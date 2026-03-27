Jag tog med iPad Air och Kindle Scribe Colorsoft ut i parken för att rita och det finns bara en jag vill använda i direkt solljus

Jag har alltid föreställt mig själv sittandes i en park och skissa, inte på papper, utan med någon digital pryl från 2000-talet som kan ge mig oändligt med tomma sidor och ett bottenlöst lager av pixlar. Nu har jag faktiskt gjort det och det visar sig att mellan Apples 11" iPad Air och Amazons 11" Kindle Scribe Colorsoft finns det bara en som är den perfekta ritkompisen i direkt solljus.

Jag tog med mig iPad Air (femte generationen) och Amazons Kindle Scribe Colorsoft till Bryant Park i New York under vårens första riktigt soliga dag, tog en metallstol och satte mig framför parkens ikoniska fontän.

Jag kände hur solen stekte mot huvudet medan jag placerade Kindle Scribe Colorsoft ovanpå iPad Air, lade dem i knät och lossade den medföljande pennan från sidan.

Makala inaendelea hapa chini

Varför rita med de här plattorna?

(Image credit: Future)

Det är sex månader sedan jag först såg den 11-tum stora färg-e-läsaren. Redan då imponerades jag av hur tunn och lätt den var och drogs direkt till den reflekterande färg-E Ink-skärmen (som också har bakgrundsbelysning). Under lanseringen skissade jag snabbt några enkla figurer på den.

De flesta använder nog Scribe Colorsoft för att läsa serier eller ta anteckningar, men jag kunde inte släppa tanken på dess kreativa möjligheter. Det tog dock ett tag innan jag faktiskt fick testa den ordentligt.

När det gäller iPad Air har jag ritat på iPad sedan den lanserades 2010 och är ett stort fan av Procreate. Det är enligt mig den bästa och mest mångsidiga ritappen som finns (och dessutom prisvärd, med ett engångspris och livstidsuppdateringar).

Jag hade inga illusioner om att ritverktygen på Colorsoft skulle kunna mäta sig med något som Procreate, men jag var nyfiken på skillnaderna i skärmteknik. Fördelen med E Ink är ju att den är gjord för att synas i direkt ljus. När jag är på stranden älskar jag att läsa på min Kindle.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

iPad Air, däremot, använder en bakbelyst skärm. Precis som alla sådana skärmar kämpar den mot starkt omgivningsljus. Det är därför tillverkare pratar så mycket om nits – ljusstyrka avgör om en skärm går att använda utomhus. iPad Air (5:e generationen) når upp till 500 nits.

Kindle Scribe Colorsoft i solljus

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jag påstår inte att jag är någon stor konstnär, långt ifrån, men jag tycker att själva ritandet är otroligt avslappnande. Hjärnan går in i ett slags tunnelseende och stressnivåerna sjunker. Jag är nästan aldrig så lugn som när jag ritar.

Pennan till Amazon Kindle Scribe Colorsoft är nästan identisk med Apple Pencil, med en viktig skillnad: en riktig gummisudd i andra änden. Mer om den strax.

Som jag nämnde har Kindle Scribe Colorsoft bakgrundsbelysning, men jag drog ner den helt innan jag gick ut. När jag startade skärmen och öppnade anteckningsläget med en tom mall såg den ut som ett ljusgrått pappersark. Jag började snabbt skissa och märkte direkt hur responsiv skärmen var och hur bra kontrasten var. Det kändes verkligen som att rita på papper.

Jag valde att rita i anteckningsappen eftersom det i princip inte finns några tredjepartsappar för ritande på Scribe Colorsoft. Dessutom finns det tydliga begränsningar, som bara 4 096 färger och ett fåtal verktyg – i princip en överstrykningspenna, en penna och ett sudd. Jag kunde justera tjockleken på dessa.

Skärmen på 300 ppi såg dock skarp ut och reagerade snabbt, så jag satte igång.

Trots begränsningarna var det en ren fröjd att rita på Scribe Colorsoft. Den hängde med i mina rörelser och hade precis tillräckligt med friktion mellan penna och skärm för att kännas lite som riktigt papper.

Jag saknade fler färger, lager och möjligheten att redigera, men samtidigt gav det samma känsla som att skissa på papper, där inget av det finns. Plötsligt kändes det som att vara tillbaka i en enklare tid, där jag satt och klottrade på möten eller ritade på semestern.

En av de roligare detaljerna är att pennan faktiskt har en gummisudd. Jag vände på den och började sudda bort delar av min teckning – det kändes som en liten tidsresa.

När jag var nöjd nog bytte jag till överstrykningspennan och lade till lite färg. Färgerna poppar inte lika mycket som på en iPad, men helhetsintrycket var ändå bra och jag blev nöjd med resultatet.

iPad i solljus

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det gick inte lika smidigt med Apple iPad Air (5:e generationen).

Jag kan den här enheten och Procreate utan och innan. Det är en pålitlig kombination som jag använder till allt från snabba skisser till illustrationer. Jag kommer aldrig sluta rita på iPad. Men i just den här situationen blev skillnaden tydlig.

Jag lade Kindle Scribe Colorsoft under iPad Air, tog loss Apple Pencil och öppnade Procreate.

Trots att ljusstyrkan var på max hade jag svårt att se skärmen. Det påverkade direkt hur jag ritade. Jag kisade, blev osäker och hade svårt att komma igång.

Dessutom märktes skillnaden i friktion tydligt. På iPad är den i princip obefintlig, och tillsammans med den dåliga synligheten gjorde det att jag inte riktigt kom in i flow.

Samtidigt såg jag direkt hur jag kunde förbättra bilden, något som bara är möjligt i Procreate. Jag kunde justera storlek, lägga till färglager och finjustera detaljer på ett sätt som inte går på Scribe Colorsoft.

Men jag ogillade teckningen så pass mycket att jag gav upp. Det var helt enkelt inte kul att rita i direkt solljus på iPad.

En sista skiss

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jag bytte tillbaka till Kindle Scribe Colorsoft, gjorde pennan tunnare och började snabbt skissa två personer som satt vid fontänen. Det var mest snabba linjer, men jag såg direkt hur det skulle kunna utvecklas.

Jag hade gärna suttit kvar hela eftermiddagen och ritat människor och miljöer i parken, men jobbet kallade.

Jag packade ihop båda enheterna, reste mig, tog en sista blick mot fontänen och gick tillbaka till kontoret – med känslan av att nästa soliga dag tar jag bara med mig Kindle Scribe Colorsoft.