiviteter, som dit barn sandsynligvis vil bruge tabletten til.

Endnu bedre er det, at disse tablets har tendens til at koste en brøkdel af prisen på en moderne smartphone. Samtidigt er alle de vigtige forældrekontrolfunktioner tænkt ind i designet. Hvis dine børn er fanget indendørs i lange perioder eller er på en lang rejse, bør disse tablets holde dem beskæftigede.

Før du kaster dig ud i at købe en tablet til børn, er det værd at tænke over, hvad dit barn sandsynligvis vil bruge sin enhed til. Hvis de elsker at læse, er noget som Amazon Kindle Kids Edition måske bedre, mens spil-fans måske foretrækker en Switch Lite.

Men hvis du er overbevist om, at en tablet er løsningen, kan du læse videre i vores guide over de bedste tablets til børn.

(Image credit: Future)

1. Amazon Fire 7 Amazons billigste tablet er en vinder for børn Specifikationer Vægt: 286g Dimensioner: 192 x 115 x 9.6mm OS: Fire OS Skærmstørrelse: 7-tommer Opløsning: 1,024 x 600 CPU: 1.3GHz Quad-core Lagerplads: 16GB/32GB Batteri: op til 7 timer Bagkamera: 2MP Frontkamera: VGA Grunde til at købe + Fantastisk værdi + Stort udvalg af indhold Grunde til at lade være - Underdrevet teknologi - Skuffende udholdenhed

Amazons Fire-serie har eksisteret i lang tid, og den har med rette overtaget markedet, når det gælder billige og gode tablets. Fire 7 er en af de billigste tablets, der findes, og den fås i en række lyse farver, hvilket gør den til det ideelle valg for skolebørn og teenagere, der leder efter deres første smarte enhed.

Du skal sætte dig ind i forældrekontrollen, før du overlader den til meget små børn, og du skal ikke forvente banebrydende ydeevne eller exceptionel batterilevetid til prisen. Men det er virkelig svært at komme i tanke om nogen anden tablet, der kan matche Fire 7, når det gælder pris og indhold; Amazons app-butik er fyldt til bristepunktet.

Læs vores fulde anmeldelse: Amazon Fire 7 (på engelsk)

(Image credit: Apple)

iPad 10.2 er den billigste tablet i Apples sortiment, og den har meget at byde på til prisen. Selvom det er et dyrt køb til dine børn, er iPadOS fyldt med fantastiske værktøjer og apps, der betyder, at den vil vokse godt med dine børns behov. Hvis du vælger iPad 10.2, vil du blive glad for ydeevnen, og FaceTime er enormt nyttig, når du kommunikerer med venner og familie langt væk fra dig.

Husk blot på, at hvis du er bekymret for, at den kan blive beskadiget, bør du måske købe et etui til iPad 10.2. Dette er langt fra den mest holdbare løsning på listen, selvom den kan klare ældre børns behov uden de store problemer.

Læs den fulde anmeldelse: iPad 10.2 (2020)

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Galaxy Tab A8 En voksen tablet, der stadig er egnet til børn Specifikationer Vægt: 345g Dimensioner: 210 x 124.4 x 8mm OS: Android Skærmstørrelse: 8-tommer Opløsning: 800 x 1280 CPU: quad-core Lagerplads: 32GB Batteri: N/A Bagkamera: 8MP Frontkamera: 2MP Grunde til at købe + Godt design + Ordentlige specifikationer til prisen Grunde til at lade være - Stadig ikke helt banebrydende - Ingen beskyttelse

Hvis du har et ældre barn eller en modebevidst teenager, vil de måske ikke takke dig for at købe en tablet, der leveres med en farvestrålende stødfanger eller en farvekridtlignende stil.

Hvis en iPad stadig er udelukket, kan Samsungs Galaxy Tab A8 være den ideelle middelvej; den har et modent design og ordentlige specifikationer, men giver mulighed for at tilføje forældrekontrol, så du stadig kan have ro i sindet.

Det bedste er, at når din teenager bliver ældre, behøver han/hun ikke at kassere Galaxy Tab 8, da du kan fjerne kontrollen (forudsat at du stoler på dem), og viola - det bliver en tablet til en voksen (eller i hvert fald et voksent barn). Samsungs ry for kvalitet og design skinner igennem på denne rimeligt prissatte skifer, så den er et kig værd.

