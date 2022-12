TechRadar på besøg hos Logitech

TechRadar blev inviteret på besøg i Logitechs hovedkvarter i Lausanne i Schweiz. Det var en øjenåbner at se, hvor meget udvikling og arbejde, der er forbundet med at lave mus, tastaturer, høretelefoner og de mange andre produkter, Logitech producerer.

Udefra ligner Logitech hovedkvarter i Daniel Borel Innovation Center i Lausanne en hvilken som helst anden kontorbygning. Altså lige bortset fra omgivelserne. Til den ene side hviler de schweiziske bjerge og på den anden side ligger Genevesøen og de fjerne sneklædte franske bjerge og funkler i solen. Det er en underdrivelse at sige, at her er smukt, så det er sært at folk går rundt og arbejder normalt i stedet for bare at så og beundre udsigten. Men selv om der er magisk udenfor, så sker der ikke mindre magiske ting inde bag glasdørene. Hvis man som jeg har beskæftiget sig med mus, tastaturer og alt det andet tilbehør, der kan gøre livet for computerbrugere lettere, så kender man navnet Logitech. De laver noget fremragende tilbehør, og i løbet af årene har jeg bemærket, at de tit føjer nye, smarte funktioner til deres udstyr.



Logitech bor i en kontorbygning som mange andre. Men lidt magisk er det nu alligevel for en tech-journalist. (Image credit: Logitech)

Det kan være tastaturgenveje til emojis og hurtige skærmbilleder eller en mus, hvor klik-lydene er så afdæmpede, at man nærmest ikke selv kan høre dem. Jeg har altid synes, at produkterne havde lidt ekstra i form af byggekvalitet og funktioner, og derfor var jeg da også ret spændt på at se, hvad der foregik bag de lukkede døre.

Indenfor - når man er kommet igennem receptionen - ligger der et udstillingsområde med mange af de gadgets og tilbehør, som Logitech har på produceret i de seneste år, så besøgende kan se, hvad der bliver lavet. Men der er også et super hyggeligt lounge-område, hvor medarbejderne kan sidde i grupper og hygge sig eller holde arbejdsmøder.

Der er selvfølgelig også mødelokaler - med udsigt over Genevesøen - hvor Logitech bruger noget tid på at fortælle om deres arbejdsprocesser og de tanker, de gør sig, inden de går i gang med at lave nye produkter.

Bæredygtighed fra start

Disse hængere laver Logitech nu af genbrugspapir i stedet for plastik, og engangsplast findes heller ikke længere i æskerne. (Image credit: Logitech)

Én af de ting, som Logitech understreger, at de har fokus på bæredygtighed. Det har mange store virksomheder efterhånden, og sådan bør det også være. Logitechs produkter har siden 2021 været CO2 neutrale - og det står også på produkternes indpakning. Virksomheden har et mål om at alle deres produkter skal være klimapositive i 2030, og efter 2030 skal produkterne også være energineutrale. Du kan læse nærmere om deres tiltag på Logitechs hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Design med brugernes input

Her fortæller Art O'Gnimh, General Manager, Mainstream and Lifestyle, hvordan Logitechs designere og brugere samarbejdede under pandemien. (Image credit: Peter Hoffmann)

Logitech fortæller, at filosofien bag deres produkter er, at de skal løse nogle udfordringer for brugerne. Så tilgangen er, at de f.eks. spørg en masse gamere om deres udfordringer omkring gaming, og så udvikler de målrettet produkterne for at løse udfordringerne. Det har blandt andet ført til et stort udvalg af kønsneutralt gaming-tilbehør og nye værktøjer til streamere og vloggere som f.eks. Litra Beam streaming-lys (Åbner i nyt vindue). Det overraskede mig, at produkterne altså ikke bare bliver sat på samlebåndet, fordi det er tid til en ny mus, men at der faktisk har været et hav af brugere ind over med input.

Designprocessen på f.eks. mus er også mere omfattende, end jeg havde forestillet mig, og der bliver lavet og testet rigtig mange modeller, inden musen får grønt lys.

