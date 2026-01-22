Jag uppgraderade min gamla 4K TV till den lysande TCL C8K – men det finns en sak jag saknar

Jag erkänner det gärna: när jag tidigare tänkte på premium-TV-apparater gick tankarna direkt till stora namn som LG, Samsung, Sony och Panasonic. Det var inte så att jag inte kände till de många alternativa märken som finns, men i mitt huvud var det de etablerade märkena som gällde om man ville ha riktigt bra bild. Så är det inte längre.

I allt större utsträckning har märken som TCL och Hisense tagit fajten med industrijättarna och levererar ofta TV-apparater som kan mäta sig med dem när det gäller färg, skärpa och ljusstyrka – till ett lägre pris. Det väckte min nyfikenhet, så när jag såg att min kollega James Davidson hade gett TCL:s 65-tum mini-LED-skärm 4,5 stjärnor i sitt test av TCL C8K, kände jag att jag var tvungen att kolla in den.

Mitt senaste TV-köp var tydligt från ett etablerat märke. Jag köpte Panasonic HX800 redan 2020, som var ett riktigt kap vid den tiden. När jag nyligen skaffade 65-tumsversionen av TCL C8K låg den betydligt högre i pris jämfört med mitt tidigare val av TV. Samtidigt skulle jag hävda att den är fullpackad med uppgraderingar som gör den värd det extra, särskilt eftersom motsvarande bildkvalitet hade kostat mig betydligt mer hos de stora märkena.

Så hur känns det att byta från en TV från ett etablerat märke till ett utmanar-märke? Väldigt bra, visar det sig.

TCL C8K vs Panasonic HX800: en riktig ljuspunkt

(Image credit: Future)

Naturligtvis var det första jag lade märke till skärmen, eftersom det var första gången jag ägde en mini-LED-TV. Att kalla TCL C8K ”ljusstark” gör den knappt rättvisa – den är närmast glödande. Direkt ur kartong kan den nå en HDR-toppljusstyrka på 4 500 nits. Det är visserligen med läget Boost peak brightness aktiverat, men det är ändå imponerande ljust för en TV i mellanklassen och slår till och med 2 086 nits hos Samsungs mini-LED-flaggskepp för 2025, Samsung QN90F.

En annan faktor som ger den ett övertag gentemot min äldre Panasonic HX800 är kontrasten. Tack vare mini-LED-tekniken erbjuder den separata dimningszoner – hela 1 680 stycken – jämfört med HX800:s kantbelysta konstruktion, och den stöder dessutom både HDR10+ och Dolby Vision. Resultatet är att spannet mellan mörkt och ljust verkligen tog andan ur mig. När jag tittade på Blue Planet II var den djärva kontrasten mellan en bläckfisks glittrande zebraränder helt fantastisk. Ja, jag hade kanske fått ännu djupare svärta med OLED, men troligen inte den här nivån av ljusstyrka, vilket gör C8K till en värdig investering.

Färg är också ett område där C8K verkligen briljerar, mycket tack vare dess Quantum Dot-färgsystem. Under testerna nådde TCL-panelen 96,8 % av DCI-P3 och 78,8 % av BT.2020-färgrymderna, vilket är mycket bra täckning för en TV i den här prisklassen.

Ur mitt perspektiv känns det som ett enormt lyft jämfört med min fem år gamla HX800. Panasonic-TV:n imponerade alltid med sin trogna färgåtergivning som försökte återskapa filmskaparnas ursprungliga intention, men C8K är frodig och livfull. När jag såg The Green Planet fastnade den chockrosa färgen i de undervattensskogar av Macarenia i Colombias Caño Cristales verkligen på näthinnan – TCL:n bjuder på många sådana här visuella wow-ögonblick.

TCL C8K vs Panasonic HX800: dags att spela

(Image credit: Panasonic)

Ljud kan fortfarande kännas som en eftertanke för många TV-tillverkare, med tunna och ganska klena inbyggda högtalare. Här har jag haft tur – Panasonic är ett av få märken som såg till att även billigare TV-apparater hade åtminstone okej ljud.

Med C8K har TCL gått ännu längre. Ljudsystemet är utvecklat tillsammans med premium-ljudmärket Bang & Olufsen och har rejäl tyngd och närvaro. Under sena spelkvällar kan det till och med bli lite för mycket av det goda – det tog mig ganska lång tid att hitta rätt inställningar för att dämpa de kraftiga smällarna från trollformler och kontringar i Clair Obscur: Expedition 33, till exempel.

Den enda punkt där C8K:s ljud enligt mig inte riktigt räcker till är ljudbildens bredd och höjd. Trots den separata ”sky channel”-kanalen som ska studsa ljud upp i taket kunde jag ärligt talat inte höra särskilt mycket som kom utanför själva skärmens yta. Det är dock inget stort minus i mina ögon, eftersom det är svårt för TV-apparater att skapa övertygande rumsljud. Det finns alternativ som klarar Dolby Atmos riktigt bra, som Panasonic Z95B eller Sony Bravia 9, men jag skulle ändå inte säga att omslutande ljud är en självklarhet hos de flesta TV-apparater, oavsett om de kommer från ett utmanar- eller ett etablerat märke.

