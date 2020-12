Julegaver til hende: 4 uforglemmelige gaver

Er du på jagt efter den perfekte julegave? (Image credit: Future) Du kan bruge rigtig mange timer på at finde julegaver, men vi har gjort det nemt for dig. Vi samler de bedste priser på de bedste julegaver her

Julen står snart for døren. Stressen over årets julegaveindkøb er meget tættere på. Det ødelægger noget af glæden ved julen, så her på TechRadar har vi samlet en masse guides til perfekte julegaver. I denne artikel skal det handle om julegaver til hende. Vi er nemlig ret sikre på, at du herunder kan finde en uventet julegave, der også vækker glæde og begejstring hos hende. Det må være nok indledende sniksnak, lad os komme i gang.

Julegave til hende: Instant kamera

Kender du udtrykket “a Kodak moment”? Det dækker over en situation, der er så mindeværdig, at den fortjener at blive foreviget på et billede. I dag er der selvfølgelig kameraer i alle telefoner, men fysiske billeder har stadig sin helt egen håndgribelige charme. Med et instant kamera kan hun udskrive billederne med det samme - uden brug af mobil eller printer. Helt perfekt til de særlige øjeblikke.

Julegave til hende: Apple Watch Series 6

I den seneste version af Apple Watch får hun alt, hvad kun kan ønske sig i et smartwatch. Imponerende skærm, indbygget GPS og stribevis af funktioner, der holder øje med hendes sundhed. Det er et ur, der kan så meget mere end bare at vise tiden - især hvis hun i forvejen har Apple-produkter som MacBook og iPhone.

Julegave til hende: HayU-abonnement

Med et abonnement på streamingtjenesten HayU får hun adgang til al det bedste af amerikansk reality i mange forskellige genrer - mere end 250 serier. Blandt andet er det hjemsted for intet mindre end 12 Kardashian-serier. Er hun mere til true crime, byder HayU også på et væld af neglebidende krimiserier.

De nye afsnit kan streames samme dag de sendes på amerikansk fjernsyn.

Julegave til hende: Tile

Tile er den perfekte julegave til hende den glemsomme. Det er et lille Bluetooth-tracker, der kan sættes på næsten hvad som helst. Hun skal bare sætte den lille brik på det hun vil kunne finde og installere Tile-app'en på sin smartphone. Derfra kan hun så "ringe" til den ting, hun ikke kan finde. Er den langt væk, ser hun dens placering på et kort. Bliver mobilen væk, kan hun trykke på en Tile, hvorefter mobilen ringer - også hvis den er på lydløs.