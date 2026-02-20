TCL:s smarta ”SQD mini-LED”-TV-teknik har landat i sin första modell och vi har mätt den – så här står den sig mot RGB-TV och OLED

Årets TV-lanseringar dominerades av modeller med nästa generations RGB-LED-teknik eller nya ljusstarkare OLED-paneler – men TCL smög också in en ny typ av teknik som företaget kallar ”SQD Mini LED”, använd i årets flaggskeppsmodell TCL X11L.

Tanken med SQD Mini LED är att leverera de extra rika färgfördelar som RGB-TV-teknik utlovar, samtidigt som man drar nytta av alla framsteg som gjorts inom befintlig mini-LED-teknik de senaste åren.

Här är en snabb genomgång av skillnaderna mellan vanlig mini-LED, SQD Mini LED och RGB Mini LED (som TCL också använder i vissa TV-apparater i år – bara inte i X11L):

Alla tre tekniker är i grunden LCD-TV-tekniker, vilket innebär att de har ett rutnät av pixlar med ett färgfilter, samt en ljuskälla bakom som lyser genom pixlarna och filtret för att skapa den slutliga bilden.

Vanlig mini-LED och SQD Mini LED använder båda en enfärgad bakbelysning (blå i fallet SQD Mini LED, vit eller blå generellt för mini-LED-TV-apparater). Alla mini-LED-TV-apparater har dessutom ett kvantprickslager ovanför pixlarna, ett extra färgfilter som hjälper till att utöka färgomfånget. Skillnaden med SQD Mini LED är att den använder en mer avancerad version av kvantprickar, vilket ska vara både effektivare och kunna ge ett ännu bredare färgomfång.

RGB Mini LED använder istället en flerfärgad bakbelysning. Varje ljuselement kan visa ett mycket brett färgspektrum tack vare individuella röda, gröna och blå sub-LED-lampor. Det innebär att ljuset inte behöver filtreras lika hårt när det passerar pixellagret, vilket gör att ett kvantprickslager inte behövs. Resultatet är ett mycket brett färgomfång och hög effektivitet.

Som nämnt tillverkar TCL TV-apparater med alla tre tekniker i år, men det är intressant att företaget valde SQD Mini LED för sitt flaggskepp istället för RGB Mini LED.

Vi har pratat med TCL om beslutet, och det verkar handla om att SQD Mini LED ska ge starkast kontrastkontroll med deras senaste enfärgade mini-LED-teknik – upp till 20 000 dimningszoner och 10 000 nits ljusstyrka – samtidigt som man levererar lika rika färger som RGB-TV-apparater.

På sin hemsida hävdar TCL att SQD Mini LED ska ge 100 % täckning av den professionella färgrymden BT.2020 samt upp till 10 000 nits ljusstyrka. Nu har vi kunnat testa den faktiska TV-apparaten och… våra siffror säger inte riktigt det.

Färg

Vi går rakt på färgprestandan. TCL X11L nådde inte bara inte 100 % av BT.2020-färgrymden – den nådde inte ens 100 % av den mindre DCI-P3-rymden.

Vi mätte 91,8 % av BT.2020 och 97,7 % av DCI-P3 i Filmmaker-läge. Det ska sägas att dessa siffror är exceptionella för en mini-LED-TV. Före i år landade avancerade mini-LED-TV-apparater oftast mellan 79 % och 83 % av BT.2020-omfånget, så detta är ett rejält kliv framåt.

Men DCI-P3-resultatet på 97 % – vilket faktiskt är viktigast eftersom HDR-innehåll distribueras i denna färgrymd (BT.2020 används knappt för konsument-TV) – är samma nivå som TCL QM9K nådde, så den nya tekniken gav ingen förbättring där. Det ligger också i linje med Hisense U8QG från i fjol (97,5 %), men något högre än Samsung QN90F (93,3 %).

Vi har ännu inte kunnat testa någon RGB-TV från 2026, men vi har testat Hisense UX116 från 2025. Den nådde 92,6 % av BT.2020 och 99,4 % av DCI-P3.

Som referens kan de bästa OLED-TV-apparaterna nu nå 100 % av P3-färgomfånget, eller så nära att det saknar praktisk betydelse – Samsung S95F gjorde det i våra tester, Sony Bravia 8 II nådde 99,9 % och LG G5 OLED TV 99,6 %. Dessa ligger dock lägre i BT.2020-omfånget – Samsung nådde 87,5 %, Sony 89,3 % och LG 80,3 %.

