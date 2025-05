Samsung släpper sin tunnaste telefon någonsin – Galaxy S25 Edge

Nu är det dags! Efter en första teaser i januari i år, i samband med lanseringen av Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus och Galaxy S25 Ultra, är Samsung Galaxy S25 Edge nu äntligen officiell. För den som missade teasern sticker Edge-modellen ut från de andra tre med sin otroligt tunna design och låga vikt.

Tidigare modeller som S6 Edge och S7 Edge var flaggskepp med egenskaper som böjda skärmar, mer RAM och bättre kameror än de vanliga modellerna. Nya Galaxy S25 Edge tillhör också Samsungs premiumsegment och man får mycket prestanda för pengarna. Den levereras dessutom med alla Samsungs AI-funktioner.

Under presentationen sade Samsung att Sverige är en av endast cirka 26 marknader där telefonen kommer att lanseras. Samtidigt tillverkas den i ganska begränsad upplaga. Så trots att priset är högt kan det bli stor efterfrågan på Galaxy S25 Edge.

Låg vikt, högt pris

Själva Samsung Galaxy S25 Edge må väga lite, men prislappen är tung. Originalpriset ligger på 16 490 kronor, vilket placerar den mellan Galaxy S25 Plus (14 490 kronor) och Galaxy S25 Ultra (17 990 kronor). För det får man 512 GB lagring. Det finns också en modell med 256 GB lagring, men den kan ännu inte beställas från Samsung i Sverige.

För pengarna får man en telefon som lånar specifikationer från flera andra Galaxy S25-modeller. Galaxy S25 Edge väger till exempel 163 gram, vilket gör den bara 1 gram tyngre än den kompakta Galaxy S25. Skillnaden är att Galaxy S25 inte har en 6,2-tumsskärm, utan samma 6,7-tumsskärm som Galaxy S25 Plus. Dessutom är Galaxy S25 Edge bara 5,8 mm tjock, jämfört med Plus-versionens 7,3 mm.

Från Galaxy S25 Ultra har S25 Edge ärvt en titanram, som ska ge extra hållbarhet trots den tunna designen. För ytterligare tålighet är skärmen skyddad av Corning Gorilla Glass Ceramic 2 – ett ännu hårdare glas än det som sitter i Galaxy S25 Ultra.

Precis som resten av Galaxy S25-serien är nya Edge-modellen utrustad med Snapdragon 8 Elite for Galaxy och 12 GB RAM. Det ska ge mycket hög prestanda. Samsung säger att man utvecklat ett nytt kylsystem för att förhindra överhettning. Hur väl det fungerar i praktiken återstår att se – chippet är trots allt känt för att både vara kraftfullt och bli varmt under belastning.

(Image credit: Samsung)

Det tunna och lätta formatet har ett pris

Huvudkamera på 200 MP

Ultravidvinkelkamera på 12 MP

Selfiekamera på 12 MP

Att göra telefonen så tunn kräver kompromisser. Den mest uppenbara syns direkt på baksidan – telefonen har bara två kameror istället för tre. Man ska dock inte underskatta dem, för en av dem är samma 200 MP-kamera som sitter i Galaxy S25 Ultra. Det gör S25 Edge till den enda andra modellen i Samsungs sortiment med just denna kamera.

Den andra kameran är en ultravidvinkelkamera på 12 MP. Det saknas alltså ett telefotolins med optisk zoom, även om Samsung säger att man kan zooma 2x med "optisk kvalitet". Vid en kort visning i Köpenhamn kunde vi se att maximal zoom är 10x, jämfört med 30x på Galaxy S25 (Plus) och hela 100x på Galaxy S25 Ultra. Om du prioriterar zoom i din mobilfotografi är det alltså inte S25 Edge du ska välja.

Som på andra nyare Samsung Galaxy S-modeller finns här alla AI-verktyg som hjälper till vid både fotografering och redigering. Det inkluderar Generative Edit, som låter dig göra omfattande ändringar i bilder, samt Audio Eraser, som kan ta bort oönskat bakgrundsljud i videor.

Galaxy S25 Edge får även stöd för Samsungs ProVisual Engine, som ska förbättra bildkvaliteten ytterligare.

Den andra kompromissen är batteriet – kapaciteten ligger strax under 3900 mAh och laddning sker med 25 W. Det ligger i nivå med Galaxy S25, som till och med har ett något större batteri på 4000 mAh. Samsung säger själva att batteriet räcker en hel dag. Men det mindre batteriet ska alltså driva en större skärm, så på pappret är detta Galaxy S25-modellen med det minsta batteriet. Enligt Samsung kommer telefonen att lära sig användarmönster över tid och anpassa sig för att maximera batteritiden.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Många AI-funktioner

Galaxy S25 Edge har Galaxy AI integrerat i stort sett överallt och ger användare Samsungs mest naturliga och multimodala (text, bild, ljud, video) upplevelser med full datasäkerhet.

Likt resten av Galaxy S25-serien har Galaxy S25 Edge AI-assistenter som fungerar i appar och anpassar sig efter användarens dagliga rutiner. Funktioner som Now Brief och Now Bar7 har utökats med stöd för tredjepartsappar och påminnelser för vardagliga situationer.

Tack vare integrationen mellan Samsung Galaxy och Google får Galaxy S25 Edge tillgång till Gemini. Med Gemini Live och nya funktioner för kameran och skärmdelning kan användare visa vad som finns på skärmen eller runt dem och samtidigt prata med Gemini i realtid.

Galaxy AI-upplevelserna i Galaxy S25 Edge är designade med användarens integritet i åtanke. Personuppgifter skyddas av Samsung Knox Vault direkt på enheten (utan att skickas till molnet), vilket ger maximal sekretess.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S25 Edge – specifikationer Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Edge Skärm: 6,7" AMOLED Upplösning: 3120 x 1440 Uppdaterings-frekvens: 1~120 Hz Chipset: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Bakre kameror: 200 MP ultravidvinkel, 12 MP ultravidvinkel Selfiekamera: 12 MP RAM: 12 GB Lagring: 256 GB / 512 GB Batteri: 3 900 mAh Maximal ljusstyrka: 2600 nits

Pris och tillgänglighet

Samsung Galaxy S25 Edge kan förhandsbeställas från och med 13 maj hos Samsung och utvalda återförsäljare. Den finns i butik från 30 maj.

Galaxy S25 Edge finns i tre färger: Titanium Silver, Titanium Jetblack och Titanium Icyblue.

Modellen med 256 GB lagring är ännu inte tillgänglig i Sverige.

Modellen med 512 GB lagring har ett rekommenderat pris på 16 490 kronor i Sverige (lanseringspris på 14 490 kronor fram till 1 juni).