Jag har sett Hisenses nya mini-LED-TV i mellanklassen och den har en uppgradering som verkligen gör skillnad

Jag fick nyligen chansen att se stora delar av Hisense nya TV-sortiment på nära håll, inklusive inte bara deras mer avancerade RGB-bakbelysta modeller, utan också deras nya mini-LED-TV i mellanklassen.

De här modellerna (U7-serien) har de senaste åren träffat en riktig sweet spot mellan pris och bildkvalitet i större storlekar och även om de nya modellerna på många sätt känns som en vidareutveckling av det vi redan sett, finns det en uppgradering som verkligen sticker ut jämfört med föregångarna och det är ett område jag är väldigt glad att TV-tillverkare börjar ta på större allvar: reflektioner.

Hisense lanserar U7-modellerna både i USA och Storbritannien, medan europeisk lansering fortfarfande är obekräftad.

I Storbritannien finns två modeller, där den är ena tydligt mer premium än den andra Den billigare modellen heter Hisense U7S, medan den mer påkostade modellen som jag fokuserar på heter Hisense U7S Pro.

Den viktigaste nyheten i år är en extra antireflexbehandling. Hisense säger att det handlar om en matt yta, väldigt lik den Glare Free-finish som används på Samsung S95F och Samsung QN90F.

Tanken med en matt yta är att stoppa spegelliknande reflektioner, som är de mest störande. De innehåller mest detalj, vilket gör att ögat dras till dem snabbare, och dessutom ligger reflektionerna i ett annat fokusplan än bilden på skärmen. Det gör att ögat måste fokusera om varje gång det fångar upp dem, vilket blir mer ansträngande i längden.

Idén med en matt beläggning är att sprida ljuset till ett dis istället för att reflektera det som en spegel, vilket är exakt vad Samsungs lösning gör. Nackdelen är att detta dis också kan försämra svärtan och kontrasten, vilket är anledningen till varför tekniken inte varit mer populär tidigare.

Hisenses matta yta är dock betydligt mindre aggressiv än Samsungs. Det innebär att den inte helt suddar ut starka reflektioner – jag blev faktiskt förvånad över hur tydliga ljusa objekt fortfarande var – men den eliminerar effektivt svagare reflektioner och dämpar de starkare tillräckligt mycket.

Detta kombineras med riktigt hög ljusstyrka (upp till 3 000 nits i toppvärde enligt Hisense, även om det i praktiken är helskärmsljusstyrkan som avgör hur bra en TV kan hantera reflektioner och den är alltid betydligt lägre). Fjolårets Hisense U75QG nådde imponerande 760–880 nits i helskärmsljusstyrka, vilket är ungefär dubbelt så mycket som även de bästa OLED-TV-apparaterna klarar av och gör den mycket effektiv när det gäller att trycka bort reflektioner i ljusa bilder som fyller hela skärmen.

Men det säger sig självt att man inte kan använda ljusstyrka för att motverka reflektioner i delar av bilden som ska vara mörka – och det är där en matt yta kan hjälpa till.

Den tydligaste demonstrationen av vad den här beläggningen kan göra syns i bilden nedan, där tre TV-apparater visas. TV:n till vänster är en Samsung S90F OLED, modellen i mitten är en Hisense UR9 RGB mini-LED med samma beläggning som Hisense U7S/U7S Pro (jag dubbelkollade detta och Hisense säger att det är exakt samma behandling trots att det är en mer premium modell), medan TV:n till höger är en LG C5 OLED.

De två OLED-skärmarna är mycket blanka och visar tydliga spegelreflektioner, medan Hisense-modellen istället visar mer diffusa, suddiga former.

När jag tittade på Hisense U7S/U7S Pro med demomaterial blev jag imponerad av hur bra den hanterade lokal dimning för att skapa stark kontrast och jag fick känslan av att svärtan faktiskt hjälptes av den matta ytan.

Sådana här demomiljöer är vanligtvis en mardröm för billigare TV-apparater eftersom det finns lampor och andra skärmar överallt, vilket gör att mörka scener ofta avslöjar hur reflekterande de är, men på den här modellen höll sig mörka partier dämpade, på ett bra sätt.

Som ytterligare exempel finns två bilder: den första visar den billigare Hisense U7S-modellen på samma mässa utan matt skärm och den andra visar U7S Pro. (Tyvärr stod de inte bredvid varandra och reflekterade exakt samma sak, så jämförelsen är inte perfekt. Men de befann sig i samma miljö under samma belysning och jag tycker att skillnaden i bilden speglar det jag såg i rummet.)

Allt detta kan göra U7SQ/U7S Pro till den bästa TV:n i mellanklassen för ljusa rum, där solljus och starka reflektioner annars kan vara ett problem. Det är något som ofta påverkar sport, dagtittande eller gaming under dagtid. (Med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz, stöd för variabel uppdateringsfrekvens och fyra HDMI 2.1-portar ser den dessutom ut att vara en riktigt stark gaming-TV överlag.)

Det här framstår också som den tydligaste uppgraderingen jämfört med de nuvarande modellerna, som redan erbjuder hög ljusstyrka, bra färgdjup och en uppdateringsfrekvens på 144 Hz (även om de bara har två HDMI 2.1-portar).

Så, bör du vänta på den här modellen om du funderar på att köpa en mini-LED i mellanklassen inom kort? Det beror helt på hur länge du är villig att vänta, eftersom lanseringen för den svenska marknaden fortfarande är oklar, såväl som priset.

För att ha något att utgå från kommer priserna i USA att bli följande (100- och 116-tumsmodeller kommer senare också):

Swipe to scroll horizontally Hisense U7SG - storlekar & priser vid lansering 55" 1 299 dollar 65" 1 499 dollar 75" 1 999 dollar 85" 2 499 dollar

Nu kanske du tänker att det här inte riktigt låter som en TV i mellanklassen, som jag först antydde och jag håller med. Men det beror på att ingen faktiskt betalar de här lanseringspriserna för TV-apparater i den här kategorin. Priserna börjar sjunka ganska snabbt efter lansering och når riktigt bra nivåer runt Black Friday.

Så om du funderar på att köpa tidigare än så – kanske inför ett stort sportevenemang – går det att hitta fjolårets mini-LED-modeller i mellanklassen till betydligt lägre priser än den nya modellen.

Så, skulle jag rekommendera att vänta på den nya? Tja, om du inte har bråttom alls kan det vara värt att avvakta. Den matta skärmen gör den bättre på att hantera olika ljusförhållanden, men utöver det ser uppgraderingarna ganska begränsade ut.

Det är dock värt att komma ihåg att vi ännu inte har testat den, så den nya modellen kan ha svagheter vi inte känner till, eller förbättringar som inte är uppenbara än.

Oavsett vilket går det redan nu att hitta riktigt bra erbjudanden på den nuvarande serien och det är TV-apparater vi varmt kan rekommendera.