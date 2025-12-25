Jag älskar YouTube Premium – men jag vill se dessa 5 uppgraderingar under 2026 för att det ska bli perfekt

Om du har läst TechRadar länge vet du att jag tidigare har skrivit om hur bra YouTube Premium faktiskt är. Det är förmodligen den sista digitala prenumerationen jag skulle säga upp, och det inkluderar både Netflix och min Google-molnlagring – så mycket värde får jag ut av mina 149 kronor i månaden.

Jag tänker inte gå igenom allt jag älskar med YouTube Premium igen, men att slippa se en enda annons förändrar verkligen hela tittarupplevelsen. Testa en gratis provperiod eller använd tjänsten i en månad så förstår du vad jag menar. När man sedan går tillbaka till den annonsfinansierade versionen känns det extremt störande.

Det finns också en rad extra bonusar, som möjligheten att ladda ner videor till enheter för offline-visning, och bakgrundsuppspelning på mobilen, så att du kan fortsätta lyssna på videor medan du använder andra appar. Dessutom ingår YouTube Music Premium, så du behöver egentligen ingen separat musiktjänst.

Men det betyder inte att YouTube Premium är perfekt – inte än – och jag har några önskemål som skulle göra tjänsten ännu mer attraktiv och kanske locka ytterligare en våg av prenumeranter. Om någon från YouTube-teamet råkar läsa detta, här är vad jag gärna skulle vilja se.

1. Ett riktigt inkognitoläge

Annonser kommer tillbaka i Youtubes inkognitoläge, (Image credit: Future)

Att växla till inkognitoläge på webbläsarnivå är ett väldigt smidigt sätt att titta på videor utan att lämna spår i visningshistoriken eller rekommendationerna, men om du är YouTube Premium-prenumerant märker du snabbt ett problem: annonserna kommer tillbaka. Det gäller även inkognitoläget som finns inbyggt som alternativ i Android- och iOS-apparna.

Om jag betalar för YouTube Premium vill jag inte se annonser, inte ens i inkognitoläge. Det här är en funktion som borde finnas både på dator och mobil för prenumeranter. Då kan jag till exempel ha lugna lo-fi-beats i bakgrunden hela dagen när jag jobbar, utan att sedan få en massa liknande videor i mina rekommendationer.

2. Mer detaljerad tittarstatistik

YouTube Recap för 2025. (Image credit: Future)

Jag är ett stort fan av statistik i alla former och YouTube Recap som introducerades för första gången i år är definitivt en intressant tillbakablick på de senaste 12 månadernas tittande på plattformen. Den är tillgänglig för alla, oavsett om man är Premium-prenumerant eller inte, och ger en snabb och enkel översikt över vilka kanaler och typer av videor man har tittat mest på.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Men jag vill se mycket mer. Vilka tider på dygnet tittar jag oftast? Vid vilken punkt i videor brukar jag sluta titta? Hur många videor har jag sett i 1,5x-hastighet i år? Bättre analys av själva videorna vore också välkommet, till exempel när jag senast såg en video och hur många gånger jag har sett den.

3. Gör YouTube till Plex

YouTube skulle kunna vara mer som Plex. (Image credit: Plex)

Kanske är jag bara girig nu, men jag skulle vilja att YouTube Premium-prenumeranter fick möjlighet att lägga till egna videor och streama dem till alla sina enheter via webben, så att YouTube fungerar mer som Plex eller Jellyfin. Möjligheten att importera lokala filer finns redan i musiktjänster som Spotify och YouTube Music.

Du kan redan till viss del göra detta på YouTube – uppladdningsfunktionen finns ju där på alla enheter – men fler Plex-liknande funktioner vore användbara. Till exempel bättre möjligheter att kategorisera och sortera videor, samt mer avancerad innehållstagging, ungefär som de alternativ du får när du köper filmer och serier digitalt via YouTube.

4. Enklare verktyg för klippning och delning

Netflix Moments (Image credit: Netflix)

Folk älskar att dela klipp online och verktyg som Netflix Moments gör det enklare än någonsin. Så varför inte erbjuda förbättrade klipp- och delningsverktyg för YouTube Premium-prenumeranter? Jag skulle gärna vilja kunna klippa ut en sektion av en video – en podcast, film, serie eller något annat – och snabbt dela den via YouTube eller ett kopplat socialt konto.

Hur vore det att kunna markera min favoritdel av en film eller serie, göra den till en YouTube Short och lägga till lite egen kommentar ovanpå? Användare gör redan detta över hela YouTube och sociala medier. Men i dagsläget krävs en rad tredjepartsverktyg och en hel del tid och arbete för att få det gjort.

5. Fler anpassningar för videor

Det finns gott om YouTube-tillägg, inklusive Enhancer för YouTube. (Image credit: Enhancer for YouTube)

Mängden webbläsartillägg för YouTube som finns tillgängliga är ett tydligt bevis på hur gärna användare vill kunna justera både utseendet och funktionaliteten i YouTube. Det här är ytterligare ett område där jag tycker att standardupplevelsen kan bli bättre – YouTube borde själva integrera betydligt fler av dessa anpassningar.

Med tillägg kan du till exempel se mer detaljerad statistik om videokvalitet, justera hur looping fungerar och ändra vilka andra element som visas runt videorna, inklusive rekommendationer. Bakgrundsdämpning, blåljusfilter, inbyggda transkriptioner, fler tangentbordsgenvägar och mycket mer – potentialen är enorm.