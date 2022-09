Alle lanceringer fra Logitechs store gaming- og streaming event - Logi Play 2022

Logitech har netop afholdt Logi Play i Berlin. Eventet er skabt for at hylde gamere og streamere, og Logitech benyttede lejligheden til at lancere en række nye gaming-produkter.

Logitechs ädministrerende direktør - Bracken Darrell - understregede på eventet, at Logi Play viser, Logitechs engagement i både gaming og streaming, og at det ikke vil være sidste gang, at Logitech afholder Logi Play.

Eventet blev afholdt i Berlin, og der var inviteret gamere og streamere fra nær og fjern. Her præsenterede Logitech en lang række nye produkter, der henvender sig til gamere og streamere.

Til gamerne lancerede Logitech den håndholdte wi-fi gaming-konsol Logitech G Cloud i Nintendo Switch format. Der var desuden to høretelefoner: Trådløse on-ear gaming-høretelefoner Logitech G Astro A30 og Logitechs første in-ear gaming-høretelefoner Logitech FITS.

Der var også nyt rat og pedaler i form af Logitech PRO Racing Wheel og PRO Racing Pedals.

Streamerne kunne glæde sig over en ny Blue Sona XLR-mikrofon og en fleksibel Litra Beam streaming-lampe.

Logitech G CLOUD - Håndholdt gaming-konsol

Logitech G CLOUD kan også bruges til YouTube, og du kan installere Netflix og andre streaming-tjenester via Google Play. (Image credit: Peter Hoffmann)

Et af de mere udsædvanlige produkter i Logitechs lineup er Logitech G Cloud. Det er en håndhold gaming-konsol i stil med Nintendo Switch. Logitech G Cloud er udstyret med en 7 tommers fuld HD skærm i 16:9-format med en opdateringshastighed på 60 Hz og vejer 463 gram. Den har en batterilevetid på 12 timer og kommer med X Box Game Pass, så brugere kan spille en lang række spil på enheden. Den er også kompatibel med Steam Link, Ubisoft og en lang række andre cloud gaming platforme, og du kan installere apps som Netflix eller andre streaming-tjenester via Google Play.

Pris og tilgængelighed

Prisen bliver 349 dollars, men desværre må vi væbne os med tålmodighed i Danmark. Selv om den udkommer i USA den 17. oktober 2022, kan vi nok først forvente at se den i Europa engang i løbet af 2023.

Logitech G FITS - Personligt tilpassede høretelefoner

Logitech G FITS (Image credit: Logitech)

Logitech præsenterede også Logitech G FITS. Det er et par gaming-høretelefoner, som ifølge Logitech skal levere en lydoplevelse på linje med over-ear hovedtelefoner, og som kan tilpasses til hver enkelt persons ører.

Logitech G FITS er de første ørepropper med Lightspeed wireless, hvilket giver en stabil forbindelse, højtydende lydrespons og masser af tilslutningsmuligheder via Lightspeed og Bluetooth. Spillere kan oprette forbindelse via Lightspeed til deres pc, Mac, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch med dock og Android-enheder via USB-A eller USB-C.

Du får op til syv timers spilletid og yderligere otte timer med opladningsetuiet på LIGHTSPEED kan brugerne spille spil, musik og film hele dagen. Når de er tilsluttet via Bluetooth, kan de lytte i 10 timer med yderligere 12 timer med opladningsetuiet.

Ligesom fingeraftryk er alle menneskers ører unikke. Da de fleste øretelefoner kun fås i en få generiske størrelser, er det næsten umuligt at få øretelefoner, der passer perfekt. Med Logitech G FITS og dets patenterede Lightform-teknologi kan gamere få en skræddersyet pasform på 60 sekunder. Ved at bruge Lightform og Logitech G FITS-mobilappen udløses en antal indlejrede lysdioder, som hærder de gelfyldte spidser, så de holder den perfekte form, der passer til hvert enkelt øre. Den tilpassede formteknologi giver en behagelig, sikker pasform, der ikke vil falder ikke ud og skaber en forsegling, der blokerer for støj for at give en passiv lyd lydisoleringseffekt, der ifølge Logitech er den bedste i sin klasse.

