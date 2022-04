Bang & Olufsen lancerer Beoplay EX til træning og fritid

Bang & Olufsen har nu annonceret deres hidtil mest dynamiske in-ear høretelefoner, Beoplay EX. Der er tale om et par trådløse høretelefoner, der kombinerer elegant design, med toptunet lyd, aktiv støjreducering og en komfortabel pasform. Høretelefonerne er endda er vand- og sved resistente, og trods det elegante design, kan da altså både bruges til hverdag og træning.

"Beoplay EX er et naturligt næste skridt i vores lydportefølje. Her har vi brugt vores ypperste ekspertise inden for design og lyd og kombineret det hele i ét par høretelefoner med de bedste features inden for komfort, design og kvalitetslyd," fortæller Dorte Vestergaard, director and Head of the On-The-Go category hos Bang & Olufsen.

Beoplay EX ser stilfulde ud (Image credit: Bang & Olufsen)

Vandtæt og 28 timers batteri

Bang og Olufsen er glade for aluminium, og det ses også med Beoplay EX. Her er ladeetuiet udført i aluminium, og det er vist første gang, vi ser det. Hvilket selvfølgelig er med til at understrege, hvor meget B&O lægger vægt på god kvalitet.

Hovedtelefonerne har op til 8 times spilletid pr. opladning, og det medfølgende etui giver yderligere op til 28 timer. Beoplay EX kommer med adaptiv aktiv støjreduktion (ANC), og de er med en IP57-klassificering også vand- og sved resistente.

De har seks indbyggede mikrofoner skal sikre høj opkaldskvalitet. De har Bluetooth 5.2 og med multipoint-forbindelse, er det muligt at oprette forbindelse til to enheder på samme tid. De har justerbar pasform med fire forskellige størrelser silikonepropper.

Pris og tilgængelighed

Beoplay EX er tilgængelig hos udvalgte forhandlere og på bang-olufsen.com til maj i farverne Anthracite Oxygen (5. maj), Gold Tone (27. maj) og senere i Black Anthracite (TBA juni) til en vejledende pris på 2.999 kr.