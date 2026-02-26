Jag såg den första OLED-TV:n med LG:s nya billigare panel — den ser ut som en trevlig uppgradering, men här är det finstilta

Panasonic presenterade nyligen sitt nya TV-sortiment för 2026 (för Storbritannien och Europa — USA-nyheter kommer senare), och där fanns en ny OLED-modell som är först i världen. Panasonic Z86C blir en ny instegs-OLED i Panasonics sortiment och är den enda TV:n som vid skrivande stund använder LG Displays nya OLED SE-panel, som ska bli billigare och potentiellt ljusstarkare än tidigare budget-OLED-skärmar.

Z86C (som i Europa heter Z85C) är årets enda nya OLED från Panasonic, eftersom företaget behåller fjolårets flaggskepp Panasonic Z95B och mellanklass-OLED:en Z90B — den nya modellen placeras precis under dem.

Jag fick se den nya TV:n vid Panasonics lanseringsevent, och även om det bara var ett kort första intryck såg det initialt positivt ut inom det område folk är mest nyfikna på: ljusstyrkan.

Lite bakgrund om panelen: LG Display säger att den ska vara billigare att tillverka och ljusstarkare (upp till 1 000 nits) än den tidigare budgetpanelen, men ett sätt att uppnå detta är att ta bort polarisatorn — ett lager som minskar reflektioner. Tillverkare kan lägga till en egen polarisator eller annan lösning när de bygger TV:n, men det ökar kostnaden igen och minskar ljusstyrkan.

(Image credit: Future)

Det goda nyheten med Z86C är att när jag tittade på den i ett starkt upplyst konferensrum, med mellanklassmodellen Z90B precis bakom som referens, såg det ut som att den verkligen levererade i fråga om ljusstyrka — och utan mer uppenbara reflektioner än Z90B.

Panasonics demo bestod av OLED-vänliga rymdbilder med nebulosor, galaxer och rymdstationer mot en svart (och stjärnklar) bakgrund. De små stjärnorna hade ett fint “pop”, mer än jag väntat mig, samtidigt som de drog nytta av OLED-teknikens djupa svärta direkt bredvid ljuset.

I bilder där ljusstyrkan kommer till sin rätt verkade den nya panelen faktiskt kunna mäta sig med mellanklassmodellen. Solens ljusa korona skimrade från skärmen och en virvlande galax var fylld av färg och nyanser. Vid en snabb blick var det svårt att skilja skärmarna åt.

Men det finns tecken på skillnader — i en bild av solen kan man se att medan ljusstyrkan verkar likvärdig på båda TV-apparaterna finns det mer detalj i modellen bakom: Z90B.

(Image credit: Future)

Man kan se fler variationer mellan mörka och ljusa områden över solens yta på TV:n bakom, medan de inte är lika tydliga på Z86C — tonomfånget varierar mindre.

Det antyder att antingen bildbehandlingen eller panelen (eller kombinationen) hanterar tonmappning bättre i Z90B än i Z86C. Tonmappning sker när video är kodad i en ljusstyrka som TV:n inte fullt kan visa — TV:n måste då “komprimera” ljuset, vilket kan göra att detaljer försvinner eftersom nivåer trycks ihop. Det är vanligt i mindre ljusstarka TV-apparater.

Det är möjligt att detta förbättras via mjukvaruuppdateringar före lansering, men jag skulle inte bli förvånad om just den typen av nyanser är skillnaden mellan denna modell och mellanklassen — en minskning av de små detaljer som gör de riktigt bra TV-apparaterna värda extra pengar.

(Image credit: Future)

Jag är också nyfiken på om vi får se liknande resultat i andra TV-apparater (inga har annonserats ännu, men jag skulle satsa pengar på att LG B6 använder den) — bra upplevd ljusstyrka men tydliga tecken på att den saknar den totala prestandan från panelen i Z90B (och LG C5).

Den andra saken jag ville undersöka var reflektioner, eftersom det blir en stor fråga för TV-apparater med denna panel — utan egen polarisator kan det variera kraftigt mellan modeller.

I det här fallet kunde jag inte se någon större skillnad i reflektioner jämfört med Z90B i demohallen — på mina bilder syns fler reflektioner på Z86C, men det beror mer på fotovinklarna. Panasonic har lagt till en polarisator här — vi har ännu inget pris, så jag vet inte vad det innebär för slutpriset.

Allt detta gör att jag inte bara vill se mer av Z86C i en riktig testmiljö, utan också mer av LG-panelen och om jag får liknande resultat i andra TV-apparater (och med annan bildbehandling).

Z86C har ännu inget pris eller lanseringsdatum, men vi vet att den får 120 Hz och stöd för variabel uppdateringsfrekvens för spel, Dolby Vision och HDR10+ samt Amazon Fire TV-systemet (ersatt av Google TV i Europa, i Z85C-versionen). Den kommer i storlekarna 55 tum och 65 tum.