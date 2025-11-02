Prisvärd TCL mini-LED-TV jämförd med Samsung QLED – här är den du bör köpa under Black Friday

Samsung är ett av de mest välkända och dominerande märkena på TV-marknaden, vilket gör det till ett självklart val för många som letar efter en ny TV. Och visst vore det trevligt om vi alla kunde köpa en flaggskepps-OLED eller en stor mini-LED-skärm – men för de flesta av oss är det helt enkelt inte ett realistiskt alternativ.

De bästa OLED- och mini-LED-TV-apparaterna ger förstås den bästa upplevelsen, men det finns gott om riktigt bra och prisvärda alternativ – och med Black Friday runt hörnet betyder det dessutom chans till ännu större besparingar på dessa modeller.

Jag hade nyligen Samsungs Q8F QLED-TV inne i vårt testlabb och insåg att priset för 65-tumsmodellen ligger på ungefär samma pris som vissa konkurrerande mini-LED-TV-apparater från TCL och Hisense.

Så jag bestämde mig för att ställa Samsung Q8F mot en av dessa mini-LED-modeller för att se hur de stod sig sida vid sida – och valet föll på TCL Q6C (som i princip är samma modell som TCL C6K).

De två modellerna ligger väldigt nära varandra i pris, där TCL-modellen i skrivande stund kostar ungefär en tusenlapp mer, men samtidigt har mer avancerad bakbelysningsteknik. Jag ville ta reda på om det här prisskillnaden verkligen var berättigad – och vilken modell som borde hamna på din lista över potentiella Black Friday-kap.

Bakbelysning

TCL Q6C (vänster) visar hur mini-LED-tekniken ger betydligt bättre kontroll över bakbelysningen jämfört med Samsung Q8F (höger). (Image credit: Future)

Det som blev tydligt direkt när jag ställde TCL Q6C och Samsung Q8F bredvid varandra – och det kommer inte som någon överraskning för TV-entusiaster – var hur mycket ljusare och mer djupgående bilden på Q6C var, med en kontrast som även förbättrade den upplevda skärpan.

Det här är tack vare mini-LED-bakbelysningen, som med sin avancerade lokala dimning ger bättre kontroll över ljusa och mörka områden än vad en vanlig LED-belysning klarar.

När jag tittade på scener i dämpad belysning, även färgrika sådana som i Wicked, skapade QLED-modellens bakbelysning en slöjeffekt över skärmen – något som mini-LED-modellens mer exakta dimning kunde minska eller helt ta bort.

Däremot kan även mini-LED i den här prisklassen fortfarande drabbas av ”blooming”, där en ljus gloria uppstår runt starka objekt mot mörka bakgrunder – men överlag var skillnaden mellan dessa två TV-apparater tydlig redan från start.

Färger

Image 1 of 2 Både TCL Q6C (vänster) och Samsung Q8F (höger) har bra färgåtergivning, men Q6C-modellens mini-LED-panel ger den ett övertag. (Image credit: Universal Pictures / Future ) Att aktivera Color Booster Pro på Samsung Q8F (höger) kan dock göra färgerna ännu starkare. (Image credit: Universal Pictures / Future )

Ett område där båda TV-apparaterna imponerar är färgåtergivningen. När jag tittade på scenen “The Wizard & I” från Wicked lyckades båda modellerna återge de starka rosa nyanserna i trädkronornas blommor och Elphabas gröna hudton på ett naturligt och övertygande sätt.

Däremot märktes det tydligt att Q8F saknar samma ljusstyrka som den betydligt ljusare Q6C, vilket gjorde att färgerna på TCL:s modell såg betydligt mer levande och intensiva ut.

Tack vare den starkare kontrasten från Q6C:s mini-LED-bakbelysning fick färgerna dessutom mer djup. Den mörkblå tonen i de andra elevernas uniformer i Wicked kändes rikare och mer dynamisk på Q6C än på Q8F.

När jag placerade Q8F och Q6C bredvid varandra, båda inställda på sitt förvalda film-läge, såg Q8F platt och livlös ut i jämförelse, vilket fick den billigare Q6C (i samma storlek) att framstå som ännu mer imponerande.

