5 cosas que esperamos del próximo Samsung Galaxy Unpacked

El próximo Samsung Galaxy Unpacked se acerca rápidamente, y la mayoría de los indicios apuntan a julio. De hecho, a través de un trabajo de detective hemos predicho que la fecha más probable es el 2 de julio o el 9 de julio, por lo que probablemente ni siquiera tendrá que esperar hasta finales de mes.

Y podría ser un gran evento, ya que es probable que se desvelen numerosos teléfonos y wearables nuevos.

A continuación, detallamos las cinco cosas más importantes que creemos que tienen muchas posibilidades de hacer acto de presencia en el próximo Samsung Galaxy Unpacked.

1. El Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Z Flip 7 es una de las cosas que estamos más seguros que veremos en el próximo evento Unpacked de Samsung, ya que en los últimos años Samsung siempre ha utilizado su evento Unpacked de julio como lugar para desvelar nuevos teléfonos plegables.

También tenemos una buena idea de lo que podemos esperar del Samsung Galaxy Z Flip 7, con filtraciones que apuntan a pantallas más grandes -tanto la principal como la cubierta-, un nuevo chipset que ofrece más potencia de la que es capaz el Samsung Galaxy Z Flip 6 y una batería más grande de 4.300 mAh.

Sin embargo, aunque es probable que mejoren el rendimiento, la resistencia y las pantallas, la mayoría de los demás aspectos del Samsung Galaxy Z Flip 7 no lo harán. Así que, si esperabas mejores cámaras o más RAM, puede que no tengas suerte.

2. El Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Es casi seguro que el Samsung Galaxy Z Fold 7 también se presentará en este evento y, al igual que con el Samsung Galaxy Z Flip 7, tenemos una buena idea de lo que podemos esperar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Destacan una nueva cámara principal de 200MP, pantallas más grandes, un potente chip Snapdragon 8 Elite y un diseño más delgado.

Parece una actualización más completa de lo que esperamos del Samsung Galaxy Z Flip 7. Pero a diferencia de ese teléfono, es posible que la capacidad de la batería no aumente aquí, y es posible que tengas que pagar mucho por él, ya que algunas filtraciones sugieren que podría costar incluso más que el ya de por sí caro Samsung Galaxy Z Fold 6.

3. El Samsung Galaxy G Fold

Huawei Mate XT (Image credit: Future)

Ahora pasamos a algo que estamos mucho menos seguros de que veremos, pero de lo que hay alguna esperanza.

Para los que no estén al tanto, se trata de un teléfono triple, con una pantalla de 9,9 pulgadas, lo que lo haría mucho más grande que cualquiera de los actuales teléfonos plegables de Samsung.

Este dispositivo ha sido ampliamente rumoreado e incluso insinuado por la propia Samsung, con la compañía sugiriendo en una llamada de ganancias que podríamos verlo este año. De ser así, tendría sentido un lanzamiento junto a los otros 2025 plegables de la compañía.

4. El Samsung Galaxy Watch 8

Samsung Galaxy Watch 7 (Image credit: Future)

Samsung tiende a lanzar nuevos modelos de Galaxy Watch junto con sus plegables, y este año se esperan tanto el Samsung Galaxy Watch 8 como el Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Este último puede ser de particular interés, ya que no hubo un nuevo modelo Classic el año pasado, pero es una opción deseable, por lo general luciendo una apariencia premium y un bisel giratorio.

Más allá de eso, no sabemos mucho sobre estos próximos wearables, pero el Samsung Galaxy Watch 8 podría tener una batería ligeramente más grande que el Samsung Galaxy Watch 7.

El hecho de que sepamos tan poco podría significar que estos wearables están más lejos, pero nos sorprendería, ya que sería romper con la tradición.

5. El Samsung Galaxy Ring 2

Samsung Galaxy Ring (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Finally, there’s a chance we’ll see the Samsung Galaxy Ring 2 at the next Unpacked event, since the original Samsung Galaxy Ring was launched at last year’s July event.

From what we’ve heard so far, the Samsung Galaxy Ring 2 could be slimmer than its predecessor, and available in more sizes.

Rumors suggest it might also have improved battery life and include a body temperature sensor, which would give its health tracking credentials a boost.