Designet bliver hele tiden afprøvet med opdaterede modeller

Image 1 of 6 I den indledende faste bliver musene skåret ud og formet af kunsttof - lige som biler (Image credit: Logitech) De går op i detaljerne hos Logitech. (Image credit: Logitech) Der bliver afprøvet rigtig mange forskellige designs og materialer. (Image credit: Logitech) Og der er rigtig mange mennesker, der kommer med input undervejs. (Image credit: Logitech) Nogle ideer bliver på papiret, imens andre bliver til virkelighed. (Image credit: Logitech) Når musen endelig er færdig har den været igennem mange hænder for gå fra ide til det færdige resultat. (Image credit: Logitech)

Ergonomi er en faktor

Logitech tester her belastninger, når man bruger musen. (Image credit: Logitech)

Selvfølgelig spiller ergonomien også en stor rolle. Det er ret væsentligt, at musen er så behagelig som muligt i brug. Samtidig er det også vigtigt, at man ikke laver for mange uhensigtsmæssige bevægelser eller belaster hånd, arm eller skulder for meget, da det kan føre til skader på sigt. Derfor er det også noget, som Logitech tester meget grundigt, og derfor findes flere af Logitechs mus f.eks. i forskellige størrelser, så man kan bruge dem, uanset om man har små eller store hænder.

Under mit besøg, fik jeg også set deres ergonomilaboratorie. Her får testpersoner lov at teste blandt andet mus og tastaturer. Høje, lave, store hænder, små hænder og selvfølgelig i alle mulige arbejdsstillinger. Det hele bliver testet. Testpersonerne bliver udstyret med en række sensorer, der fortæller nøjagtigt, hvor stor belastning hver enkelt bevægelse har på kroppen. På den måde arbejder Logitech på at gøre produkterne så ergonomiske som muligt.

Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik... I er med

Image 1 of 3 Her klikker robotten løs for at teste holdbarheden på knapperne. (Image credit: Logitech) Holdbarhed, optisk effektivitet og så videre bliver testet. (Image credit: Logitech) Scroll-hjulet bliver også testet grundigt. (Image credit: Logitech)

Selvfølgelig skal tingene også testes igennem undervejs. Det foregår i Logitechs laboratorier, hvor alle funktioner og detaljer bliver gennemtjekket. F.eks. bliver knapperne testet for holdbarhed, og musens evne til at tracke på forskellige underlag bliver også hele tiden testet og udviklet.

Men også andre ting bliver undersøgt. Hvor meget "dækker" vores hænder for eksempel for de trådløse signaler, der hele tiden skal sendes til computeren via Bluetooth eller Logitechs Bolt dongle? Jeg aner det ikke, men det ved Logitech helt præcist. Det er de nødt til, for det har betydning for, hvorhenne i musen de trådløse sendere skal anbringes for at sikre det optimale signal.

Fremtiden byder på gaming og streaming

Logitech håndholdte G CLOUD-konsol (Image credit: Peter Hoffmann)

Det var spændende at komme ind bag facaden og se Logitech indefra. Da jeg gik, derfra var det selvfølgelig med et indtryk af, at der er tale om almindelige kontorer og laboratorier, men for en tech-nørd er det virkelig ligesom at komme ind og se julemandens værksted. Samtidig fik jeg også det indtryk, at Logitechs medarbejdere er ret begejstrede for deres arbejde og for deres produkter.

Heldigvis ser det også ud til, at vi fremover kan forvente en masse nye spændende produkter fra Logitech. Nogle af dem blev præsenteret på Logitechs Logi Play (Åbner i nyt vindue) konference i Berlin i september. Her understregede Logitech, at de fremover vil lave flere produkter, der henvender sig til dels til streamere og dels til gamere. Som f.eks. Logitechs håndholdte Cloud G gaming-konsol, gaming-stole og rat og pedaler til gamere eller deres Litra Beam-streaming-lys, webcams og mikrofoner. Selvfølgelig er Logitech ikke de eneste, der satser på disse målgrupper, men at der er konkurrence betyder jo bare, at alle skal yde noget ekstra for at imponere.