En snabb titt i Q8F:s bildinställningar visade dock att det gick att förbättra färgåtergivningen något. Märkligt nog gav HDR Tone Mapping på “Static” faktiskt mer ljusstyrka och detalj till bilden (vilket normalt sett brukar göra motsatsen), och funktionen Color Booster Pro hjälpte till ytterligare. När den stod på Low fick Q8F:s färger lite extra liv; på High exploderade färgerna på skärmen.

För mig blev de överdrivet mättade, men det gav åtminstone Q8F en mer kraftfull och livlig färgbild.

Mörka scener och tittande i dämpad belysning

Med mörka filmer som The Batman levererar Q6C:s (vänster) mini-LED-bakbelysning bättre kontrast och lokal dimning. (Image credit: Warner Bros. / Future)

The Batman har länge varit ett stående inslag i mina TV-tester här på TechRadar. Filmens låga ljusstyrka gör den till ett riktigt stresstest för många TV-apparater. Den avslöjar snabbt om en modell har problem med uniformitet (förmågan att visa jämna ytor i samma ton – i det här fallet svart eller grått) och fungerar perfekt för att testa kontrast, svärta och skuggdetaljer.

När jag testade under dämpad belysning i ett simulerat vardagsrum, med taklampan släckt och endast en bordslampa tänd på sidan, var det tydligt att Q6C:s mini-LED-belysning verkligen briljerade.

De mörka tonerna var inte bara fylligare och mer naturliga än Samsungs, utan även kontrasten mellan ljusa och mörka partier – som i den inledande brottsplatscenen i borgmästare Mitchells hus – var betydligt starkare på Q6C.

På Q8F var svärtan gråaktig och urvattnad, och kontrasten mellan ljus och mörker kändes inte lika övertygande.

Den största svagheten hos Q8F:s QLED-belysning var dock den molniga effekt jag nämnde tidigare. The Batman gjorde verkligen mini-LED-teknikens fördelar tydliga, helt utan tecken på ljusläckage eller ojämnheter, vilket resulterade i en mer exakt och autentisk bild.

Jag upptäckte att jag kunde förbättra bilden något på Q8F genom att aktivera Contrast Enhancer, vilket gjorde bilden ljusare och med något bättre kontrast. Tyvärr skedde det på bekostnad av korrekt svärta och kontrastprecision, så resultatet blev en kompromiss snarare än en lösning.

Samsungs styrkor

Båda TV-apparaterna kräver viss justering för rörelse, men Q8F (höger) har förmodligen den mest konsekventa rörelsehanteringen. (Image credit: Paramount Pictures / Future)

Även om den här jämförelsen hittills har låtit ganska ensidig – vilket den till viss del också är – finns det faktiskt en del positiva saker att säga om Samsung Q8F. Färgerna har en naturlig känsla och texturer ser verklighetstrogna ut, även om bakbelysningen ibland skapar en molnig effekt. Hudtoner, ansiktsdrag som skägg och detaljer i kläder återges med fin precision – betydligt bättre än på enklare QLED-modeller i instegssegmentet.

Varken Q8F eller Q6C har den mjukaste rörelsehanteringen, men med rätt inställningar lyckas båda hitta en balans mellan flyt och naturlighet.

Jag märkte dock att Q8F faktiskt levererade den mest korrekta bilden, även om den inte alltid såg lika jämn ut. Q6C hade ibland rörelseartefakter och oskärpa vid snabba rörelser, något jag tidigare har upplevt på fler av TCL:s billigare modeller.

Vilken bör man köpa?

Båda modellerna har sina styrkor, men TCL Q6C (vänster) är utan tvekan det mest prisvärda alternativet. (Image credit: Future)

Det är värt att poängtera att både Samsung Q8F och TCL Q6C har sina styrkor när det gäller bildkvalitet – med bra textur, färgåtergivning och kontrast.

Men det är tydligt att Q6C:s mini-LED-bakbelysning ger fördelar som högre ljusstyrka, starkare kontrast och mer intensiva färger.

Dessutom handlar det inte bara om bilden. Q6C har också fler gamingfunktioner än Q8F: den stöder 4K 144Hz, variabel uppdateringsfrekvens (VRR) inklusive FreeSync Premium, samt Dolby Vision Gaming. Q8F däremot stannar vid 60Hz och saknar både VRR och Dolby Vision-stöd.

Det är faktorer som dessa som gör Q6C till det självklara valet i den här duellen.