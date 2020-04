Er du på udkig efter en af de bedste tablets i 2020, kan du trygt læse videre. Vore liste hjælper dig til at gøre et fornuftigt køb, hvad enten du er interesseret i en af de dyreste eller billigste modeller. Skal den erstatte din computer og agere kraftig laptop, eller blot bruges til underholdning og som kommunikationsværktøj? Det er helt op til dig, og dit valg kan have betydning for hvad du bør vælge.

Vi har kigget på flere afgørende faktorer. Hvor god er skærmen, hvor længe holder batteriet, hvor hurtig er den og understøtter den eventuelt et godt tastatur? Listen ændrer sig, som der kommer nye produkter til (selvom vores førsteplads stadig domineres af en model fra 2018) og vi forventer snart at se en ny topplacering. Den nye iPad Pro 2020 kan meget vel ryge til tops.

Vi har rangeret modellerne herunder, så læs trygt videre og find den model, som passer bedst til dig og dit behov.

De bedste tablets netop nu:

1. iPad Pro 11 (2018)

Den bedste tablet netop nu

Vægt: 468 g | Dimensioner: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iOS 12 | Skærmstørrelse: 11" | CPU: A12X Bionic | Lagringsplads: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD slot: Nej | Batteri: 7812 mAh | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Endelig med holder til Apple Pencil

Sindssygt kraftig af en tablet at være

Softwaren begrænser laptop-oplevelsen

Pen og tastatur er dyrt ekstratilbehør

Der er utrolig megen kraft i denne iPad, og hvis du kan bruge den i den ånd, som den er skabt i, så vil du uden tvivl få stor fornøjelse af din nye tablet.

Men du bruger en masse penge for at få denne kraft, så med mindre dit job kræver, at du har en enhed, der giver kraft og masser af ydelse på farten (eller du overvejer, at kaste dig ud i en eller anden kreativ karriere eller seriøs hobby), så vil du spilde dine penge på denne nye tablet.

Og hvis du er ude efter en ægte laptop-oplevelse, så vil iPad Pro 11 ikke være svaret; det vil være en sekundær enhed i det samlede arsenal. Vi ville også ønske, at nogle af de tilgængelige apps var bedre optimeret inden lanceringen, da det formindsker den overordnede kvalitet af iPad’en, hvis man ikke er i stand til at udnytte dens fulde potentiale.

Der er en løsning til stort set hvad som helst, hvis man kigger godt nok efter i App Store, og iPad Pro kan gøre 90% af opgaverne godt, men det er de sidste 10%, som du ville ønske, du havde en traditionel computer til – og hvis du er en professionel, vil du afgjort også skulle have en større maskine.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro 11 (2018)

2. iPad Pro 12.9 (2018)

Den bedste store tablet lige nu

Vægt: 632g | Mål: 280.6 x 214.9 x 5.9 mm | OS: iPadOS | kærm: 12.9 tommer | Opløsning: 2048 x 2732 pixels | CPU: A12X Bionic | Lagringsplads: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD port: No | Batteri: 9,720mAh | Bagkamera: 12MP | Frontkamera: 7MP

Enorm skærm

Masser af kræfter

Batteritidkunne være bedre

Ansigtsgenkendelse ikke perfekt

iPad Pro 12.9 (2018) er ikke den bedste tablet på markedet lige nu, men med den 12,9 tommer store skærm, er det er ikke langt fra. Grunden til, at vi ikke har den helt oppe på førstepladsen, er den høje pris.

Det er som at have et kæmpe digitalt lærred foran sig, og den opfylder ens behov, uanset om det er som arbejdsstation, bærbar biograf, computer til musik, eller hvad man nu end måtte lyste.

Men den er altså ekstremt dyr, og så meget er den altså heller ikke bedre end iPad Pro 11 (2018).

Har man penge nok, så er den med sin forrygende ydelse, kæmpe skær, lynhurtige styresystem – og bare det at man kan bruge den med en Apple Pencil og et Smart Tastatur – helt klar værd at investere i. Er man på budget, så er der andre tablet, der er bedre.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro 12.9 (2018)

3. iPad 10.2 (2019)

Den bedste tablet for den gennemsnitlige burger

Vægt: 483g | Mål: 251 x 174 x 7.5mm | OS: iPadOS | Skærm: 10.2 tommer | Opløsning: 1620 x 2160 pixels | CPU: A10 Fusion | RAM: 3GB | Lagringsplads: 32/128GB | microSD slot: Nej | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 1.2MP

Større skærm end tidligere

Kompatibel med Smart Keyboard

Ældre iPads er billigere

iPad Air bedre til at tegne med

For den gennemsnitlige burger er iPad 10,2 utvivlsomt den bedste tabet lige nu. Det er måske ikke den hurtigste, men man får rigtigt meget for pengene.

iPad 10,2 erstatter den meget lignende iPad 9.7 (2018), der – som du sikkert kan regne ud – blot havde en lidt mindre skærm. Derudover har den nogenlunde samme specifikationer. Den er ikke så high tech heftig som de ovenstående Pro-modeller, men det er en rigtig brugbar tablet.

Den har iPadOS med alle de ting, man har brug for i en tablet. Derudover virker den med Apple Pencil, lige som man kan få et Start Tastatur, så der er knald på produktiviteten.

Den har samme luksuriøse metalindpakning som resten af Apples iPad-serie, selv om den med ine 7,5 millimeter er en smule tykkere end andre sammenlignelige tablets.

Batteritiden er god, og den koster ikke så meget som de andre produkter på listen, og hertil har den en glimrende processor. Hvis du ikke har brug for den allerhurtigste tablet, så er iPad 10,2 et godt valg.

Læs hele anmeldelsen: iPad 10.2 (2019)

4. iPad Air (2019)

iPad’en i midten

Vægt: 456g | Mål: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | OS: iPadOS | Skærm: 10.5 tommer | Opløsning: 1668 x 2224 pixels | CPU: A12 Bionic | Lagringsplads: 64GB/256GB | microSD slot: Nej | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 7MP

Flot skærm

Billigste Smart Keyboard iPad

Bruger 1 gen. Apple Pencil

Lidt træt design

Hvis du er på udkig efter et godt kompromis mellem Alles nyeste Pro-tablet og den basale iPad 10,2, så har du fundet det. Den er kompatibel med Apples glimrende Smart Keyboard Cover, og den har den rette pris til studeren, der gerne vil have lidt kræfter under noterne.

Som alle andre af Apples nyere produkter er den kompatibel med Apple Pencil, men det er nok ikke den bedste tablet til kunstneriske udfoldelser.

Pro-versionen understøtter Apple Pencil Gen 2 med ekstra gestikulation-features og magnetisk opladning. Denne iPad Pro 10,5 holder fast i den ældre første generations Pencil og har to højttalere i stedetfor fire. Men det opvejes af den hurtige A12-processor.

Læs hele anmeldelsen: iPad Air (2019)

5. iPad Mini (2019)

Den bedste – og eneste - lille tablet på vores liste

Vægt: 304g | Mål: 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | OS: iPadOS | Skærm: 7.9 tommer | Opløsning: 1536 x 2048 pixels | CPU: A12 Bionic | Lagringsplads: 64GB/256GB | microSD port: nej | Batteri: 5,124mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 7MP

Perfekt bærbar størrelse

Overraskende gode specifikationer

Tungt design

Bruger ældre Apple Pencil

Apple har endnu ikke en foldbar smartphone, men hvis de havde, så ville den sikkert ligne denne iPad mini 2019. Den har ikke ændret sig markant i løbet af de sidste par år, men det behøver den heller ikke: vi elsker dens størrelse.

Du kan åbne coveret, snuppe et par hurtige noter og smide den i tasken igen i løbet af ingen tid.

Måske er designet lidt træt, og kanterne om skærmen er lidt for tykke, men prisen er lav for en mobil tablet med masser af kræfter. I kategorien ”små tablet” er det den store vinder.

Læs hele anmeldelsen: iPad mini (2019)

6. Samsung Galaxy Tab S6

Den bedste Android-tablet på markedet

Vægt: 420g | Mål: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm | OS: Android 9 | Skærm: 10.5 tommer | Opløsning: 1600 x 2560 pixels | CPU: Snapdragon 855 | Lagringsplads: 128GB/256GB | microSD port: Ja | Batteri: 7,040mAh | bagkamera: 13MP + 5MP | Frontkamera: 8MP

Lækker AMOLED skærm

S Pen som standard

Brugerflade ikke perfekt

Ingen jack-stik til høretelefoner

Samsung Galaxy Tab S6 er den bedste Android-tablet på markedet lige nu. Den er den nyeste i Samsungs Tab S-serie, og den har alle de features, man kan forvente af sådan en kvalitets-maskine.

Der er to bagkameraer, hvilket er imponerende for en tablet, den har en high-end processor og en fremragende AMOLED-skærm, så det er en yderst brugbar tablet. Den har også en S Pen stylus til notater, doodles eller tegninger, og så kan man tilkøbe et Smart Tastatur, hvis man har brug for det.

