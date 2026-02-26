Samsung S85F OLED – lysande bild till rätt pris

Samsung S85F OLED är en ny TV-modell som kombinerar OLED-teknikens djupa svärta och kontrast med Samsungs smarta funktioner och användarvänlighet, och riktar sig till dig som vill ha fantastisk bildkvalitet utan att betala för en ultra-premium-modell.

Den här TV:n levererar klara färger, utmärkt kontrast och smidig rörelsehantering, och Samsungs egen bildbehandling ger extra finess till både film, sport och spel. Med stöd för HDR-format och en användarvänlig smart-plattform får du en komplett upplevelse, samtidigt som prislappen är mer attraktiv än hos många andra OLED-modeller.

S85F är ett starkt alternativ för dig som uppgraderar från LCD/LED-TV och vill ha OLED-kvalitet i vardagsrummet – utan att gå hela vägen upp till de dyraste premiumskärmarna.

👉 Läs alla tankar och intryck av Samsung S85F OLED här