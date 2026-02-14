Jag testade LG G5 OLED:s kostnadsfria Dolby Vision-uppdatering — och förbättringen av ljusstyrka märks verkligen

Vi rapporterade nyligen att LG:s senaste firmware, 33.30.92, har gjort Dolby Vision-bildlägena – Cinema Home, Standard, Vivid och Game – märkbart ljusare på LG G5 och LG C5, i ett försök att åtgärda användarklagomål om att TV-apparater ser ”för mörka” ut med viss HDR-video nuförtiden… till och med i de bästa OLED-TV-modellerna.

Ett vanligt klagomål bland TV-ägare är att skuggor i filmer och serier ser för mörka ut, vilket gör att man inte alltid kan se vad som händer, särskilt i ett ljust rum. För flera år sedan fick Game of Thrones stor uppmärksamhet kring detta problem med sitt ökända slag i säsong 8.

I ett försök att bemöta kritiken verkar LG ha utfört lite bildmässig magi i sina Dolby Vision-lägen. De flesta Reddit-användare verkar omfamna förändringarna, där en person skriver ”Tack LG för att ni äntligen fixade mörkret”, och reaktionerna är överlag mycket positiva.

Det finns vissa kritiska röster, som i den här tråden, med personer som är mer tveksamma, men responsen verkar ändå vara en tydlig seger för LG.

Så hur har LG gjort detta? Är det en ren ljusstyrkeökning eller en justering av tonmappningen? Som tur är har jag både G5 och C5 tillgängliga, där ingen ännu fått uppdateringen, samt specialiserad testutrustning för att mäta ljusstyrka. Så låt oss ta reda på hur uppdateringen faktiskt ser ut! I den här artikeln fokuserar jag på G5, eftersom texten redan blev lång nog innan jag tog med mellanmodellen – jag återkommer med resultat för C5 snart.

En snabb notis om bilderna nedan: de ska ses som illustrativa snarare än helt exakta återgivningar av hur det ser ut i verkligheten – filmerna upplevs inte lika hårda (i vissa fall) på TV:n i person.

The Batman

The Batman är en återkommande 4K Blu-ray jag använder för tester, eftersom den inte bara innehåller många scener med hög kontrast för att testa en TV:s kapacitet, utan också är väldigt mörk (masterad till 400 nits jämfört med branschstandarden på 1 000 nits).

Den fungerar som ett slags tortyrtest och kan vara extremt svår att titta på i ljusa förhållanden, så det är naturligtvis det perfekta första testet för den här uppdateringen.

Dolby Vision Cinema Home

Image 1 of 2 Dolby Vision Cinema Home innan uppdateringen. (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Cinema Home efter uppdateringen. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Som du kan se i den första bilden ovan finns en stark kontrast där halva Batmans ansikte ligger i skugga, men det vita i hans vänstra öga är mer dolt. Min egen spegelbild var inte lika tydlig som fotot antyder, men det fanns spegelliknande reflektioner ovanpå detaljerna i scenen.

Den andra bilden, efter uppdateringen, visar bättre detalj i skuggorna, där Batmans vänstra öga och hans skäggstubb framträder tydligare, vilket visar att tonmappningen har ändrats. Även reflektioner av mig själv och andra objekt är mindre framträdande eftersom bilden överlag är ljusare. Det viktigaste är dock att svärta och de mörkaste tonerna fortfarande ser korrekta ut och inte upplevs upplyfta.

Image 1 of 2 Dolby Vision Cinema Home innan uppdateringen. (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Cinema Home efter uppdateringen. (Image credit: Warner Bros. / Future)

I den här bilden från en betydligt mörkare scen, där Batman står efter en strid på en tunnelbaneplattform, är förändringarna kanske inte lika tydliga som i ansiktsbilden ovan, men vissa skillnader finns.

Mer av tunnelbanemiljön, som bakväggen och golvet, syns i den andra bilden och de olika områdena med starkt ljus verkar marginellt ljusare. Samtidigt har noggrannheten inte offrats: mörka toner ser fortfarande djupa och verklighetstrogna ut.

Dolby Vision Standard

När jag mäter TV-apparater mäter jag alltid både Filmmaker Mode (som det mest korrekta läget) och Standard-läget, eftersom det ofta är standardvalet för vissa användare. Jag bestämde mig därför också för att kontrollera Dolby Vision Standard före och efter uppdateringen.

Image 1 of 2 Dolby Vision Standard innan uppdateringen. (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Standard efter uppdateringen. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Det första jag noterade med Dolby Vision Standard var hur annorlunda färgtemperaturen var, eftersom den drog tydligt åt ett kallare blått håll. Jag förväntade mig det baserat på andra bildlägen, men det var ändå överraskande. Det är värt att påpeka att förändringen i färgtemperatur inte var lika aggressiv som bilderna antyder, men den är tydlig.

Efter uppdateringen verkar Dolby Vision Standard ha fått samma behandling som Dolby Vision Cinema Home: en ändring i tonmappningen avslöjar mer detaljer i mörka partier samtidigt som korrekta svärtor behålls. Jag upplevde också ett tydligt lyft i ljusstyrka, där min spegelbild återigen var mindre synlig efter uppdateringen.

Jag tyckte inte att det här läget passade särskilt bra för The Batman, men det är ändå positivt att se en märkbar förbättring.

DV Filmmaker, Cinema Home och Standard

Nedan har jag återigen använt bilderna av Batmans ansikte från The Batman, men i dessa gallerier har jag även inkluderat Dolby Vision Filmmaker Mode. Detta bildläge är det enda som förblivit oförändrat av firmware-uppdateringen.

I det första galleriet visas Dolby Vision Filmmaker Mode, följt av Dolby Vision Cinema Home och slutligen Dolby Vision Standard före uppdateringen. Det andra galleriet visar samma bilder efter uppdateringen, så Cinema Home och Standard har förändrats.

Image 1 of 3 Dolby Vision Filmmaker Mode innan uppdateringen. (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Cinema Home innan uppdatering. (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Standard innan uppdatering. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Image 1 of 3 Dolby Vision Filmmaker Mode efter uppdatering. (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Cinema Home efter uppdatering. (Image credit: Warner Bros. / Future) Dolby Vision Standard efter uppdatering. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Som du kan se är Filmmaker Mode en bra referens för hur betydande uppdateringen är. Både Cinema Home och Standard visar mycket mer detaljer än före uppdateringen.

Filmmaker Mode har också svårare i ljusare förhållanden på grund av sin lägre ljusstyrka, vilket gör att mörka områden blir svårare att se, det uppstår upplevd black crush i ett ljust rum och spegelliknande reflektioner blir mer framträdande. För The B