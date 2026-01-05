LG presenterar LG OLED evo G6 på CES 2026 – 20 % högre ljusstyrka, mindre reflektioner och världens första med 4K/120 Hz molnspel

LG presenterade OLED evo G6-serien på CES och lovar 20 % högre ljusstyrka jämfört med G5

Den får också en förbättrad antireflexskärm och är världens första TV med 120 Hz molnspel

LG presenterade även nya QNED mini-LED-TV-apparater med upp till 115-tumsskärmar samt en Gallery-TV med medföljande ram

LG har presenterat sin nya flaggskepps-OLED-TV på CES 2026. OLED evo G6 levererar högre ljusstyrka och lägre skärmreflektion än föregångaren LG G5, och blir dessutom världens första TV med molnspel i 4K/120 Hz samt Bluetooth-handkontroller med extremt låg latens.

OLED evo G6 använder LG:s nya Primary RGB Tandem 2.0-panel, som är en vidareutveckling av Primary RGB Tandem-panelen i LG G5 – en av fjolårets bästa TV-apparater. Förbättringarna inkluderar Hyper Radiant Color-teknik, som enligt LG breddar ljusstyrkefördelarna till även färgåtergivning och kontrast.

Enligt LG:s specifikationer får G6 funktionen Brightness Booster Ultra, vilket ger 20 % högre ljusstyrka än G5. Med Reflection Free Premium-teknik ska G6 kunna leverera ”perfekt svärta” i både ljusa och mörka miljöer, med en skärmreflektion på under 0,5 %.

TV:ns prestanda i ljusa rum stärks även av Ambient Filmmaker Mode, som använder en inbyggd sensor för att automatiskt justera bilden efter ljusförhållandena utan att kompromissa med bildens korrekthet.

LG G6 är fullt rustad för spel med stöd för Nvidia G-Sync, FreeSync Premium Pro och 4K i 165 Hz, samt Motion Booster som möjliggör 1080p-spel i upp till 330 Hz. Den blir även världens första TV med inbyggt molnspel i 4K/120 Hz via GeForce Now och stöd för Bluetooth-handkontroller med extremt låg fördröjning.

Rikligt med AI

LG:s nya Alpha 11 AI Processor Gen 3 används i G6, samma processor som sitter i företagets nyligen presenterade Micro RGB-TV-apparater. Den ger snabbare navigering i webOS samt ett stort antal AI-baserade funktioner.

Ett nytt AI Hub i webOS samlar funktioner som AI Concierge och AI Search, med stöd för Copilot och Gemini. För bildförbättring finns nya AI Genre TruMotion, som automatiskt hanterar ryckighet beroende på innehållstyp som film eller sport, samt AI Super Upscaling som optimerar bilden efter genre och scen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

AI Sound Pro, som även fanns i G5, följer med i G6 och erbjuder virtuell 11.1.2-kanalig uppmixning av film- och TV-ljud. Precis som tidigare stöds dock inte DTS-ljudformat.

Skärmstorlekar, priser och svensk lansering för LG OLED evo G6-serien har ännu inte presenterats.

Ultrastora QNED-TV-apparater, Gallery-TV och mer

LG kliver på allvar in i segmentet för extremt stora TV-apparater 2026. Företagets QNED mini-LED-serie kommer att erbjudas i storlekar upp till 115 tum och utrustas med Alpha 8 AI Processor Gen 3 samt LG:s Dynamic QNED Color Pro.

LG presenterade också sin nya Gallery-TV, en konst-TV med medföljande ram som är särskilt utformad för väggmontering. Gallery-TV använder den nya prenumerationstjänsten Gallery+, som ger tillgång till upp till 5 000 konstverk. Unika bilder kan dessutom skapas av användaren själv med hjälp av Gemini-AI i webOS.

(Långvariga OLED-fans minns säkert att ”G” i G-serien en gång stod för ”Gallery”, men den benämningen verkar nu ha flyttats till en helt ny produktserie.)

LG har sedan tidigare även presenterat sin nya Micro RGB evo-TV-serie samt Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect-högtalare, som båda visas upp på CES 2026 efter att ha tillkännagivits i december.

TechRadar kommer att bevaka årets CES ingående och ge dig alla stora nyheter i samma stund som de händer. Gå till vår nyhetssida för CES 2026 för de senaste artiklarna och våra praktiska intryck av allt från 8K-TV-apparater och vikbara skärmar till nya telefoner, bärbara datorer, smarthem-prylar samt det senaste inom AI.

Glöm inte att följa oss på TikTok och WhatsApp för de senaste uppdateringarna direkt från mässgolvet på CES.