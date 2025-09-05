Vad är skillnaden mellan Samsungs bästa soundbars från 2023 och 2025 med Dolby Atmos? Vi har testat båda för att ta reda på det

Samsungs flaggskepps-soundbars har i flera år varit några av våra favoriter bland de bästa Dolby Atmos-systemen. Även om de kanske inte levererar samma nivå som exempelvis ett komplett Sonos Dolby Atmos-system, är förhållandet mellan prestanda och pris Samsungs stora styrka.

Samsungs toppsystem har rankats bland de bästa soundbars varje år, ända tillbaka till Samsung HW-Q990B från 2022. Samsung HW-Q990C från 2023 är vår nuvarande referens, som vi använder för Blu-ray Bounty – där vi testar bild- och ljudkvaliteten på de senaste 4K Blu-ray-släppen.

Vi testade Samsung HW-Q990F, flaggskeppsmodellen för 2025 i Samsungs sortiment, tidigare i år och gav den fem av fem stjärnor i vår recension. När vi ställde de två bredvid varandra såg de mycket lika ut (med ett undantag som vi återkommer till). Det fick oss att undra: vilka är egentligen skillnaderna mellan dessa två system?

Både Q990C och Q990F är 11.1.4-kanalssystem, med 22 högtalardrivare i Q990C och 23 i Q990F. Båda består av en soundbar, en subwoofer och två bakhögtalare. De har en liknande matt grå/marinblå finish och stöder Wi-Fi samt Bluetooth för musikstreaming.

Dessutom stöder båda systemen Samsung Q-Symphony (en funktion som gör att kompatibla Samsung-TV-apparater och soundbars kan arbeta tillsammans för förbättrat ljud) och har samma ljudbaserade funktioner, som Adaptive Sound och röstförstärkning. De stöder också Dolby Vision pass-through via sina HDMI-portar.

Där Q990F framför allt skiljer sig är i sin mer kompakta subwooferdesign. Den har även HDMI 2.1-portar som stöder 4K 120Hz och Variable Refresh Rate (VRR) för spelkonsoler. Finns det fler skillnader under ytan? Vi har använt båda systemen i flera veckor – här är vad vi kom fram till.

Allt handlar om basen

Samsung HW-Q990C-modellens subwoofer (vänster) må vara den större, men Samsung HW-Q990F-modellens subwoofer (höger) låter lika imponerande. (Image credit: Future)

Den mest påtagliga skillnaden mellan Q990C och Q990F är deras subwoofers. Q990C har en större subwoofer på 220 x 413 x 277 mm (BxHxD) med en enda 8-tumsdrivare. Q990F har en betydligt mer kompakt subwoofer i kubdesign på 249 x 251,8 x 249 mm, med två aktiva 8-tumsdrivare.

Men en mindre subwoofer kan väl inte vara en fördel, eller? Jo, faktiskt. Den sparar inte bara plats för den som har ett mindre vardagsrum, utan vi föredrog också Q990F-subwoofern när det gäller ljudprofil.

När vi använde både Q990C och Q990F under Batmobile-jaktscenen i The Batman märktes det tydligt: Q990C:s subwoofer levererar rå kraft med bra kontroll, men Q990F kändes mer nyanserad, med ett tightare ljud. Viktigast av allt – den saknade inte styrka, utan gav Batmobilens mullrande motor full rättvisa. Det betyder inte att Q990C var dålig, långt därifrån, men Q990F hade lite mer djup och detalj i basen.

Positionering av effekter

Image 1 of 2 Samsung HW-Q990C (1) och Samsung HW-Q990F (2) ser väldigt lika ut, men det har gjorts några uppgraderingar för HW-Q990F. (Image credit: Universal Pictures / Future) (Image credit: Universal Pictures / Future)

Både Q990C och Q990F:s soundbars och bakhögtalare gör ett utmärkt jobb med att skapa en bred, expansiv ljudbild som verkligen gör Dolby Atmos-ljudspår rättvisa. Båda levererar klarhet samt superb positionering och riktning av ljudeffekter.

Ändå kändes Q990F mer kontrollerad i vår jämförelse. När vi tittade på attacken mot Dödsstjärnan i Star Wars: A New Hope mappade höjdkanalerna perfekt de gälla skriken från TIE-fighters ovanför, medan lasereld och explosioner kom från sidan, med den framrusande stråk- och hornintensiva musiken placerad bakom oss. Q990C levererade också detta i sitt framförande, men Q990F kändes återigen lite renare och tightare.

När vi testade annat innehåll på dessa två soundbars upplevde vi att Q990F var lite mer förfinad, med subtila förbättringar som gjorde skillnad. Det märktes framför allt när vi lyssnade på musik via Tidal på båda systemen. Dolby Atmos-spår lät också mer rymliga och klara på Q990F än på Q990C. Även om vi fortfarande skulle välja en soundbar som Marshall Heston 120 eller Sonos Arc Ultra för musik, är båda dessa Samsung-soundbars ändå bra alternativ för musiklyssning.

Pris: tillräcklig skillnad?

Image 1 of 2 Både Samsung HW-Q990C (1) och Samsung HW-Q990F (2) är Dolby Atmos-soundbars med fyra enheter. (Image credit: Future/TechRadar) (Image credit: Future)

Q990C finns fortfarande att köpa och är betydligt billigare än Q990F, även om den börjar bli mer svår att få tag på. Du kan köpa Q990C för cirka 10 000 kronor (även om lagren i stort sett är slut i Sverige), medan Q990F kostar runt 16 990 kronor – men den har redan dykt upp med några fina rabatter.

Om du lyckas få tag på en Q990C för cirka 10 000 kronor, skiljer sig alltså priset med några tusenlappar, men rättfärdigar Q990F verklig prisskillnaden?

Enligt oss, ja. Vi är fans av Q990F:s omdesignade subwoofer och om du är gamer är den nya soundbarens stöd för 4K 120Hz en värdefull funktion. Samsung har också gjort märkbara förbättringar i Q990F:s hantering av Dolby Atmos-ljudspår.

Även om Q990F kanske inte är det stora lyftet jämfört med Samsung HW-Q990D – 2024 års bästa Dolby Atmos-soundbar och Q990F:s direkta föregångare – ser vi redan stora prissänkningar på Q990F som kan göra den till ett mycket lockande alternativ, speciellt under kommande reafester som Black Friday.