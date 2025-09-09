Jag jobbar med att testa soundbars – här är 3 Dolby Atmos-modeller jag rekommenderar utan tvekan

Jag är recensent här på TechRadar och att få testa nya, flashiga soundbars är en av de absolut bästa delarna av jobbet. Under min tid här har jag använt några riktigt imponerande Dolby Atmos-soundbars som levererar kraftfullt, expansivt ljud och förvandlar vardagsrummet till en hemmabio.

Men oavsett om du vill uppgradera eller är helt ny i soundbar-världen kan det vara svårt att välja rätt modell. Det finns trots allt så många bra – och en del inte lika bra – alternativ på marknaden. Därför vill jag hjälpa till att smalna av urvalet lite, med 3 Dolby Atmos-soundbars som jag rekommenderar utan tvekan.

Jag har valt en soundbar med sub, ett prisvärt all-in-one-alternativ och ett fullskaligt surroundsystem med flera enheter, så dessa tips passar olika budgetar och boendesituationer. Så utan vidare, här är mina topp 3.

(Image credit: Future)

Samsung HW-Q800D är en helt fantastisk 5.1.2-soundbar med sub som fyller vardagsrummet med kraftfullt, rumsligt ljud. När jag recenserade denna modell berömde jag dess utmärkta Atmos- och DTS:X-effekter, kristallklar dialog och kompletta funktionsutbud.

Det finns mycket att utforska, från Q-Symphony, som parar soundbaren med din Samsungs TV:s inbyggda högtalare för mer expansivt ljud, till SpaceFit Surround Pro som optimerar ljudet för ditt rum. Du får till och med Game Mode Pro för mer inlevelse på PS5 och andra moderna konsoler – riktigt häftigt!

Jag hade HW-Q800D installerad i min lägenhet under ungefär ett halvår och älskade den – men subben blev lite överdriven för min boendesituation, så jag bytte ut den mot all-in-one-modellen Marshall Heston 120.

Men om du har ett medelstort eller stort rum och inte behöver tänka på grannar under dig, så kommer HW-Q800D:s sub att tillföra en rejäl dos underhållning vid filmkvällar. Du kommer att få en dånande bas, vilket är avgörande för den ultimata hemmabioupplevelsen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det bästa av allt? Den går att hitta med riktigt fina rabatter nuförtiden. Den ligger vanligtvis runt 6 000 kronor i pris, men vi har sett den sjunka så lågt som 4 500 kronor. Håll definitivt utkik efter ett bra erbjudande.

Läs hela vårt test av Samsung HW-Q800D

(Image credit: Future)

Om du har en lite tajtare budget rekommenderar jag utan tvekan Sony HT-S2000. Det är en all-in-one-soundbar som stöder både Dolby Atmos och DTS:X och trots sitt låga pris levererar den riktigt imponerande ljudkvalitet.

Denna 3.1-kanals soundbar använder Sonys virtuella ljudteknik för att skapa förvånansvärt inlevelserikt ljud. Vertical Surround Engine hjälper till att lyfta effekter, musik och dialog till skärmnivå och ovanför, medan S-Force Pro Front Surround ger en virtuell omslutning så att det känns som om ljudet kommer från rummets sidor.

Visst, du får inte den där riktigt tunga basen eftersom det saknas en extern sub. Men under tiden jag använde HT-S2000 märkte jag att basen ändå låg långt över genomsnittet för en budgetvänlig modell, tack vare dess två inbyggda woofers. Den hanterar även dialog väldigt bra, så du slipper sätta på undertexter bara för att höra vad som sägs.

Sony HT-S2000 kostar runt 3 990 kronor nuförtiden, men får precis som Samsung-soundbaren rabatter då och då. Vi har sett den säljas för så lågt som 2 990 kronor, vilket är ett otroligt bra pris för vad Sony levererar här.

Läs hela vårt test av Sony HT-S2000

(Image credit: Future)

Och till sist... JBL Bar 1300X, som jag rekommenderar för dig som vill ha ett komplett surroundsystem.

Denna 16-kanalsmodell levereras med en huvudsoundbar, avtagbara och laddningsbara surroundhögtalare samt en sub, vilket gör att du hamnar mitt i händelsernas centrum.

När vi testade JBL Bar 1300X blev vi imponerade av dess Atmos-effekter, de fyra HDMI-portarna och den naturliga, klara återgivningen av både musik och filmdialog. Kombinera detta med utmärkt bas, fantastisk byggkvalitet och gott om trådlösa anslutningsmöjligheter, så har du något riktigt speciellt.

Visst, JBL Bar 1300X är en dyrare soundbar, med ett pris närmare 17 000 kronor, men kan få rätt så rejäla rabatter ibland som låter en spara många tusenlappar. Det lägsta den har gått för är 9 890 kronor, vilket är ett riktigt kap för en av de bästa soundbars du kan köpa.

Läs hela vårt test av JBL Bar 1300X

Läs vidare