Det är alltså imponerande att SQD Mini LED nästan matchar RGB-teknikens färgomfång. Men vi återkommer till TCL:s påstående om färgprestanda, som vi citerar nedan – något våra testresultat alltså inte fullt ut bekräftar:

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 SQD Mini LED RGB Mini LED QD Mini LED Färgomfång 100 % BT.2020-täckning på X11L 95-100% BT.2020 Brett färgomfång via Quantum Dots, vanligtvis cirka 97 % DCI-P3

Det är dock värt att notera att färgprecisionen i X11L är oklanderlig, där avvikelsen mellan vad den visar och signalen den får ligger inom ett intervall som är omöjligt att uppfatta för det mänskliga ögat.

Ljusstyrka

Som ni kan se i diagrammen ovan kommer X11L inte i närheten av 10 000 nits i de två lägen vi redovisar i våra testgrafer — men vi testar även andra lägen, och vi uppmätte 9 394 nits i dess Vivid-läge i ett 5 %-fönster.

Vi förväntar oss alltid att Filmmaker-läget ligger klart under den angivna maxljusstyrkan, särskilt på mini-LED-TV-apparater där det finns risk för ljusläckage, eftersom målet med läget är korrekt bild snarare än spektakulära effekter.

Trots det hade vi inte väntat oss att den skulle vara mindre ljusstark än TCL QM9K både i ett 10 % HDR-fönster och i ett helskärms-HDR-fönster på 100 %.

Även avancerade OLED-modeller börjar komma ikapp vissa av siffrorna här. Den är mindre än 20 % ljusstarkare i helskärms-Filmmaker-läge än Samsung S95F, och uppföljaren Samsung S95H väntas bli 30 % ljusstarkare än sin föregångare. Vi har ännu inte mätt den, men det är en ganska stor förändring i kampen mellan OLED och mini-LED.

Samtidigt är X11L i Vivid-läge enormt mycket ljusstarkare än någon OLED-TV — men det är inte ett bildläge vi någonsin skulle rekommendera att använda.

Som vi antytt ovan är det faktum att X11L inte är bländande ljusstark hela tiden inte nödvändigtvis negativt för bildkvaliteten. För mini-LED-TV-apparater är det dessutom vanligt att förbättrad hantering av svärta sker på bekostnad av maximal ljusstyrka. Vi har ännu inte mätt blooming eller mörka nyanser i detalj, så vi får återkomma till det när vi testar den i verkliga användningsscenarier.

Det är dock intressant att den nya bakbelysningen inte har lett till dramatiskt högre ljusstyrka i de bildlägen vi faktiskt rekommenderar. Hisense 116UX med RGB-bakbelysning körde dessutom över X11L:s SQD Mini LED i rena ljusstyrkemätningar — även om den modellen samtidigt hade tydliga problem med nära-svarta nyanser, så det är inte ett avgörande slag i sig.

SQD Mini LED – kanske inte nästa stora steg?

Vad kan vi dra för slutsats av detta? För det första: det här är ingen fullständig recension — mätvärden berättar bara en liten del av historien om en TV, även om vi enbart tittar på bildkvalitet. Blooming, skuggdetaljer, skärpa, rörelsehantering och mycket mer spelar in. Det här är långt ifrån ett slutgiltigt omdöme om TCL X11L.

Men med tanke på hur stort fokus TCL lägger på SQD Mini LED samtidigt som de lanserar RGB-TV-apparater, och att de valt detta som flaggskeppsteknik, är det intressant att granska siffrorna och fundera på om tekniken verkligen innebär ett tydligt framsteg i praktiken hemma i vardagsrummet.

I BT.2020-färgomfånget är det en stor förbättring jämfört med tidigare mini-LED — men det är inte den färgrymd vi använder hemma. Vi använder DCI-P3, och där ser vi ingen verklig förbättring jämfört med TCL QM9K, vare sig i färgomfång eller precision.

Ljusstyrkan har inte heller förbättrats i de bildlägen vi faktiskt rekommenderar jämfört med befintlig mini-LED-teknik, så vi måste ställa frågan: är detta verkligen värdigt att kallas en ny generation?

TCL X11L kan mycket väl visa sig vara en fantastisk TV, men baserat på våra första mätningar är vi inte säkra på att just SQD Mini LED-panelen blir den stora grejen — RGB-tekniken framstår fortfarande som den mer intressanta riktningen, och vi ser fram emot att se vad TCL (och andra tillverkare) kan åstadkomma där.