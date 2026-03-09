Detta vinterdäck är först i världen med dubbar som automatiskt fälls ut när det upptäcker minusgrader

Nokian Hakkapeliitta 01 kan automatiskt fälla ut dubbar

Temperaturkänslig teknik ger bättre grepp vid minusgrader

Däcktekniken har utvecklats under 12 år

Det finska företaget Nokian (inte att förväxla med mobilföretaget Nokia) har nu presenterat detaljer kring en ny däckteknik som automatiskt kan känna av när temperaturen sjunker under fryspunkten och då fälla ut metalldubbar för bättre grepp på is och snö.

Enligt företaget har tekniken bakom det nya Hakkapeliitta 01-däcket utvecklats i 12 år. Den började som ett system där dubbarna behövde aktiveras manuellt, men har nu utvecklats till en lösning där föraren inte behöver göra någonting alls.

Den här tekniken för grepp vid behov möjliggörs av företagets Adaptive Base Construction, där däckets innersta lager blir styvare vid låga temperaturer och pressar ut dubbarna genom däckets yta.

Nokian Tyres Hakkapeliitta 01: This is how we did it - YouTube Watch On

När temperaturen stiger blir lagret mjukare igen och dubbarna dras tillbaka. Det innebär att ägare inte behöver byta däck mellan olika säsonger eller montera snökedjor när de kör över snötäckta pass. I videon ovan kan du se hur företaget har löst det.

Däck blir allt smartare

(Image credit: Nokian)

Enligt företaget minskar Hakkapeliitta 01 slitaget på vägarna med upp till 30 procent jämfört med föregångaren. Greppet på is förbättras med upp till 10 procent och greppet på vått underlag med upp till 5 procent, samtidigt som ljudnivån minskas kraftigt för bättre komfort i bilen.

Utöver den smarta dubblösningen har Nokian också inkluderat ett optimerat slitbanemönster för bättre grepp på is, sidoväggar i aramid för bättre skydd mot skador och en gummiblandning som delvis består av förnybara material. Det handlar bland annat om naturgummi, bioharts och biobaserade oljor, inklusive material från tallharts och rapsolja.

Nokian har ännu inte avslöjat priset på däcket, men uppger att det ska börja säljas under hösten i år (någon gång mellan september och november). Det kommer främst att säljas i Norden och Nordamerika och finnas i ett brett utbud av storlekar.

Lanseringen sker samtidigt som däcktekniken generellt blir allt mer avancerad. Pirelli har exempelvis utvecklat sitt Cyber Tire, där små chip är inbyggda i slitbanan så att däcket kan analysera sitt eget skick.

Utöver detta kan den kontinuerliga datan från däcken till bilen också göra system som ABS, ESP och antispinn mer känsliga och precisa, enligt Top Gear.