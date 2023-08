iOS 17 giver 6 nye funktioner til AirPods Pro 2

Nu varer det ikke længe, før iOS 17 bliver tilgængelig for alle - og der er en lang række fordele for adaptiv lyd, Mute og Unmute, Automatic Device Switching og Dark Mode, afhængigt af hvilken model fra Apples populære AirPods-serie du ejer.

For lige at afklare situationen, er den tredje offentlige iOS 17-beta ankommet, men du har stadig brug for en separat softwareopdatering til AirPods, og den er i øjeblikket kun tilgængelig i en deveveoloper-beta. iOS 17-betaen opdaterer altså ikke AirPods endnu. For at få adgang til opdateringerne nu, kræver det, at man betaler for dev-betaen. Men alle andre må vente på at få disse funktioner, når Apple ruller dem ud til alle brugere en gang i september.

1. Skræddersyet lyd

Adaptive Audio (eller tilpasset støjreducering) er en eksklusiv AirPods Pro 2-funktion, der kombinerer ANC- og Transparency-tilstande i en alt-i-en-lytteoplevelse for at justere lydstyrken på det, du streamer, baseret på dine larmen i dine omgivelser.

Støjreducering filtrerer forstyrrende lyde fra omgivelserne (flymotorer, tog eller lyden af trafik på en motorvej), mens den sørger for, at du ikke går glip af noget, du gerne vil høre, som f.eks. din stewardesse, der spørger, hvad du vil have at drikke.

Noget andet, der er specifikt for AirPods Pro 2, er dette: Som MacRumors bemærker, giver den opdaterede firmware dig mulighed for at aktivere Adaptive Audio-funktionen (efter tilslutning af dine AirPods) ved at åbne kontrolcentret, trykke længe på lydstyrken og vælge indstillingen "Adaptive", der kombinerer gennemsigtighed og støjreduktion.

2. Conversation Awareness (Gå aldrig glip af sladder)

Teknisk set er Conversation Awareness en del af Adaptive Audio, men det er så smart, at det fortjener sit eget afsnit. Denne funktion kan registrere, når nogen taler, lidt ligesom Sonys Speak to Chat-teknologi, som kom i 2020 med Sony WH-1000XM4 over-ear-hovedtelefonerne. Hos Sony reagerer funktionen på din stemme og slår lyden i høretelefonerne fra, når du begynder at tale. Så den adskiller sig fra Apples version, der kan registrere, når der er en samtale i gang i nærheden af dig, for så at skrue ned for lydstyrken på din musik og reducere baggrundsstøj, mens den forstærker stemmerne foran dig, så du kan høre alt mere tydeligt. Alletiders funktion, hvis du diskret vil lytte til sladder i din frokostpause eller i bussen.

3. Personlig volumen (din iPhone lærer dig at kende)

(Image credit: Apple)

Igen er alt dette en del af Adaptive Audio, men Personalised Volume fortjener at blive nævnt, fordi den justerer lyden af det, der afspilles, baseret på dine egne personlige præferencer og den omgivende lyd omkring dig.

Ja, din iPhone kan faktisk lære mere om din foretrukne lydstyrke og med tiden skræddersy lydstyrken, så den matcher dit foretrukne lydniveau, hvis det er nødvendigt.

4. Tænd og sluk for mikrofonen under opkald med ny on-ear-funktion

Denne gælder ikke kun for AirPods Pro 2. Ved at trykke på stilken på AirPods Pro, AirPods Pro 2 eller tredje generation af AirPods 3 kan du slå mikrofonen fra eller til, mens du er i gang med et opkald. Det fungerer også på AirPods Max, hvis du trykker på knappen på den højre ørekop bag hovedbøjlen under opkald, også kaldet Digital Crown.

5. Automatisk skift imellem enheder går hurtigere

AirPods Pro 2 vil kunne skifte automatisk mellem Apple-enheder meget hurtigere i iOS 17. Vil vi få forbindelse med op til tre enheder samtidig, som det først blev set i Technics EAH-AZ80, og som vi har ventet på så længe? Desværre ser det ikke sådan ud. Faktisk er vores ønske om manuelle kontroller plus nogle af de opdateringer, vi havde håbet at se (universel EQ-justering, en batterisparetilstand, Auracast), ikke inkluderet... men denne opdatering vil ikke desto mindre uden tvivl appellere til alle Apple-brugere.

6. Mørk tilstand, men mørkere

Det er en lille detalje, men når du tilslutter AirPods til en "iPhone" med dark mode aktiveret (ikke at forveksle med iPhonens fremragende Do Not Disturb-tilstand), vil pop-up-boksen nu også være i "dark mode". Som sagt er det kun en lille opdatering, men en god en af slagsen.