Samsung Galaxy S25 FE har en stor besvikelse – men gör ändå mycket mer rätt än fel

När Samsung presenterade nya Galaxy S25 FE på IFA i Berlin blev jag nyfiken på vad teknikjätten från Sydkorea skulle leverera. Precis som tidigare modeller är det främsta lockbetet att den erbjuder en flaggskeppslik Samsung-upplevelse till ett mer överkomligt pris på 8 990 kronor.

När jag fick en första titt bakom kulisserna för några veckor sedan försvann inte den känslan. Den är betydligt tunnare och lättare än S24 FE från 2024, fullpackad med Samsungs senaste AI-funktioner och har fått en förbättrad selfiekamera på 12 MP.

Trots att dess AI gör den mer kompetent jämfört med sina premium-syskon, tyckte jag att den viktigaste uppgraderingen flög lite under radarn. I S25 FE:s smalare kropp gömde sig nämligen ett större batteri. Jag hoppades att den högre kapaciteten, kombinerad med AI-funktionerna, den större skärmen och kamerauppsättningen, skulle göra den till ett bättre köp än Galaxy S25 för de flesta – inte bara ett bra mellanklassalternativ.

(Image credit: Blue Pixl Media)

S25 FE får också ett större ångkammar-kylsystem som (åtminstone i teorin) ska ge bättre energieffektivitet.

Innan jag fick tag på enheten oroade jag mig dock för att den större kapaciteten i S25 FE kanske inte faktiskt skulle innebära förbättrad batteritid. Efter att ha tillbringat två veckor med enheten är jag lite nedslagen över att säga att de farhågorna visade sig vara berättigade.

Låt oss backa lite. Även om jag är besviken på S25 FE:s batteritid, erbjuder den fortfarande heldagsanvändning – den är bara inte den uppgradering från S24 FE som jag hade hoppats på. Jag skulle gissa att anledningen till detta är att det större ångkammar-systemet och den ökade kapaciteten motverkas av att telefonen belastas med mer batterikrävande uppgifter tack vare ett större fokus på AI. Så även om det finns en snabbare processor och ett större batteri får varken den ena eller den andra riktigt skina på grund av telefonens mer krävande funktionalitet.

Den verkliga poängen är att även om den inte nådde de höjder jag hoppats på, har Samsung för ett mellanklasspris levererat en enhet som utan tvekan känns premium på alla andra sätt som verkligen räknas.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Batteritid på flaggskeppsnivå

Även om de bästa billiga telefonerna måste kompromissa på flera områden, är batteritiden det enda område de måste lyckas med. Ingen som letar efter värde vill ha en telefon som har svårt att ta sig igenom dagen, eller hur?

S24 FE erbjöd till och med bättre batteritid än den klassiska S24 tack vare sitt 4 000 mAh-batteri. Med en ökning till 4 900 mAh (bara 100 mAh bakom Galaxy S25 Ultra) hade jag hoppats att S25 FE skulle ta nästa steg och bli en äkta fler-dagarsmästare – och därmed bli den absolut bästa prisvärda telefonen för dem som prioriterar batteritid.

Den lever inte riktigt upp till den titeln, men dess batteritid är ändå alldeles utmärkt.

Dess uthållighet i verkligheten

Det säger sig självt att hur länge en telefon räcker på en laddning varierar beroende på användning, men min dag börjar runt 05:00 och jag använder min telefon mycket på morgonen innan jobbet. Till exempel lyssnar jag ofta på musik eller poddar när jag går ut med hunden, tittar på en serie under frukosten och läser nyheterna (och scrollar TikTok) en timme under pendlingen. Jag brukar göra samma sak på vägen hem åtta timmar senare. Totalt blir det ungefär 6–7 timmars skärmtid per dag, mest sociala medier, sms och att titta på de bästa streamingtjänsterna.

(Image credit: Max Delaney / Future)

Som ägare av en iPhone 15 (som försöker stå emot lockelsen från den nya orangea iPhone 17 Pro) behöver min dagliga mobil vanligtvis laddas innan lunch. S25 FE hade inte det problemet – den låg väl över 50 % vid lunch och runt 30 % när jag slutade jobbet om jag inte hade laddat under dagen. Det fanns alltid lite batteri kvar för att klara kvällen fram till läggdags.