Høretelefonerne kommer i to farver: Sort eller hvid, så det passer til enhver stil. Ud over komfort, pasform og passiv støjreduktion lover Logitech, at G FITS leverer varm og detaljeret lyd med en dyb, kraftfuld bas. Med Logitech G FITS-appen, kan gamere få adgang til EQ'er, der er optimeret til FPS- eller RPG-spil, musik, podcasts, Bass Boosts og meget mere - eller har mulighed for at finjustere deres egne EQ-indstillinger.

For at sikre klar kommunikation i spillet indeholder hver øresnegl to indbyggede beamforming mikrofoner. Hvis du spiller med venner eller streamer, vil alt, hvad du siger, blive hørt højt og tydeligt.

Priser og tilgængelighed

Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds forventes at være tilgængelige på LogitechG.com i Nordamerika i oktober 2022 til en vejledende udsalgspris på 229 dollars. Desværre må vi i Europa også her væbne os med tålmodighed, da G FITS først forventes at lande her i løbet af 2023.

Logitech G ASTRO A30 Gaming headset lanceret

Logitech G ASTRO A30 (Image credit: Logitech)

Logitech G ASTRO A30 er et gaming headset med 40 mm lyd-driver, aftagelig boom-mikrofon og Logitechs avancerede Lightspeed 2.4GHz trådløs forbindelse og Bluetooth. Høretelefonerne er kompatible med bland andet : PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox One, XB Series X|S, Nintendo Switch, PC, mobil, iOS og Android.

Spillerne kan også mixe og balancere lyd fra flere enheder samtidigt og justere hver enkelt kilde uafhængigt efter ønske. Gamere kan spille på deres PlayStation®5 via Lightspeed 2.4GHz Wireless, mens de lytter til Spotify på deres telefon via Bluetooth, og have deres Switch klar, tilsluttet via 3,5 mm aux, til en lang matchmaking-kø. De kan derefter bevæge sig fra stuen til deres pc-opsætning og tilslutte deres A30 til pc-lyd via Lightspeed 2,4 GHz og derefter tilslutte til deres Steam Deck via Bluetooth. Og med den nye Logitech G mobilapp kan spillerne optimere spil og stemme lydprofiler på den nye A30.

"Visionen om et nyt A30-headset, der gør det muligt at spille alt, hvor som helst, hvor som helst betød, at vi var nødt til at nå to primære mål. For det første skulle vi levere en høj ydelse lyd og et ultrakomfortabelt headset, der kommer i et slankt og design, der kan tilpasses. For det andet skulle vi skabe et headset, der kan tilsluttes til flere platforme på forskellige måder: konsol, pc, håndholdt eller mobil," siger TIffany Beers, innovationschef hos Logitech G. "A30 giver maksimal fleksibilitet, mobilitet, stil og komfort i et moderne gaming headset, der spiller på alle platforme, så spillerne kan mestre alle de spillestilarter, de elsker."

Det slanke nye design af A30-headsettet leveres som standard i to farvevarianter, marineblå og hvid. Tilføjelsen af blød memory foam-polstring i ørepuderne og hovedbøjlen skal sikre, at de sidder behageligt.

A30-headsettet har både en aftagelig bommikrofon og en integreret mikrofon, så ma kan spille og snakke med andre eller tale i telefon, uanset om man er hjemme og spiller sit yndlingsspil eller er på farten for at foretage et telefonopkald.

A30 kan ifølge Logitech prale af en batterilevetid på mere end 27 timer, hvilket giver mulighed for at køre virkeligt lange spil-sessioner.

På hver ørekop, sidder der en plade, som kan udskiftes, så spillere kan give høreelefonerne deres eget design. Man kan vælge fra en eksisterende samling af eksisterende designs eller tilpasse sine egne designs på Astros hjemmeside.

Pris og tilgængelighed

Logitech G ASTRO A30 Wireless Gaming Headset forventes at være tilgængeligt på astrogaming.com og hos globale forhandlere i oktober 2022 til en vejledende udsalgspris pris på 1.899 kroner.

