10 ting at undgå, når du køber en bærbar computer - både til arbejde og fritid

Nu hvor vi er kommet ind i anden halvdel af 2021, nærmer de store tilbudssæsoner sig med alt fra Amazon Prime Day til Black Friday og Cyber Monday i efteråret, og mange smarte forbrugere sparer op til de ekstra gode tilbud på bærbare computere. Det er ofte en ældre bærbar computer, der skal udskiftes, eller måske har du fundet ud af, at den gamle stationære computer skal have lov til at gå på pension. Om efteråret er der også mange, der starter et nyt skoleår eller måske endda starter på et universitet eller college, og så er der brug for en ny maskine.

Vi, der tester bærbare computere hos TechRadar, har haft hundreder af maskiner til tests, og alt er blevet overvejet - alt fra sjove individuelle løsninger fra uklare producenter til de mest populære mærker. Det faktum, at vi har haft så mange computere i vores hænder, har givet os et unikt perspektiv på, hvad der gør en bærbar computer god, og implicit, hvorfor årsagerne til, at brugerne oplever i Windows, kan være direkte forfærdelige.

Nedenfor viser vi i tilfældig rækkefølge nogle af de ting, du skal prøve at undgå, hvis du vil have en bærbar computer, der fungerer så godt som muligt. Bemærk, at fokus her er på Windows-platformen snarere end på Chrome OS.

1. 4 GB RAM

Hvad med Celeron? Intels hadede budgetprocessor er blevet hårdt ramt, men vi mener, at den har sin plads, især hvis de sidder i overkommelige budgetmodeller, og vores britiske kollegas artikel fra 2015, der forsvarer CPU-serien, gælder stadig i dag. De nyeste Celeron-processorer, såsom J6413 eller N5100, er overraskende hurtige på niveau med Core i3-10110U og Ryzen 3 3200U (ifølge flere tests.)

Kalenderen har nået 2021, og selvom mange Android-smartphones som standard har skiftet til 8 GB RAM, fremstiller de tre største producenter af bærbare computere - HP, Dell og Lenovo - stadig mange computere med kun 4 GB RAM.

Vi taler heller ikke nødvendigvis om de billigste modeller. Dell kommer dårligst ud her, da de for eksempel sælger Latitude 5511 - en maskine beregnet til kontorarbejde med 4 GB RAM til mere end 15.000 kroner. Det faktum, at det har en af Intels hurtigste bærbare processorer, en Core i7-1085H med seks kerner, gør det hele endnu mere surrealistisk. Husk, at en vis procentdel af disse 4 gigabyte RAM også deles med videokortet, normalt mellem 500 MB og 1 GB, hvilket betyder, at CPU'en og operativsystemet er tilbage med 3-3,5 GB, hvilket simpelthen ikke er tilstrækkeligt.

2. Fastloddet RAM

Den gode ting ved Latitude-serien er dog, at du kan opgradere mængden af hukommelse. Det er ikke særlig svært at udskifte og tilføje hukommelsesmoduler. Det samme kan ikke siges om mange billigere modeller, hvor hukommelsen ofte loddes på bundkortet, hvilket gør det umuligt at opgradere. Hvis du har købt en maskine med 4 GB RAM, er beslutningen definitiv. Nogle moduler har loddet hukommelse, men derudover åbner hukommelsesslots, som er lidt mere spiselige, men stadig ikke er optimale, da du så ender med forskellige typer hukommelsesmoduler (disse skal helst være identiske.)

(Image credit: Future)

3. Hukommelse med en hukommelseskanal

Når vi taler om forskellige typer hukommelsesmoduler, er der en anden ting, du skal passe på - maskiner, der kun bruger en kanal (enkelt kanal). I praksis betyder det, at du kan halvere hukommelsesbåndbredden og ofte køre en asymmetrisk mængde hukommelsesmoduler. Hvis du har en maskine, der understøtter to hukommelseskanaler, kan ydelsen være væsentligt bedre, og der er ofte ikke meget, der er nødvendigt, når det kommer til omkostninger. For eksempel tilbyder Lenovo dette.

4. HD-klar skærm

En anden gammel teknologi, der af en eller anden grund stadig hænger ved, selvom vi er kommet ind i det tredje årti efter årtusindskiftet, er skærme med lav opløsning. Såkaldte HD-klare skærme har en opløsning på 1366 x 768 pixels, hvilket indikerer en pixeltæthed på 100 PPI på en 15,6-tommer skærm. En sådan stor skærm med en sådan opløsning giver simpelthen et grusomt resultat. Her kan du se hvert hak på ikoner og skrifttyper i detaljer, du får mindre plads til at arbejde på (dette er især irriterende, når du surfer på nettet og bruger regneark), og brugergrænsefladen ser meget forvirrende ud.

