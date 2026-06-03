Läsplattor kommer att bli smartare tack vare E Inks partnerskap med MediaTek – och det kan bli en stor förbättring för färgskärmar, men AI är tyvärr inblandat

E Ink och MediaTek samarbetar för att förbättra färgskärmar för e-boksläsare

Företagen vill också lägga till AI-drivna verktyg som översättningar och dokumentsammanfattningar

Förbättringar av färgskärmar är goda nyheter, men AI-funktioner går emot enkelheten som gör e-boksläsare attraktiva

E Ink och MediaTek har meddelat att de utökar sitt samarbete för att göra läsplattor ännu smartare.

Under Computex 2026 berättade E Ink och MediaTek att de kommer att fortsätta sitt samarbete för att kombinera färgskärmsteknikerna E Ink Gallery och E Ink Kaleido med MediaTeks senaste chipp, för att förbättra prestandan och göra AI-funktioner till en central del av nästa generation av de bästa läsplattorna.

Kärnan i samarbetet kretsar kring utvecklingen av MediaTeks systemkretsar MT8115 och MT8126, som kommer att innehålla AI-drivna funktioner för att utföra uppgifter direkt på enheten. Det inkluderar översättning av språk när du läser texter som inte är skrivna på ditt modersmål, röstigenkänning för flera talare vid transkribering av möten samt omvandling av röstanteckningar till text. Dessutom ska processorerna kunna skapa kortfattade sammanfattningar av långa dokument.

Latest Videos From Watch full video here:

Även om AI-integrationen är ett av samarbetets huvudmål är det också utformat för att förbättra färgskärmar för läsplattor, ett område som trots stora framsteg fortfarande kan halka efter när det gäller prestanda.

Förutom stöd för läsplattor med skärmstorlekar upp till 13,3 tum och en upplösning på 300 PPI utlovar samarbetet förbättrad färgåtergivning, vilket ska göra det enklare att läsa illustrerat innehåll som magasin, läroböcker, serier och utbildningsmaterial.

Färgskärmarna ska inte bara bli ljusstarkare och mer visuellt tilltalande, utan E Ink Kaleido-tekniken i kombination med MediaTeks chipp ska också ge mjukare och snabbare sidväxlingar samt uppdateringar av skärmen.

– Genom att bygga vidare på vårt långvariga partnerskap med MediaTek fortsätter vi att optimera upplevelsen med e-pappersskärmar, sade E Inks vice vd för Business Center, JM Hung, i samband med tillkännagivandet.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

MediaTeks vice vd Adam King tillade:

– När generativ AI omformar branschen kombinerar vi MediaTeks AI-beräkningskapacitet på enheten med E Inks färgskärmar för e-papper för att utveckla den digitala läsaren till en verkligt smart enhet.

Så hur användbara förbättringar av färgskärmar än låter kan de föreslagna AI-funktionerna skapa starka reaktioner bland AI-kritiker som också använder läsplattor.

Läsplattor är inte lika avancerade som surfplattor, men det är just poängen. De erbjuder ett enkelt gränssnitt med fokus på läsning och är perfekta för den som vill komma bort från AI-funktioner som numera dyker upp i nästan alla vardagliga prylar.

Läsning som fritidsintresse bygger i hög grad på minimala distraktioner och en möjlighet att fly verkligheten för en stund, så att fylla upplevelsen med AI-verktyg känns motsägelsefullt och ärligt talat det sista många bokälskare vill ha från sin läsupplevelse.

Hur lång tid dröjer det innan Amazon hoppar på samma trend med framtida generationer av Kindle?