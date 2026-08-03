Dagens citat av Bill Gates: "Det finns inget med iPad som får mig att tänka: 'Åh, jag önskar att Microsoft hade gjort det'"

Under en lång period i början av 2000-talet var Apple teknikbranschens stora förebild. Företaget radade upp framgångsrika produkter och verkade näst intill oförmöget att göra fel. När iPad lanserades möttes den visserligen av en hel del kritik – inte minst från den tidigare vd:n för konkurrenten Microsoft.

"Jag tror starkt på pekskärmar och digital läsning, men jag tror fortfarande att någon kombination av röststyrning, penna och ett riktigt tangentbord – med andra ord en netbook – kommer att bli det som dominerar. Det är inte som när jag såg iPhone och tänkte: 'Herregud, Microsoft siktade inte tillräckligt högt.' Det är en trevlig läsplatta, men det finns inget med iPad som får mig att tänka: 'Åh, jag önskar att Microsoft hade gjort det." — Bill Gates, februari 2010

Höll tillbaka förväntningarna

Bill Gates var länge en stark förespråkare för surfplattor och hade under många år försökt etablera formatet på bred front.

Dagens citat Den här artikeln är en del av TechRadar Pros artikelserie Quote of the Day, som ger en inblick i hur några av teknikbranschens mest inflytelserika personer tänker – både nu och genom historien. Läs alla artiklar här.

I en intervju med den numera nedlagda webbtidningen BNET tonade Microsofts medgrundare ned vilken påverkan han trodde att den första iPad-modellen skulle få. Bara en månad efter lanseringen menade han att surfplattan sannolikt inte skulle slå igenom eftersom många användare fortfarande skulle sakna fysiska inmatningsalternativ.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Facit blev förstås ett helt annat. iPad blev en enorm framgång under de kommande åren, så pass stor att Microsoft följde efter 2012 med den första modellen i den numera populära Surface-serien – Surface med Windows RT.

En man före sin tid

Även om Microsofts försök att konkurrera med Apple på surfplattemarknaden då uppfattades som en reaktion på iPad, spelade företaget under Bill Gates ledning en viktig roll i att introducera den här produktkategorin långt tidigare.