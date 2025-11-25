Black Friday-tips: Lägsta priserna någonsin på Samsung The Frame och 3 andra flaggskepp

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!



Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.



Black Friday 2025: Alla de bästa erbjudandena

Om du är ute efter en riktigt bra TV-deal är Black Friday rätt tid på året att slå till. De stora tillverkarna pressar priserna hårdare än någonsin under årets stora reafest och både TCL och Samsung har nu sänkt några av sina flaggskeppsmodeller till deras lägsta priser någonsin. Det handlar om premium-TV-apparater med mini-LED- eller OLED-paneler, hög ljusstyrka, avancerade bildmotorer och toppklassade gamingfunktioner. Du sparar många tusenlappar om du slår till nu.

Vi följer noggrannt hela reaperioden och sållar bland alla deals, och detta är enligt oss några av de bästa flaggskeppsdealsen just nu. Det här är TV-apparater som annars brukar ligga långt över mångas budgetar, men som under Black Friday äntligen är inom räckhåll.

Själva Black Friday äger rum den 28 november, men återförsäljarna kör sina kampanjer under hela Black Week och sedan hela vägen fram till den 1 december. Men med så här bra priser finns risken att TV-modellerna säljer slut på nolltid, så det kan vara smart att slå snabbt om du är intresserad.

MISSA INTE: Amazon säljer massor av teknikprylar till rekordlåga priser under hela Black Week

Black Friday-deals på TV-apparater

33% rabatt Du sparar 5 000 kr Samsung The Frame: var 14 990 kr nu 9 990 kr hos Webhallen Samsungs populära The Frame TV på 55" går att klicka hem för sitt lägsta pris någonsin under årets stora reafest. Den är perfekt för dig som vill ha en stilren TV som även fungerar som tavla och smälter in i inredningen.

29% rabatt Du sparar 20 000 kr TCL X11K: var 69 990 kr nu 49 990 kr hos Webhallen TCL:s maffiga mini-LED-TV på 98" tum bjuder på extrem ljusstyrka, fantastisk färgprecision och premiumprestanda överlag. Under Black Friday kan du klicka hem den med en enorm rabatt på 62%, vilket gör denna lyxiga TV billigare än någonsin tidigare.