Spelar du mycket på telefonen? Här är gamingmobilerna du ska hålla utkik efter under Black Friday

Black Friday är snart här – och det är en högtid för både teknikfans, spelentusiaster och alla som älskar gamingteknik. Om du känner igen dig i någon av de kategorierna, läs vidare, för vi räknar med stora rabatter på flera av årets bästa gamingtelefoner under årets största reahelg.

Det är faktiskt inte bara en ren gissning. Under fjolårets Black Friday och Cyber Monday, liksom under årets Prime Deal Days-rea, har vi sett riktigt bra deals på flera toppmodeller bland gamingmobiler.

Till exempel såg vi i somras sänkta priser på Asus ROG Phone 9 och ROG Phone 9 Pro, tillsammans med prissänkningar på iPhone 16 Pro Max och Samsung Galaxy S25 Ultra.

Det verkar sannolikt att ROG Phone 9 och ROG Phone 9 Pro kommer att få rabatter även under årets Black Friday, särskilt eftersom båda modellerna nu har funnits ute på marknaden i nästan ett år.

Eftersom Galaxy S25-serien också närmar sig sin ettårsdag kan vi vänta oss solida prissänkningar även på de bästa Samsung-telefonerna.

Däremot är iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max fortfarande så pass nya att stora Black Friday-rabatter känns osannolika – men det har hänt oväntade saker förr under Black Friday. Mer troligt är att vi får se rabatter på fjolårets iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max, som fortfarande är kraftfulla telefoner tack vare A18 Pro-chippet och 8 GB RAM.

Oavsett om du är ute efter en specialiserad gamingtelefon som Asus ROG eller RedMagic, eller en mer allsidig modell som iPhone eller Samsung Galaxy med nog kraft för de bästa mobilspelen, verkar det som att årets Black Friday kommer att bjuda på riktigt bra deals för alla som tycker om mobilgaming.