Brug af iPhone er muligvis ikke så sikkert som du troede

Selvom mange iPhone-brugere synes at tro, at de er urørlige, er dette simpelthen - og desværre - ikke tilfældet, da de seneste år har vist os, at vores mobiltelefoner - uanset om det er iOS eller Android - kan have en række sårbarheder.

I et nyt blogindlæg har NordVPN sammenlignet de to mest populære mobile operativsystemer, og er kommet til den konklusion, at iOS er mere sikker end Android, når det kommer til sikkerhed i selve hardwaren og App Store, så kan iOS-sikkerhed kan være truet.

I august 2019 opdagede sikkerhedsforsker Ian Beer fra Google Project Zero en hidtil uopdaget sårbarhed i et antal iPhones og andre enheder, der kører iOS, hvilket gjorde det muligt for hackere at genstarte og dermed tage kontrol over enhederne via remote. Ved at udnytte denne sårbarhed kunne hackere læse e-mails, downloade fotos og endda potentielt spionere på brugere gennem deres mikrofoner og kameraer. Heldigvis har Apple løst dette siden da, og alle opdaterede enheder bør nu være sikre.

NordVPNs digitale privatlivs-ekspert, Daniel Markusson, har givet yderligere indsigt i denne sårbarhed og dens implikationer for iOS-sikkerhed. Han har udtalt: "Denne sag har vist, at ingen nogensinde er helt sikre. Selvom der ikke er noget bevis for, at hackere har udnyttet en sådan sårbarhed, bør Apple-brugere være mere forsigtige og måske opgive tanken om, at iPhones ikke kan hackes."

iPhone-sikkerhed

En af de mest almindelige måder at få kontrol over din iPhone eller dit Apple-id er ved at gætte din adgangskode. Dette kan let gøres, hvis du genbruger din adgangskode på tværs af flere konti, og den ender på NordVPNs liste over de mest almindelige adgangskoder.

Af denne grund bør du undgå at genbruge adgangskoder og sørge for at oprette en stærk, unik og kompleks adgangskode til hver af dine konti. Du kan vælge at bruge en adgangskodegenerator til at gøre dette, men det er værd at bemærke, at de fleste adgangskodeadministratorer i dag også tilbyder mulighed for dette, ud over at kunne gemme og synkronisere dine adgangskoder på tværs af enheder.

Ud over at udnytte sårbarheder eller gætte din adgangskode kan cyberkriminelle også få adgang til din iPhone gennem almindelige fejl, folk laver. For eksempel kan nogen sende dig et mistænkeligt link eller bruge en falsk landing page til at stjæle dine oplysninger. På samme tid kan en app anmode om unødvendige tilladelser til lokalisere dig eller dit kamera - og det kan være en anden måde at stjæle dine data på.

Endelig bruges ubeskyttede eller offentlige WiFi-netværk ofte af hackere til at stjæle personlige oplysninger, og det er derfor, du altid skal sikre din iPhone med en VPN, før du opretter forbindelse til et netværk uden for dit hjem.

Mens Apples iPhones er mere sikre end nogle Android-mobiltelefoner, har hackerne de tricks og værktøjer, der skal til for at kompromittere alle typer konti og enheder. Derfor er vores onlinesikkerhed noget, vi alle skal tage mere alvorligt.