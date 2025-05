Vi har precis fått ännu en tydlig hint om att Samsung Galaxy S25 FE är på väg

Referenser till firmware för Galaxy S25 FE har dykt upp

Telefonen kan lanseras i september eller oktober

Det är mycket möjligt att den utrustas med ett Exynos-chip

Som vi nämner i vår recension av Samsung Galaxy S24 FE, träffar dessa "Fan Edition"-varianter ofta en bra balans mellan pris och prestanda – och nu verkar det som att en Galaxy S25 FE inte är långt borta.

Teamet på SamMobile har nämligen hittat bevis för att utvecklingen av firmware till Galaxy S25 FE har inletts. Det handlar alltså om den mest grundläggande programvaran som ligger under Android – i detta fall Samsungs One UI.

Detta avslöjar i sig inte mycket om själva telefonen, men det visar att Samsung är fortsatt engagerade i FE-serien och troligen kommer att lansera Galaxy S25 FE ganska snart. Den upplåsta versionen för den amerikanska marknaden har modellnumret SM-S731U och använder firmware-versionen S731USQU0AYDH, enligt SamMobiles grävande.

Det spekuleras även att telefonen kommer att levereras med One UI 8 (baserad på Android 16) direkt ur förpackning. Även om One UI 7 fortfarande är på väg ut till många Samsung-enheter, har det redan dykt upp tecken på att One UI 8 testas.

Så när får vi se den?

Samsung Galaxy S25 lanserades i januari. (Image credit: Future)

Det är inte helt enkelt att förutspå ett exakt lanseringsdatum för Galaxy S25 FE. Vi vet att fjolårets modell kom i september och Galaxy S23 FE presenterades i oktober 2023 – så det finns vissa mönster att gå efter.

Mest sannolikt dyker den nya modellen också upp någon gång i september eller oktober, men först väntas Samsung lansera Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7, vilket tros ske någon gång i juli.

Vi har inte hört särskilt många rykten om Galaxy S25 FE än, men det har cirkulerat uppgifter om att den kommer att drivas av ett av Samsungs egna Exynos-chip. Alla andra modeller i Galaxy S25-serien använder Qualcomm Snapdragon, men detaljerna kring Galaxy S25 Edge är fortfarande inte helt bekräftade.

Apropå Galaxy S25 Edge – den väntas bli nästa telefon att lanseras av Samsung. Enligt de flesta läckor och källor kommer den att presenteras i sin helhet tisdagen den 13 maj, efter att vi först fick en glimt av den redan i januari.