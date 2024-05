Vi tester EPOS Impact 860 ANC – fremragende headset til kontorbrug

EPOS Impact 860 ANC er et par høretelefoner til kontorbrug. De kommer med ANC (Active Noise Cancelling), som lægger en dæmper på omgivelserne. De er udstyret med de vigtigste kontor-funktioner, og så leverer de noget af den bedste samtalelyd, vi har hørt i denne prisklasse.

EPOS Impact 860 ANC - Pris og tilgængelighed

EPOS Impact 860 ANC kom på markedet i begyndelsen af året. Prisen hos EPOS er 935 kr., hvilket er billigt, når vi tager lydkvaliteten i mikrononen med i overvejelserne.

Du finder dem på hylderne hos EPOS og udvalgte forhandlere.

EPOS Impact 860 ANC - Design

EPOS Impact 860 ANC

EPOS har formået at skabe et sæt høretelefoner, der simpelthen er super enkle i deres udtryk. Der er rene enkle linjer og ganske få knapper på øretelefonere. På den ene ørekop sidder en slider til at skure op eller ned for lyden, og på den anden sidder en knap til at skift imellem støjreducering og ambient aware-tilstand, så du kan høre omgivelserne.

På én af hørekopperne sidder mikrofonstangen. Den kan vippes ned og op. Når den er nede, er mikrofonen tændt, og når man vipper den op, slukker mikrofonen. Det er nemt og brugervenligt. Her er også en knap

EPOS har lavet Impact 860 så smart, at mikrofonen kan vippe til begge sider. Så det er ligegyldigt, om man vender høretelefonerne, så mikrofonstangen sidder i højre eller venstre side. Så man kan altså vende høretelefonerne, præcist som man synes, det er mest komfortabelt.

Høretelefonerne er ikke markeret med højre/venstre. Men en hurtig test viser, at højre lydkanal sidder i ørekoppen med mikrofonen. Så hvis vender dem, så mikrofonen sidder i venstre side, får man vendt om på højre og venstre. Det betyder ikke så meget, hvis man mest bruger høretelefonerne til telefonsamtaler eller online møder. Men hvis man ser film eller lytter til musik, er det en god ide at vende høretelefonerne rigtigt.

Komforten er god. Hovedbøjlen er udstyret med skum, så den føles blød og behagelig at have på - også i længere tid ad gangen.

Image 1 of 2

EPOS Impact 860 ANC - Funktioner

Høretelefonerne er udviklet til professionel brug. Så de fungerer med de vigtigste møde-apps. De kommer med USB-C kabel og en USB-A-adapter, så de kan bruges på alle typer af computere.

De fungerer også fint på mobiltelefoner med USB-C-port. I computersoftwaren er de per default indstillet til, at du kan svare på telefonopkald ved at vippe mikrofonen ned fra lodret position. Når du gør det tændes der to røde lamper på headsettet, så folk kan se, at du sidder i møde eller taler i telefon. Der er en stor udfordring ved appen, for en finder ikke høretelefonerne, når vi bruger dem på mobilen. Her vil appen kun scanne efter Bluetooth-høretelefoner og understøtter ikke de kablede EPOS Impact 860 ANC.

Den medfølgende app fungerer fint på computeren og finder høretelefonerne med det samme. Appen er sært skruet sammen, og den er ikke særlig brugervenlig. Indstillingerne for høretelefonerne ligger nemlig ikke under ”Indstillinger”. I stedet skal man først trykke på ”Hjem” og klikke sig ind på information om høretelefonerne.

Her finder man et link til produktindstillinger, hvor man kan justere støjreducering, Sidetone (hvor højt man vil kunne høre sig selv) og aktivere en audio-begrænser. Det ville være logisk at gemme alt dette under ”Indstillinger”, som har sin egen knap i oversigten, men her gør EPOS det virkelig besværligt at finde vej. Heldigvis kan du gemme indstillingerne i høretelefonerne, når du justerer på computeren.

Nogle af knapperne og portene på EPOS Impact 860 ANC

EPOS Impact 860 ANC - Lydkvalitet

Mikrofonkvaliteten overskygger alle konkurrenter

Afbalanceret lydbillede

Lydkvaliteten er udmærket til daglig brug. Der er ikke tale om høretelefoner, der er udviklet til musik, så man får ikke et stort, detaljeret lydbillede her. Men lyden er ganske fin til musik til arbejdet.

Selv om der her er tale om et headset til under 1.000 kr., så lykkes det EPOS at skabe noget af den bedste mikrofonlyd, jeg har hørt. Mikrofonen har knivskarpt fokus på vores stemme. Den smarte støjreducering sørger i høj grad for at sortere omkringliggende yde fra. Jeg har testet samtaler i støjende kontoromgivelser. Jeg kan godt selv høre støjen, selv om høretelefonerne dæmper den en del. Men personer, jeg taler med, hører kun vores stemme. Det er faktisk vildt imponerende, så godt denne funktion fungerer.

Jeg har endda stået ved siden af emhætten og ført en telefonsamtale, uden at modparten hørte andet end min stemme. Softwaren, som filtrerer støj fra omgivelserne fra, kan dog påvirke stemmen en smule, så den ind imellem lyder lettere forvrænget. Det er ikke noget, der har generet, dem vi talte med, så forstyrrelsen her er minimal.

Den aktive støjreducering lægger en dæmper på omgivelserne. Men on-ear høretelefoner kan ikke lukke af på samme måde som høretelefoner, der sidder ud over øret. Derfor får du ikke samme niveau af støjreducering, som med større og dyrere ANC-høretelefoner. Men det tager toppen af de irriterende lyde, så det faktisk er muligt at koncentrere sig bedre, selv om man sidder i et åbent kontormiljø.

Skal du købe dem?

Køb dem, hvis...

Du vil have et relativt billigt headset, der fungerer fantastisk til kontor eller hjemmekontor. De koster under 1.000 kr., og det er billigt med de funktioner.

Du vil have virkelig god mikrofonlyd for pengene. Jeg er ærligt talt overrasket over, hvor god mikrofonen er. Stemmen går klart og tydeligt igennem hele tiden. Støjreduceringen sørger samtidig for at sortere lyde fra omgivelserne fra, og resultatet er fantastisk. De leverer noget af den bedste samtalelyd til prisen.

Køb dem ikke, hvis...

Du vil have total støjreducering fra omgivelserne. Støjreduceringen lægger en dæmper på omgivelserne, men da der er tale om on-ear, holder de ikke al støj ude.

Du mest vil bruge høretelefoner til musik. Musik lyder ganske udmærket, og de kan sagtens fungere til musik på computer eller mobil. Men du får ikke et stort og detaljeret lydbillede, og du må acceptere, at mikrofonen altid er til stede.

Du vil bruge dem mest med mobilen. Epos Connect appen kan ikke finde høretelefonerne på mobilen. Så her får du ingen mulighed for at justere de forskellige indstillinger.