Beskyttelse mod Bluetooth-sporing kan blive bygget direkte ind i Android

Ovenstående overskrift lyder muligvis som endnu et tilfælde af digital overvågning og lagring af lokationsdata. Men det er altså ikke (nødvendigvis) den slags sporing, der er tale om her. Og det er fordi, der er tale om Bluetooth-trackere i stil med AirTags og Tile, og ikke sporing sådan helt generelt.

Som bekendt har de små Bluetooth-dongles, man kan finde med sin smartphone eller tablet, været i omløb i efterhånden mange år. Ligesom mange gange før skulle Apple dog komme på banen med deres trackere, før der kom rigtig skub i kategorien.

AirTags har uden tvivl givet form til og populariseret Bluetooth-trackerne. Og det er næppe kun fordi, Apple-fans er mere distraherede and andre brugere og lægger deres ting fra sig uden at huske hvor. Desværre har det også afstedkommet frygt for at folk med ondt i sinde kan bruge Bluetooth-tracking til at stalke eller følge efter folk.

Apple har sammen med virksomheder, der laver "Find Min"-kompatible trackere, herunder Tile og Chippolo, forsøgt at gøre brugen af trackere mere sikker. Apple er endda gået så langt, at de har lavet en app til Android, der hedder 'Tracker Detect', der kan scanne for ukurante trackere, der ikke er din egne. Tile lancerede en lignende app tidligere på måneden

Men det lader til, at Google godt kan se, at det er mindre end optimalt, at Apple på den måde er nødt til at lave software til deres mobile platform. Det ser med andre ord ud som om, der er mere indbygget trackersikkerhed på vej til Android.

Det har 9to5Google fundet ud af, efter de har kigget dybt i koden på en ny version af Play Services-app'en. I koden refereres der til en funktion, der slår til hvis en "ukendt enhed" er i nærheden, hvilket resulterer "Ukendt tag opdaget-notifikation" ("Unfamiliar Tag Detected Notification").

Koden refererer endda specifikt til Tile-trackere, samt til en enhed, der hedder ”ATag”. Det kan næsten kun være AirTags (eller ”Apple tags”). I samme sektion omtales en enhed, der hedder ”Finder”, og så kan man jo begynde at spekulere på, om Google får en Bluetooth-tracker i sortimentet med dette navn, når de lancerer ny hardware til efteråret.

9to5Google har også fundet frem til, hvordan funktionerne vil se ud i Android, og har lagt nogle screenshots op. Eftersom der kun er lidt over en måned til at Google viser en masse nye Android-funktioner frem under Google I/O, er der en vis sandsynlighed for, at vi hører mere om dette i starten af maj.