Black Friday 2021: De bedste tilbud på Apple Pencil

Black Friday-tilbud på Apple Pencil tiltrækker mange interesserede Apple-brugere. Nye iPad-modeller og tabletternes store fremgang under pandemien har dog gjort det svært at finde rabatter på Apple Pencil. Redningen? Dette års Black Friday.

Vi så nogle gode Black Friday-tilbud på Apple Pencil til din iPad sidste år, så dem forventer vi også i år. Apple Pencil er et fantastisk tilbehør, uanset om du allerede har en tablet fra Apple eller planlægger at benytte et af årets Black Friday-tilbud på en iPad.

Årets store udsalg starter den 26. november og det er bedst at være velforberedt. Vi har samlet alt, hvad du behøver at vide for at få årets bedste Black Friday-tilbud på Apple Pencil nedenfor. Vi opdaterer artiklen løbende, så gem siden for at sikre dig, at du får de seneste priser.

Dagens bedste tilbud på Apple Pencil

Har du brug for en Apple Pencil lige nu? Vi har dagens bedste tilbud nedenfor.

Black Friday-tilbud på Apple Pencil: Almindelige spørgsmål

Hvornår kommer de bedste Black Friday-tilbud på Apple Pencil i år? Black Friday starter den 26. november, men tilbud dukker normalt op allerede i begyndelsen af november. Årets bedste Black Friday-tilbud på Apple Pencil er dog normalt tilgængelige under selve Black Friday. Vi forventer, at udsalget i 2021 følger et lignende mønster.

Hvor kan jeg finde årets bedste Black Friday-tilbud på Apple Pencil? Amazon har ofte nogle af udsalgets bedste Black Friday-tilbud på Apple Pencil, men tag et kig på forhandlerne nedenfor for at få en fornemmelse af sortimentet og priserne – eller kom tilbage her for aktuelle tilbud.

Hvordan får jeg årets bedste Black Friday-tilbud på Apple Pencil? Det vigtigste at huske på, når du køber en Apple Pencil, er at vælge den rette model. Hvis du har en iPad mini 6, iPad Air 4, iPad Pro 11 (2018, 2020 eller 2021) eller en iPad Pro 12.9 (2018, 2020 eller 2021), skal du bruge Apple Pencil 2. Den første generation af Apple Pencil fungerer kun med ældre iPad Pro-modeller samt nogle nyere iPads i andre serier. Er du usikker på, hvad du har brug for? Her er en komplet liste over modeller. Der er flere forskelle mellem de to Apple Pencil-modeller. Apple Pencil 2 giver enklere opladning, da den fastgøres magnetisk og oplades trådløst på siden af din iPad. Første generation af Apple Pencil er lidt mere besværlig og skal ind i tabletten for at oplade. Apple Pencil 2 har også lidt flere funktioner, der lader dig skifte til det forrige værktøj og indstille kommandoer til for eksempel at vise farvepaletten eller bruge slettefunktionen.

Black Friday-tilbud på Apple Pencil: Dette forventer vi

Den officielle pris på Apple Pencil er henholdsvis 1.099 kr. (anden generation) og 769 kt. (første generation). Normalt ser du sjældent prisnedsættelser, men vi bemærkede flere Black Friday-tilbud på Apple Pencil under Black Friday sidste år.

Vi har allerede set anden generation af Apple Pencil sælges for omkring 800 kr, mens den originale pen ved enkelte lejligheder har været nede på omkring 500 kr. Vi håber at se lignende priser under Black Friday.

Hvis du vil slå til nu, finder du dagens bedste tilbud på Apple Pencil nedenfor.

723 kr, hos Dataworld Apple Pencil (første generation): 723 kr, hos Dataworld

Første generation af Apple Pencil er væsentligt billigere end anden generation. Hos Dataworld finder du i øjeblikket et meget overkommeligt (tidligt) Black Friday-tilbud.

Apple Pencil (anden generation): 1 099 kr Apple Pencil (anden generation): 1 099 kr 1 049 kr. hos Komplett

Spara 50 kr - Vi venter stadig på dette års Black Friday-tilbud på anden generation af Apple Pencil. Dette er stadig et godt supplement til din iPad.

Alternativer till Apple Pencil

Synes du stadig, at Apple Pencil er lidt for dyr? Her er nogle overkommelige alternativer til Apples egen pen.

Adonit Dash 3: 379 kr. hos CDON Adonit Dash 3: 379 kr. hos CDON

Adonit betragtes som et af de bedste alternativer til Apple Pencil. Denne model er en trykfølsom pen med en flot spids og to genvejsknapper. Derudover er den ikke helt rund, hvilket betyder, at den bliver liggende på skrivebordet.

Flere tilbud

Hvis du leder efter endnu flere Black Friday-tilbud på Apple-produkter, så tjek vores artikler nedenfor: