Danmark siger nej til Huawei – og goddag til Ericsson

Det blev et nej til Huawei og et ja til Ericsson, da TDC valgte leverandør til det kommende 5G-net, som skal bringe Danmark helt i front med fremtidens netværk.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Valget er ikke overraskende ud fra et politisk synspunkt, idet TDC i den senere tid har været under massivt pres for ikke at lukke den kinesiske gigant ind i den mobile teknologi, som i årene fremover vil understøtte vores digitale samfund – og ikke mindst det såkaldte Internet of Things (IoT), hvor alt fra kaffemaskiner til varmeaflæsning bliver forbundet via nettet.

Huawei er kommet voldsom modvind i den vestlige verden, da firmaet ifølge kinesisk lovgivning er forpligtet til at samarbejde med det kinesiske styre. Det har foreløbigt fået en række lande – med USA i spidsen – til at nedlægge forbud mod, at Huawei bliver lukket ind i 5G-varmen. Og det til trods for, at de fleste eksperter er enige om, at Huaweis teknologi er den førende på området.

Aftalen betyder, at TDC og Ericsson indgår et strategisk partnerskab for at bygge 5G-infrastrukturen til TDC's landsdækkende mobilnet. Samarbejdet starter den 19. april og løber frem til udgangen af 2023.

TDC forventer, at opgraderingen fra det nuværende 4G-netværk vil forløbe uden problemer, og at kunderne ikke kommer til at mærke noget til arbejdet.

5G fra næste år

Den hurtige start på 5G-nettet betyder, at TDC kan tilbyde 5G-dækning i hele landet fra 2020, og allerede til sommer får udvalgte kunder mulighed for at deltage i pilotprojekter med 5G.

Den nye aftale betyder også, at Ericsson overtager driften af TDC's net, driftscenter, installation, kundeoplevelser samt planlægning og optimering af nettet.

Ikke overraskende er teleminister Lars Chr. Lilleholt (V) tilfreds med TDC's afgørelse. I en pressemeddelelse skriver han:

”Jeg er glad for, at TDC nu har fundet en leverandør til deres kommende 5G-netværk, så der kan komme gang i udrulningen af 5G i Danmark... det fremmer udrulningen af 5G og mulighederne for at anvende 5G til nye digitale løsninger”.