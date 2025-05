Tenemos otra evidencia de que el Samsung Galaxy S25 FE está en camino

Han aparecido referencias al firmware del Galaxy S25 FE

El móvil podría lanzarse en septiembre u octubre

Es probable que venga con un chip Exynos

Las versiones FE de móviles Samsung Galaxy son una alternativa a los buques insignia, que cuestan menos dinero que estos, pero que aun así ofrecen un buen nivel de rendimiento, y lo cierto, es que Samsung lo suele lograr muy bien. El próximo modelo "Fan Edition" será el Galaxy S25 FE, que ahora parece estar confirmado que está en camino y llegará en un futuro no muy lejano.

El equipo de SamMobile ha descubierto pruebas de que se ha empezado a trabajar en el firmware del Galaxy S25 FE, que es el nivel más bajo de software que funciona por debajo de Android (conocido como One UI en los terminales Samsung, por supuesto).

En realidad, esto no nos dice nada sobre el teléfono en sí: sólo que Samsung sigue comprometida con la serie FE y que debería presentar la versión Galaxy S25 más pronto que tarde. Según la investigación realizada por SamMobile, la variante de EEUU tiene el número de referencia de modelo SM-S731U y utiliza la versión de firmware S731USQU0AYDH,

Se cree que el móvil ejecutará One UI 8 (basado en Android 16) desde el primer momento. Aunque One UI 7 acaba de llegar a la mayoría de los teléfonos Samsung, ya hemos visto indicios de que One UI 8 está en fase de pruebas.

¿Cuándo se lanzará?

El Galaxy S25 se lanzó en enero (Image credit: Future)

No es fácil predecir la posible fecha de lanzamiento del Galaxy S25 FE. Sabemos que el modelo del año pasado se lanzó en septiembre, y que el Samsung Galaxy S23 FE se presentó en octubre de 2023, así que tenemos eso como referencia.

Lo más probable es que este próximo modelo FE también aparezca en septiembre u octubre, pero antes tendremos los lanzamientos del Galaxy Z Fold 7 y del Galaxy Z Flip 7, que se espera que sean en algún momento durante el mes de julio.

Hasta ahora no hemos oído muchos rumores en torno al Samsung Galaxy S25 FE, pero se ha hablado de que vendrá con uno de los procesadores Exynos propios de Samsung. Todos los demás modelos de la serie Galaxy S25 equipan un chip Qualcomm Snapdragon, pero aún estamos esperando todos los detalles sobre el Samsung Galaxy S25 Edge.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Por cierto, hablando del Galaxy S25 Edge, este debería ser el próximo teléfono que lance Samsung. Recordemos que en enero la compañía nos comunicó oficialmente que este modelo estaba en camino, y nos permitió echar un mini vistazo. Ahora, la mayoría de los informadores predicen que veremos la presentación completa del nuevo móvil ultrafino el martes 13 de mayo, después de que lo viéramos por primera vez en enero.