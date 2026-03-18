LG förtydligar att nya Dolby Atmos-konkurrenten Eclipsa Audio ska fungera på deras TV-apparater – men LG stödjer inte Eclipsa Audio, hänger du med?

Både LG G5 (vänster) och LG G5 (höger) kan spela upp Eclipsa Audio, men de kommer inte att marknadsföra det som sådant.

Eclipsa Audio är en ny konkurrent till Dolby Atmos från Samsung och Google

LG:s TV-apparater kommer att stödja ljudformatet i fråga, men inte namnet

Allt handlar om vad som är open source och vad som kräver licens

Vi rapporterade nyligen om en uppgift att LG lägger till stöd för Eclipsa Audio i sina TV-apparater från 2026, samt vissa modeller från 2025. Nu har LG dock förtydligat för TechRadar att även om innehåll med Eclipsa Audio tekniskt sett ska fungera på deras TV-apparater, så stödjer företaget inte själva namnet Eclipsa Audio.

Så vad är det egentligen som pågår? Det finns fyra lager i den här historien, så vi bryter ner dem steg för steg.

1. Vad är Eclipsa Audio i stora drag?

Eclipsa Audio är namnet på ett nytt 3D-ljudformat som ska konkurrera med Dolby Atmos. Det bygger på en ny, fri och öppen teknik. Tanken är att sänka trösklarna för att använda rumsligt ljud, särskilt för mindre kreatörer, och göra det enklare att använda 3D-ljud i både video och ljud.

Samsung var en av huvudaktörerna bakom utvecklingen och du kan läsa mer om tankarna bakom i vår intervju med chefen för Samsung Audio Labs.

2. Vad är tekniken bakom Eclipsa Audio?

Ljudtekniken bakom Eclipsa Audio kallas IAMF (Immersive Audio Model & Format) och är ett open source-format som gör det möjligt att lägga till positionsbaserad 3D-information i ljud, inklusive höjddata. Utvecklingen har letts av Samsung och Google.

Eftersom det är ett öppet och fritt format kan vem som helst implementera det utan att betala avgifter eller licenser, så länge de följer villkoren i open source-licensen.

3. Vad gäller för namnet Eclipsa Audio?

Eclipsa Audio är det namn som Google och Samsung har valt som ett mer konsumentvänligt varumärke för IAMF-formatet. Men även om IAMF är fritt att använda, gäller inte det för namnet Eclipsa Audio.

Det är en del av ett “certifierings- och licensprogram” som drivs av Google och Samsung, med syftet att “säkerställa kvalitet för både tillverkare och konsumenter för produkter som stödjer Eclipsa Audio”.

Det innebär att företag som vill säga att de stödjer Eclipsa Audio måste få godkännande från Google och Samsung, vilket sannolikt inkluderar att ge tillgång till kommande produkter för certifiering.

4. Så vad stödjer LG egentligen?

LG stödjer fullt ut IAMF-tekniken, men har valt att inte delta i Google och Samsungs certifierings- och licensprogram. Därför kommer namnet Eclipsa Audio inte att användas på deras produkter.

Det kan låta förvirrande, men det är logiskt. Om du satt i LG:s TV-team – skulle du vilja skicka dina nya produkter till Samsung för godkännande innan lansering?

Som det ser ut nu kommer allt innehåll som använder IAMF att fungera fullt ut på kompatibla LG-TV-apparater. Det innebär att om en video på YouTube anger att den stödjer Eclipsa Audio, ska du ändå få hela upplevelsen på en LG-TV. Det är bara det att LG inte kan kalla det för Eclipsa Audio i menyer eller informationsrutor.

5. Vilka LG-TV-apparater stödjer Eclipsa Audio?

Enligt den ursprungliga rapporten från FlatpanelsHD kommer alla LG:s TV-apparater från 2026 att stödja IAMF-ljud. Stödet ska också läggas till i vissa modeller från 2025: LG G5, LG C5, LG CS5 och LG QNED9M.