C8K:s spelfunktioner har också varit ett stort lyft för mig, eftersom den är fullpackad med dem. Eftersom jag kopplar min spel-PC direkt till TV:n i vardagsrummet gör funktioner som 4K i 120 Hz och VRR att spelen flyter silkeslent, medan ALLM minskar fördröjningen från handkontroll till skärm. Även om de här funktionerna finns hos de flesta stora märken, erbjuder TCL dem på samtliga fyra HDMI 2.1-portar, vilket inte alltid är en självklarhet i den här prisklassen. Det är toppen, eftersom jag då kan ha både PC och en modern spelkonsol inkopplade samtidigt utan att behöva byta kablar hela tiden.

TCL C8K vs Panasonic HX800: den smarta uppsättningen

(Image credit: Future)

Även jämfört med Panasonic HX800 är TCL C8K fullpackad med smarta funktioner. Samtidigt är det inte allt som känns riktigt lika knivskarpt som hos de största märkena. Tyvärr upplever jag att det här är ett område där stordriftsfördelar fortfarande gynnar etablerade aktörer som LG och Samsung.

Till att börja med skulle jag beskriva C8K:s uppskalning som helt okej snarare än fantastisk. Missförstå mig inte: HD-material ser ofta fullt acceptabelt ut, även om det inte riktigt når samma rika lyster som 4K-innehåll. Men medan HX800 gjorde ett förvånansvärt sofistikerat jobb med att putsa upp SD-material, verkar C8K ha svårare att balansera mellan suddiga detaljer och överdriven skärpning som gör kanter onaturligt hårda.

En del av förklaringen är, enligt mig, att de stora märkena har betydligt mer AI-kraft bakom sin uppskalning. Både Panasonic och LG har i flera år förfinat sina algoritmer, och det märks – det sker betydligt mer AI-driven interpolering som fyller i luckor från lågupplösta källor. TCL har gjort imponerande framsteg när det gäller färg och ljusstyrka, men för mig känns det som att de ligger lite efter i AI-kapplöpningen.

Jag skulle också säga att operativsystemet är en blandad kompott. Det är ljusår före det jag var van vid på Panasonic HX800 – även om jämförelsen mellan TV-gränssnitt från 2020 och 2025 är lite orättvis. Byggt på Google TV kan jag samla serier från olika appar på hemskärmen, fortsätta där jag slutade titta och få rekommendationer – saker som förbryllande nog saknades helt i Panasonics äldre system.

(Image credit: Future)

Tyvärr har den version av Google TV som följer med C8K fortfarande märkliga luckor. Till exempel finns det inte full tillgång till Google Play Butik, vilket gjorde att vissa brittiska streamingappar helt enkelt inte gick att installera, trots att deras egna sajter listade dem som tillgängliga för Google TV. Visst, jag hade kunnat sideloada apparna eller använda en streamingsticka, men poängen med ett smart-TV-gränssnitt är ju att slippa just den sortens krångel.

Jag hade nog accepterat detta lättare om det inte vore för ytterligare ett problem. Under installationen är Google TV snabba med att lyfta hur smidig AirPlay-anslutningen ska vara. Jag tänkte därför att det skulle bli en bra genväg för att strömma appar som saknades direkt från mobilen. Tyvärr lyckades jag inte få AirPlay att känna igen TV:n som mottagare – trots att den var konfigurerad via HomeKit, alla inställningar var aktiverade och allt låg på samma wifi. Den dök ändå aldrig upp i listan, något jag aldrig tidigare råkat ut för med AirPlay.

Det här är kanske den största nackdelen med att välja ett utmanar-märke i mina ögon. TCL har gjort enorma framsteg när det gäller ljusstyrka, kraftfulla färger och fylligt ljud, eftersom det är de mest direkt synliga områdena där man kan konkurrera med industrijättarna. De flesta av oss ser en otroligt ljusstark och färgrik skärm i butik och blir golvade av hur mycket prestanda ett utmanar-märke kan leverera för pengarna. Stabil mjukvara och gradvisa AI-förbättringar är mer subtila vinster och kanske inte det första man prioriterar när man vill erbjuda premiumkänsla till ett konkurrenskraftigt pris.

Missförstå mig inte: inget av detta betyder att jag inte älskar min nya TCL C8K. Den är verkligen fantastisk, snyggt designad och erbjuder många av de funktioner jag förväntar mig från de största märkena, till ett pris som är precis lite mer överkomligt. Men de stora märkena har fortfarande absolut sin plats på marknaden.