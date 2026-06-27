Vilken Kindle ska jag köpa? En guide till Amazons utbud av läsplattor

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Colorsoft, Paperwhite eller Scribe? Här är de viktigaste skillnaderna.

Olika Kindle-modeller
(Foto: Future)
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TechRadar-teamet är stora fans av Kindle och många av våra skribenter använder Amazons läsplattor nästan varje dag.

Samtidigt finns det flera olika modeller att välja mellan, och det kan vara svårt att veta vilken som passar bäst för just dina behov. Här nedanför går vi igenom hela Kindle-sortimentet och längre ner på sidan hittar du också en tabell som jämför de viktigaste specifikationerna.

Vi rekommenderar att du börjar med att fundera på om du behöver en färgskärm. Om svaret är ja ska du titta på modellerna med Colorsoft i namnet. Den vanliga Kindle och Paperwhite-modellerna använder i stället svartvit E Ink-skärm.

En färgskärm är nästan ett måste om du vill läsa serier eller grafiska romaner, men den kan också vara praktisk för studenter eftersom du kan markera text i olika färger.

Vissa Kindle-modeller erbjuder dessutom mer än bara läsning. Modellerna med Scribe i namnet har stöd för handskrivna anteckningar och är utrustade med större skärmar än övriga modeller i serien. Att skriva och anteckna drar mer batteri än vanlig läsning, men du kan fortfarande räkna med upp till två veckors användning innan det är dags att ladda.

För många räcker den klassiska Kindle-modellen gott och väl. Den passar utmärkt för romaner, erbjuder mer än tillräckligt med lagringsutrymme för de flesta och är dessutom liten och lätt, vilket gör den enkel att ta med på resan.

Här nedanför går vi igenom samtliga Kindle-modeller och vad som skiljer dem åt.

Kindle-modeller

Jämförelse av specifikationer

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Modell:

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite Signature edition

Kindle Colorsoft

Kindle Colorsoft Signature Edition

Kindle Scribe

Kindle Scribe Colorsoft

Skärm:

6-tums bländfri skärm

7-tums bländfri skärm

7-tums bländfri skärm

7-tums bländfri färgskärm

7-tums bländfri färgskärm

11-tums bländfri färgskärm

11-tums bländfri färgskärm

Upplösning:

300 ppi

300 ppi

300 ppi

300 ppi (svartvitt) / 150 ppi (färg)

300 ppi (svartvitt) / 150 ppi (färg)

300 ppi

300 ppi (svartvitt) / 150 ppi (färg)

Lagring:

16 GB

16 GB

32 GB

16 GB

32 GB

16, 32 eller 64 GB

32 eller 64 GB

Maximal batteritid:

6 veckor

12 veckor

12 veckor

8 veckor

8 veckor

Upp till 12 veckor vid läsning / 3 veckor vid anteckningar

Upp till 8 veckor vid läsning / 2 veckor vid anteckningar

Vattentålighet (IPX8):

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Stöd för handskrivna anteckningar:

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Pris:

1 369 kronor

2 259 kronor

2 059 kronor

2 500 kronor

2 900 kronor

3 700 kronor

3 700 kronor

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