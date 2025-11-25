Black Friday-tips: Lägsta priserna någonsin på Samsung The Frame och 3 andra flaggskepp

Erbjudanden
Av Publicerat

Black Week innebär fyndpriser på några av marknadens bästa TV-apparater.

LG-, Samsung- och Roku-TV-apparater mot en blå bakgrund med en text där det står TechRadar Black Friday Deals.
Tänkt fynda en TV under Black Week? Då får du inte missa dessa rabatter. (Foto: LG / Roku / Samsung / Future)
November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!

Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.

Black Friday 2025: Alla de bästa erbjudandena

Om du är ute efter en riktigt bra TV-deal är Black Friday rätt tid på året att slå till. De stora tillverkarna pressar priserna hårdare än någonsin under årets stora reafest och både TCL och Samsung har nu sänkt några av sina flaggskeppsmodeller till deras lägsta priser någonsin. Det handlar om premium-TV-apparater med mini-LED- eller OLED-paneler, hög ljusstyrka, avancerade bildmotorer och toppklassade gamingfunktioner. Du sparar många tusenlappar om du slår till nu.

Vi följer noggrannt hela reaperioden och sållar bland alla deals, och detta är enligt oss några av de bästa flaggskeppsdealsen just nu. Det här är TV-apparater som annars brukar ligga långt över mångas budgetar, men som under Black Friday äntligen är inom räckhåll.

Black Friday-deals på TV-apparater

Samsung The Frame
33% rabatt
Du sparar 5 000 kr
Samsung The Frame: var 14 990 kr nu 9 990 kr hos Webhallen

Samsungs populära The Frame TV på 55" går att klicka hem för sitt lägsta pris någonsin under årets stora reafest. Den är perfekt för dig som vill ha en stilren TV som även fungerar som tavla och smälter in i inredningen.

Samsung QN80F
69% rabatt
Du sparar 55 000 kr
Samsung QN80F: var 79 999 kr nu 24 999 kr hos Webhallen

Med denna Black Friday-deal på Samsung QN80F får du en rejäl rabatt på en lika rejäl TV. Denna enorma 100-tumsskärm är perfekt för hemmabion, med stark ljusstyrka och riktigt bra kontrast för både film och sport.

Finns även att köpa i en mindre 75-tumsmodell med en lika fin rabatt; Samsung QN80F 75" hos Webhallen

TCL X11K
29% rabatt
Du sparar 20 000 kr
TCL X11K: var 69 990 kr nu 49 990 kr hos Webhallen

TCL:s maffiga mini-LED-TV på 98" tum bjuder på extrem ljusstyrka, fantastisk färgprecision och premiumprestanda överlag. Under Black Friday kan du klicka hem den med en enorm rabatt på 62%, vilket gör denna lyxiga TV billigare än någonsin tidigare.

TCL T8C
64% rabatt
Du sparar 32 000 kr
TCL T8C: var 49 990 kr nu 17 990 kr hos Webhallen

Denna TV från TCL är ett riktigt prisvärt alternativ, speciellt nu under Black Friday, om du vill komma upp till nästan 100 tum utan att tappa bildkvalitet. Den har fått sitt lägsta pris någonsin under reafesten och finns tillgänglig med liknande fina rabatter i storlekarna 55", 65", 75", 85" och 98". Du hittar den i fler storlekar här.