Logitech PRO Racing Wheel og PRO Racing Pedals

PRO Racing Wheel og PRO Racing Pedals er et nyt racing-setup i professionel kvalitet, designet med og til professionelle sim-kørere. Ifølge Logitech, er det udviklet for at give det mest realistiske og medrivende racerløb. PRO Racing Wheel har et nyt, højtydende Direct Racing Wheel med en ny Direct Drive engine og TRUEFORCE-feedback-teknologi for at levere den mest-realistiske køreoplevelse.

"Logitechs PRO Racing Wheel gør sim racing-oplevelsen utrolig realistisk. Jeg er i stand til at mærke banens forhold, og hvordan bilen ændrer sig under af løbet, hvilket er en game changer. Når jeg bruger dette rat derhjemme, føler jeg, at jeg er lige der på banen," siger Lando Norris, F1-racer for McLaren.

PRO Racing rattets helt nye Direct Drive-motor er i stand til at yde en imponerende 11 newtonmeter kraft med en utrolig lav latensrespons. Når det er parret med Lotiechs egen TRUEFORCE force feedback teknologi - giver rattet ifølge Logitech en uovertruffen realistisk køreoplevelse med responsfrekvenser end nogensinde før. Som et resultat heraf kan sim-racere nu opleve fysik og lyd i spillet med langt højere præcision og nærmest øjeblikkelig feedback, med alt fra vejforhold til motorvibrationer.

"Fans af vores racer-ratl og pedaler kan forvente en seriøs opgradering af realismen, ydeevne og kontrol, samt design og holdbarhed," siger Richard Neville, chef for for simulation og controllere for Logitech Gaming. "Vi har analyseret alt - fra hvor mange gearskift, drejninger og stød et 11 newtonmeter hjul tager, til hvilke materialer og komponenter vil holde gennem selv de mest udmattende racerløb betingelser."

PRO Racing Wheel er designet til professionelle racerkørere og har følgende funktioner:

Intuitivt design af rattet - Knapper og drejeknapper er placeret præcist inden for rækkevidde af tommelfingeren, så racerkørerne aldrig behøver at tage hænderne fra rattet eller øjnene af vejen.

Magnetiske gearskifte håndtag på rattet - Designet med et magnetisk system, der bruger kontaktløse sensorer og taktile magneter, som giver en realistisk, mekanisk følelse, der præcist simulerer en professionel racerbil. De er bygget til at kunne klare millioner af gearskift.

Dobbelt kobling - To analoge koblinger leverer en perfekt taktil respons til et række forskellige racerfunktioner. Når de er konfigureret som en dobbelt kobling, kan de gøre en vigtig forskel, når du løbet starter. Det er også muligt at lave alternative konfigurationer med f.eks. gas og bremse, så brugere, der f.eks. ikke kan bruge pedaler, også kan køre løb.

Quick Release Mounting - Logitech har redesignet systemet for montering af rattet, så rattet nemt kan monteres eller fjernes fra et skrivebord. Monteringssystemet fungerer stadig med standarden til montering i racer-sæder.

PRO Racing-pedalerne har en realistisk belastningscellebremse og kan tilpasses fuldstændigt til at passe til løbsopsætninger og stilarter. Nøglefunktioner omfatter:

Trykdetektering - Pedalerne registrerer den kraft, som kørere anvender, hvilket giver gør det lettere for kørerne at ramme den perfekte mængde bremsekraft. Det er nemt at justere pedalerne, så de bliver blødere eller hårdere. Koblings- og gaspedalerne kan justeres fastere eller blødere ved hjælp af et sæt udskiftelige fjedre, og bremsepedalen via et valg af elastiske adaptere. Både gas- og koblingspedalen bruger også kontaktløse hall-effekt sensorer, hvilket sikrer deres lang levetid. Hver pedal kan flyttes horisontalt for at skabe den perfekte afstand for alle kørere.

Logitech G PRO Racing Wheel fås i to versioner, en der er kompatibel med PC, PlayStation®5 og PlayStation®4-konsoller, og en, der er kompatibel med PC, Xbox Series X|S® og Xbox One®.

Priser og tilgængelighed

Logitech G PRO Racing Wheel og PRO Racing Pedals forventes at blive tilgængelige på LogitechG.com og hos globale forhandlere i september 2022 til en vejledende udsalgspris på 7.990 kroner (rat) og 2.890 kroner (pedaler)