Även om jag tyckte att S25 FE:s skärm, kameror och batteri var en stor förbättring jämfört med min åldrande iPhone 15, är den långt ifrån unik i Android-världen – och den erbjuder inte den S25 Ultra-nivå av batteritid som jag hade hoppats på.

Jag blev dock inte helt överrumplad. Jag nämnde ovan att jag befarade att den förbättrade kylningen och det större batteriet skulle neutraliseras av mer krävande uppgifter (prestandamässigt) på enheten, men det var inte min enda oro.

Jag reagerade också på att S25 FE använder Exynos 2400-chippet. Som nämnts i vårt tidiga test av Galaxy S25 FE har mina kollegor märkt att Exynos-drivna telefoner drar mer ström än sina Snapdragon-motsvarigheter. Till exempel slog Galaxy S25 Edge (Snapdragon) nyligen Galaxy Z Flip 7 (Exynos) i våra tester, trots att Edge hade ett mindre batteri.

Ess i rockärmen

På det stora hela tyckte jag att S25 FE:s batteri var mer än tillräckligt. Även om det inte är klassledande, borde användare som prioriterar batteritid och vill ha flaggskeppsprestanda utan premiumpriset inte räkna bort den. Även om budgetmodellen Galaxy A56:s 5 000 mAh-batteri kan matcha eller till och med överträffa den, erbjuder den inte riktigt samma flaggskeppskänsla som S25 FE.

Pixel 9a, som har ett liknande syfte som FE, lovar också “heldagsbatteri” – den klarade 13 timmar och 18 minuter i våra tester (du får vänta på vår fullständiga S25 FE-recension för kompletta tester). Kort sagt, allt som seriöst överträffar FE:s batteri kommer antingen att kosta dig betydligt mer, eller erbjuda mindre överlag.

Hur som helst, även om heldagsbatteriet inte riktigt räcker för alla, väger en annan viktig specifikationsuppgradering upp för det – snabbare 45 W trådbunden laddning, samma som i Galaxy S25 och S25 Ultra. Det är ett hopp upp från 25 W förra året, gör den att du kan ladda upp till nästan 70 % på en halvtimme – vilket gör batteritiden oväsentlig så länge du har en laddare nära till hands.

(Image credit: Max Delaney / Future)

Med sitt pris tycker jag att FE är det självklara valet framför flaggskeppet S25. Även om dess kamera och prestanda inte riktigt är på samma nivå, kommer skillnaderna att vara försumbara för de flesta. Som du kan se nedan levererar FE bra kamerabilder och den stora skärmen är en stor fördel för dem som vill ha det. Däremot kan S25 inte längre betraktas som “ny” – och den säljs nu regelbundet för nästan samma pris som sin nyligen lanserade prisvärda syskonmodell, och om du får möjlighet att klicka hem flaggskeppet för ungefär samma pris som FE, skulle jag rekommendera det förstnämnda.

Image 1 of 5 (Image credit: Max Delaney / Future) (Image credit: Max Delaney / Future) (Image credit: Max Delaney / Future) (Image credit: Max Delaney / Future) (Image credit: Max Delaney / Future)

Även om jag gärna hade sett en större batteriuppgradering, borde det inte råda någon tvekan om S25 FE:s giltighet som en riktig medlem i S25-familjen. Valet mellan FE och S25 handlar helt enkelt om din budget och om en större skärm (6,7 tum vs 6,2 tum) eller ett bättre kamerasystem (10 MP vs 8 MP teleobjektiv) är viktigast för dig.

Men om en stor skärm är din högsta prioritet har jag väldigt svårt att rekommendera S25 Plus framför S25 FE, eftersom skärmarna är lika stora, batteritiden är försumbar och kamerans prestanda inte motiverar prisskillnaden.

S25 FE är en utmärkt telefon och vad den erbjuder för sitt pris är otroligt. Om du ryggar tillbaka inför tanken på att lägga över 10 000 kronor på ett nytt flaggskepp, bör S25 FE absolut finnas med på din lista om du vill ta steget upp från en budgetmobil.