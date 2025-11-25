Black Friday-tips: Lägsta priserna någonsin på Samsung The Frame och 3 andra flaggskepp
Black Week innebär fyndpriser på några av marknadens bästa TV-apparater.
November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!
Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.
Black Friday 2025: Alla de bästa erbjudandena
Om du är ute efter en riktigt bra TV-deal är Black Friday rätt tid på året att slå till. De stora tillverkarna pressar priserna hårdare än någonsin under årets stora reafest och både TCL och Samsung har nu sänkt några av sina flaggskeppsmodeller till deras lägsta priser någonsin. Det handlar om premium-TV-apparater med mini-LED- eller OLED-paneler, hög ljusstyrka, avancerade bildmotorer och toppklassade gamingfunktioner. Du sparar många tusenlappar om du slår till nu.
Vi följer noggrannt hela reaperioden och sållar bland alla deals, och detta är enligt oss några av de bästa flaggskeppsdealsen just nu. Det här är TV-apparater som annars brukar ligga långt över mångas budgetar, men som under Black Friday äntligen är inom räckhåll.
Själva Black Friday äger rum den 28 november, men återförsäljarna kör sina kampanjer under hela Black Week och sedan hela vägen fram till den 1 december. Men med så här bra priser finns risken att TV-modellerna säljer slut på nolltid, så det kan vara smart att slå snabbt om du är intresserad.
Black Friday-deals på TV-apparater
Samsungs populära The Frame TV på 55" går att klicka hem för sitt lägsta pris någonsin under årets stora reafest. Den är perfekt för dig som vill ha en stilren TV som även fungerar som tavla och smälter in i inredningen.
Med denna Black Friday-deal på Samsung QN80F får du en rejäl rabatt på en lika rejäl TV. Denna enorma 100-tumsskärm är perfekt för hemmabion, med stark ljusstyrka och riktigt bra kontrast för både film och sport.
Finns även att köpa i en mindre 75-tumsmodell med en lika fin rabatt; Samsung QN80F 75" hos Webhallen
TCL:s maffiga mini-LED-TV på 98" tum bjuder på extrem ljusstyrka, fantastisk färgprecision och premiumprestanda överlag. Under Black Friday kan du klicka hem den med en enorm rabatt på 62%, vilket gör denna lyxiga TV billigare än någonsin tidigare.
Denna TV från TCL är ett riktigt prisvärt alternativ, speciellt nu under Black Friday, om du vill komma upp till nästan 100 tum utan att tappa bildkvalitet. Den har fått sitt lägsta pris någonsin under reafesten och finns tillgänglig med liknande fina rabatter i storlekarna 55", 65", 75", 85" och 98". Du hittar den i fler storlekar här.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.