Der er et par mangler, såsom fraværet af et jack-stik til høretelefoner, og brugerfladen er lidt rodet, men hvis du vil have den bedste tablet, som ikke er en Apple, så er her svaret.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S6

7. iPad Pro 10.5

Apples forrige flagskib er stadig god

Vægt: 469 g | Dimensioner: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 10,5" | CPU: A10X | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/256 GB/512 GB | microSD slot: Nej | Batteri: TBC | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Gode højttalere

512 GB udgave

Skærm giver ekstra omkostninger

iOS stadig ikke en god erstatning for en bærbar

IPad Pro 10,5-tommer er bedst til alle, der ønsker en seriøs tabletopgradering, selv om den billigere iPad 9.7 fortsat er god nok til de fleste. Hvis man kan se bort fra prisen, eller bare er interesseret i en tablet, der kan håndtere en hvilken som helst app samtidigt med, at man bruger den dedikerede Apple Pencil og det lækre Smart Keyboard, så er det denne version, man bør kigge efter.

Den nye ProMotion-skærm gør dagligt brug til en helt ny oplevelse, og den tyndere kant betyder, at man får en større skærm end sidste års 9.7 tommer udgave.

iPad Pro 10.5 er – som navnet antyder – for den professionelle bruger, men det er også en iPad, som alle Apple-elskere vil nyde at bruge.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro 10.5

8. Microsoft Surface Pro

Bedste bud på en Windows-tablet, der kan erstatte den bærbare.

Vægt: 768 g/770 g/784 g | Dimensioner: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm | OS: Windows 10 Pro | Skærmstørrelse: 12,3" | Opløsning: 2,736 x 1,824 | CPU: Intel Core m3, i5 or i7 | RAM: 4 GB/8 GB/16 GB | Lagringsplads: 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB | Batteri: op til 13,5 timer video-afspilning | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Forbedret Surface Pen

Indbygget fod

Bedre batteri

Ingen Surface Pen med i pakken

Ikke så kraftfuld som rivalerne før Core i7-udgaven

Det er stadig oppe til debat, hvorvidt en tablet kan erstatte en bærbar eller desktop computer, men det bedste bud på en tablet, der kan klare opgaven, er Microsoft Surface Pro.

Det er lidt overraskende, at Microsoft ikke har kaldt denne tablet for Surface 5, da der er tale om en kraftig opgradering af Surface 4. Til gengæld ligger den i den lidt dyre ende af prisskalaen.

Surface Pro har kræfter nok til at køre en fuld version af Windows 10. Som forgængerne har den integreret fod og mulighed for at tilslutte ekstra keyboard.

Modellen egner sig glimrende til både kreative professionelle og studerende.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Pro

9. Samsung Galaxy Tab S4

En lovende 2-in-1-model, men den er ikke perfekt - endnu.

Vægt: 482 g | Dimensioner: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 10,5 tommer | Opløsning: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4GB | Lagringsplads: 64 GB / 256 GB | microSD slot: Ja | Batteri: 7.300mAh | Bagkamera: 13MP | Frontkamera: 8MP

Leveres med S Pen Stylus

Stor 10,5 tommer skærmen er fantastisk

Desktop DeX-grænsefladen bør udvikles

Tastaturdesign er ikke intuitivt

Samsung Galaxy Tab S4 er en opgradering af Galaxy Tab S3 med en udvidet 10,5-tommer skærm og længere batterilevetid, men den kommer til en højere pris og med et løfte om at hæve niveauet.

Vi kan virkelig godt lide ideen bag Samsung Dex - desktop-grænsefladen - men den er ikke "touch-venlig" og en tvivlsom valgfri tastaturboks forhindrer det i at være et reelt desktop-alternativ.

Hvis du leder efter en premium Android-tablet er Galaxy Tab S4 en mulighed, men den lover mere end den kan holde og levere ikke varen. Imidlertid kan dette ændres, hvis Samsung kommer med softwareopdateringer for at forbedre DeX-oplevelsen.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): Samsung Galaxy Tab S4

10. Asus ZenPad 3S 10

En billigere Android-tablet, der er værd at over veje

Dimensioner: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | OS: Android 7 Nougat | Skærmstørrelse: 9,7" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Kraftfuld, hi-res opløsning

Hurtige svartider

Medium batterilevetid

Ikke den bedste kvalitet

Med det iPad-lignende design af den nye Asus ZenPad har man valgt at konkurrere direkte med Apples tablets – blot med et andet styresystem.

Skærmen er skarp og lys, og den har rimelige kræfter. Det er værd at bemærke, at den kører Android Nougat software, og Asus har endnu ikke fortalt os, om eller hvornår den får den nyeste Android Oreo-opgradering.

Batteriets levetid og kvalitet lever ikke helt op til Apples standarder, men igen: så er prisen heller ikke lige så høj. Det er en god mulighed, hvis du vil have en større skærm for mindre.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): Asus ZenPad 3S 10

