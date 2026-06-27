Vilken Kindle ska jag köpa? En guide till Amazons utbud av läsplattor

TechRadar-teamet är stora fans av Kindle och många av våra skribenter använder Amazons läsplattor nästan varje dag.

Samtidigt finns det flera olika modeller att välja mellan, och det kan vara svårt att veta vilken som passar bäst för just dina behov. Här nedanför går vi igenom hela Kindle-sortimentet och längre ner på sidan hittar du också en tabell som jämför de viktigaste specifikationerna.

Vi rekommenderar att du börjar med att fundera på om du behöver en färgskärm. Om svaret är ja ska du titta på modellerna med Colorsoft i namnet. Den vanliga Kindle och Paperwhite-modellerna använder i stället svartvit E Ink-skärm.

En färgskärm är nästan ett måste om du vill läsa serier eller grafiska romaner, men den kan också vara praktisk för studenter eftersom du kan markera text i olika färger.

Vissa Kindle-modeller erbjuder dessutom mer än bara läsning. Modellerna med Scribe i namnet har stöd för handskrivna anteckningar och är utrustade med större skärmar än övriga modeller i serien. Att skriva och anteckna drar mer batteri än vanlig läsning, men du kan fortfarande räkna med upp till två veckors användning innan det är dags att ladda.

För många räcker den klassiska Kindle-modellen gott och väl. Den passar utmärkt för romaner, erbjuder mer än tillräckligt med lagringsutrymme för de flesta och är dessutom liten och lätt, vilket gör den enkel att ta med på resan.

Här nedanför går vi igenom samtliga Kindle-modeller och vad som skiljer dem åt.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Kindle-modeller

Jämförelse av specifikationer