(Image credit: Future)

4. Amazon Fire HD 10 Kids Edition En stor, knivskarp skærm og god beskyttelse Specifikationer Vægt: 778g Dimensioner: 292 x 206 x 26mm OS: Fire OS Skærmstørrelse: 10.1-tommer Opløsning: 1920 x 1200 CPU: octa-core Lagerplads: 32GB/64GB Batteri: op til 12 timer Bagkamera: 2MP Frontkamera: 2MP Grunde til at købe + Fantastisk skærm + Leveres med Fire For Kids Unlimited Grunde til at lade være - Dyr - Ret voluminøs

Amazons 10-tommers tablet til børn har en skarp IPS 1080p-skærm, der er fantastisk til at spille spil og se film på. Den giver også masser af plads på skærmen til børn, der lige er begyndt at finde deres kærlighed til læsning.

Ligesom flere af Amazons andre tablets fås Fire HD 10 i en "Kids Edition"-pakke, som har en massiv gummibumper til beskyttelse og giver dig mulighed for at aktivere kontrolfunktioner, der forhindrer dine børn i at se tvivlsomt indhold. Hagen er, at Fire HD 10 er ret dyr, og at den massive skærm betyder et lige så massivt fodaftryk, som nogle yngre brugere måske vil finde for uhåndterligt.

Du får dog et år med Fire For Kids Unlimited, som giver gratis alderstilpasset indhold til dine kære børn.

Læs den fulde anmeldelse: Amazon Fire 10 (2019) (på engelsk)

(Image credit: Kurio)

5. Kurio Tab Connect En enkel, men robust tablet til de små Specifikationer Vægt: 680g Dimensioner: 100 x 9 x 180mm OS: Android 6 Skærmstørrelse: 7-tommer Opløsning: N/A CPU: quad-core Lagerplads: 16GB Batteri: N/A Bagkamera: 2MP Frontkamera: 0.3MP Grunde til at købe + Google Play Store + Kan tåle stød Grunde til at lade være - Svage specifikationer - Dine børn vil vokse fra dens udseende

Kurio har specialiseret sig i at lave teknologi til yngre brugere, så Kurio Tab Connect er perfekt egnet til dem. Den kan tåle en del slag takket være en beskyttende stødfanger, der betyder, at den kan klare ethvert uventet raserianfald. Med hensyn til funktioner har den omfattende forældrekontrol, så du kan låse den så meget, som du har brug for, og sikre, at dit barn er i sikkerhed, mens de bruger den.

Under den beskyttende hætte gemmer der sig en ret kompetent Android-baseret tablet, omend den kører på noget forældet hardware. Den vinder ikke nogen priser for hastighed, men dit barn vil sætte pris på at kunne udforske Google Play Store, når du tillader det.

Du skal ikke forvente en fantastisk skærm eller et kamera af god kvalitet, men til det allermest nødvendige er det en kompetent nok tablet, der med glæde vil kunne klare de mest fysiske børn.

(Image credit: LeapFrog)

6. LeapFrog Epic En børnevenlig tablet med software, der vokser i takt med dit barn Specifikationer Vægt: N/A Dimensioner: N/A OS: Android 4.4 Skærmstørrelse: 7-tommer Opløsning: 1024 x 600 CPU: quad-core Lagerplads: 16GB Batteri: Over 5 timer Bagkamera: 2MP Frontkamera: 2MP Grunde til at købe + Smart "voksende" software + Robust design Grunde til at lade være - Dårlig skærm - Svag processor

LeapFrog er et navn, som mange forældre vil kende med det samme - mærket har været ansvarlig for utallige elektroniske enheder rettet mod meget små børn - og Epic (som står for "Explore, Play, Imagine, Create", hvis du skulle undre dig) er virksomhedens mest avancerede tablet til dato.

Selvom teknologien ganske vist ikke er imponerende - den har en gennemsnitlig skærm og en sløv processor - er Epics styrke, at hele oplevelsen er skræddersyet til meget små brugere. Selvom den kører Googles Android OS, har LeapFrog tilpasset brugergrænsefladen med skræddersyede funktioner, og hele systemet er designet til at "vokse" i takt med dit barn.

Streng forældrekontrol er en selvfølge, og gummibumperen, den brudsikre skærm, MicroSD-kortpladsen og den medfølgende stil fuldender en pakke, der er ideel til særligt unge brugere.