5. Bærbare maskiner med gammeldags harddisk

Når det kommer til lagerplads, giver det næppe mening at bruge gammeldags roterende diske i bærbare computere i dag. Det bliver især alvorligt, når vi som Dell stadig taler om Latitude 5511 her (med 4 GB RAM derudover) stadig ikke inkluderer en SSD i maskiner, der koster 15.000 kroner. SSD'er er overkommelige og udbredte nok til at blive inkluderet i alle prisklasser, og forbedringen af ydeevnen i forhold til magnetiske drev er betydelig. De er også mere solide, trækker mindre strøm, og hvis du får en M.2-variant, langt mindre.

6. Bærbare med mindre end 128 GB lagringsplads

Det er grufuldt, at producenter af bærbare computere stadig sælger Windows-enheder med 64 GB lagerplads. Dette er problematisk af to grunde. Først og fremmest vil store dele af dette rum blive brugt af Windows-installationen og forskellige inkluderet (for det meste ubrugelig) software. Du er heldig, hvis du har mere end 50% plads, når du tænder for en sådan maskine for første gang. Så er der de obligatoriske Windows-opdateringer, der kommer som "perler" på en snor og spiser GB på GB. Ikke kun det, mange producenter er ikke tilbøjelige til at fortælle dig, at SSD'er - i modsætning til magnetbaserede harddiske - har en tendens til at fungere langt dårligere, hvis du har begrænset ledig plads. Det er dog ikke det værste.

7. eMMC-lagring

For at spare penge og plads bruger billigere modeller ofte en lagringsteknologi kaldet eMMC, en type lagerplads, der ofte bruges i smartphones og hukommelseskort. eMMC-chips loddes på bundkortet og har tendens til at tilbyde 64 GB lagerplads. Sådanne løsninger er ofte meget langsomme og er desuden ofte også små og får endnu dårligere ydeevne, når du kun har begrænset ledig plads. Hvor dårlig er præstationen? Når man sammenligner med en SATA SSD taler vi om 75% langsommere skriveydeevne og 50% langsommere læseevne.

(Image credit: Future)

8. Mangel på webkamera

En tendens, der er kommet for nylig, er at springe webkameraet over. Xiaomi og Asus er to af de mere kendte bærbare mærker, der har hægtet sig på den uskik. Der er ingen grund til at gøre dette. Ikke alle streamer på Twitch og har erhvervet dyre eksterne webkameraer. Det faktum, at du ikke får et webcam, når du køber en maskine, der koster mere end en fuldt anvendelig brugt bil, er simpelthen noget møg. Nu, hvor mange mennesker sidder hjemme og kommunikerer med alt fra venner og familie til børnehaver og skoler med videokonferenceløsninger og sandsynligvis vil fortsætte med at gøre det i fremtiden, er der ingen grund til at fyre op for kravene, når det kommer til webkameraer .

(Image credit: HP)

9. Dårlige garantiordninger og tvivlsom service

I Danmark har vi heldigvis en relativt god indkøbslov, der sikrer, at du både har klageret og krav om, at komponenter fungerer i mindst et år, men alligevel er der mange eksterne garantiordninger, du kan få via salgsstedet og producenten , og her kan der være store forskelle. Det er værd at kontrollere, hvilke oplevelser andre har med reparationer og forsendelse, når de har haft problemer med produkter fra de forskellige producenter. Nogle producenter tilbyder f.eks. gratis forsendelse frem og tilbage, hvis noget er galt, og dette er ofte relateret til producentens størrelse, da omkostningerne pr. reparation falder jo flere enheder, du sælger.

10. Windows 10S

Sidst men ikke mindst skal vi tale lidt om det inkluderede operativsystem. Microsoft fortsætter af en eller anden grund med at promovere sit egenproducerede Chrome OS-lignende operativsystem - Windows 10S, på trods af at næsten ingen er interesseret i denne beskadigede variant. Google-søgedata viser, at den mest populære søgning (på engelsk) relateret til Windows 10S er "hvad er Windows 10S?" og "forskellene mellem Windows 10 og 10S". Det er klart, at folk er forvirrede, og det faktum at du kan skifte til Windows 10 Home gratis gør Windows 10S til en forældet og ubrugelig distraktion for slutbrugeren.

(Image credit: M_Agency / Shutterstock)

Vælg den rigtige bærbare computer

For at opsummere: Tag dig tid til at se godt på specifikationerne for den bærbare computer, du vil købe. Se på, hvilken type opbevaring maskinen har, og hvor meget plads den tilbyder. Undersøg detaljeret, hvilken slags hukommelseskonfiguration maskinen leveres med, og om den kan opgraderes. Bemærk, hvilken slags opløsning skærmen har, og om den er af god kvalitet. Læs test og brugeroplevelser - det kan være, at producenterne har skjult mangler, der ikke findes i oversigten over specifikationer.