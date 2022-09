Logitech lancerer Blue Sona XLR-mikrofon og Litra Beam lys

Logitech har netop afholdt Logi Play i Berlin. Eventet er skabt for at hylde gamere og streamere, og Logitech benyttede lejligheden til at lancere en to nye produkter til indholdskreatører.

Logitech Blue Sona

Logitech Blue Sona (Image credit: Logitech)

Optag lyd i Broadcast-kvalitet med XLR-mikrofonen Blue Sona. Den aktive dynamisk XLR-mikrofon Blue Sona opgraderer den traditionelle broadcast-mikrofon for nutidens streamere og indholdskreatører. Mikrofonen bygger videre på Blue mikrofonernes lydkvalitet, og Blue Sona kombinerer avanceret teknologi med et design, der er bygget streaming af spil, podcasting og videoindhold.

"Blue Sona er specielt udviklet til skabere", siger Soren Pedersen, senior product manager for Logitech For Creators. "Fra den indbyggede forforstærker til den elegante design, er Blue Sona ikke som andre XLR-mikrofoner på markedet."

Blue Sona er udstyret med indbygget ClearAmp-teknologi, der leverer et +25dB gain boost - uden brug af en ekstern mikrofonforstærker. Andre avancerede funktioner omfatter for eksempel en kapsel med dobbelt membran og et supercardioid pickup-mønster, som fokuserer på stemmen, men fjernerr uønskede vibrationer, tastatur- og museklik og baggrundsstøj. Mikrofonen er udstyret med et 290-graders drejebeslag, så man kan placere mikrofonen, hvor den passer bedst.

Det er nemt at tilslutte et XLR-kabel til eksterne mixere for at finjustere lyden. Blue Sona fås i farverne Graphite (sort) og Off-White og har udskiftelige vindhætter i rød og grafit.

Pris og tilgængelighed

Blue Sona får en pris på 2.999 kroner, og den vil være tilgængelig fra 21. september 2022 i USA, Canada og udvalgte lande i Europa.

Logitech Litra Beam

Logitech Litra Beam (Image credit: Logitech)

Shape & Direct Light med Litra Beam, Premium Streaming Desktop Key Light Litra Beam gør det muligt for skaberne at bruge lys til at styre udseendet og følelsen af deres indhold i helt nye måder. Et innovativt beam-design med et trevejs justerbart skrivebordsstativ med højde, hældning og rotation giver uendelig fleksibilitet i placeringen for at forme og dirigere lyset. Kontrol indhold og skab nemt stemning og tone ved at placere og justere en eller flere Litra Beams i din opsætning for at opnå en række professionelle belysningsteknikker, herunder Front, Split, Butterfly og Rembrandt.

"Digitalt indhold minder mere og mere om filmfotografering," siger Arnaud Perret-Gentil, senior global product lead for Logitech For Creators. "Vi har designet Litra Beam til at gøre mere end blot at levere afbalanceret LED-lys, men også til at gøre det muligt for desktop streamere og kreative at forme og styre dette lys til at styre stemningen og udtrykket af deres indhold."

Man kan løbende justere belysning på Litra Beam. Knapper på bagsiden af enheden giver hurtig adgang til fem lysstyrker og fem farvetemperaturindstillinger (fra varmt lys til koldt blåt) samt kontinuerlig, trinløs justering gennem hele området fra 2700K-6500K. Man kan også bruge Logitech G HUB desktop-appen, som giver mulighed for yderligere at justere lysstyrken med procentvise værdier og farvetemperaturen i Kelvin, styre flere Litra Beams ad gangen, eller for at vælge presets. G HUB kan bruges til at styre alt Logitechs streamingudstyr, herunder Litra Glow, Blue Yeti-mikrofoner, og StreamCam, samt gaming-udstyr fra Logitech G.

Litra Beam kommer med Logitechs egen TrueSoft-teknologi, der skal give afbalanceret LED-lys med høj farvepræcision for et naturligt look på tværs af alle hudfarver. Den diffuseren udstråler bredt lys for at fjerne skarpe skygger og er certificeret sikker til streaming hele dagen. Den kan fungere med strøm fra enten USB eller almindeligt strømkabel, så den er ifølge Logitech mere alsidig end mange andre stream-lamper.

Pris og tilgængelighed

Litra Beam får en pris på 999 kroner, og den vil være tilgængelig fra 21. september 2022 i USA, Canada og udvalgte lande i Europa.