Now Bar är en nyckelfunktion i One UI 7

Fler tredjepartsappar ska snart få stöd

One UI 8 ska lanseras i juli 2025

Uppdatering 24/07: Samsung har bekräftat att man planerar att utöka antalet appar och tjänster som stöds av Now Bar från cirka 20 till upp till 35 innan slutet av 2025. Resten av artikeln är oförändrad från ursprunglig publicering.

Samsung lanserade One UI 7 (sin version av Android 15) samtidigt som Galaxy S25-serien i januari och en av de viktigaste nya funktionerna är låsskärmsfunktionen Now Bar – en funktion som snart blir mycket mer användbar.

Enligt sydkoreanska ET News (via SamMobile) är fler tredjepartsappar på väg att få stöd för Now Bar – även om det inte nämns någon exakt tidsram för detta. Två sydkoreanska appar nämns specifikt: Kakao T för taxibokning och Naver Sports för livesportresultat.

Man kan anta att ambitionen att lägga till fler tredjepartsappar även gäller internationellt, även om ET News inte nämner några ytterligare appar. Ju fler appar som stöder Now Bar, desto mer användbar blir funktionen – och desto fler användare lär börja utnyttja den.

Samsung har framhållit Now Bar som en stor innovation i One UI 7 och vi har också beskrivit den som en av de bästa funktionerna i mjukvaran. Det är i princip Samsungs version av Live Activities på iOS – information från appar visas direkt på låsskärmen och uppdateras i realtid.

Så använder du Now Bar

För närvarande stödda appar är från Google och Samsung. (Image credit: Future)

Om du har en Samsung Galaxy S25 har du redan One UI 7 – och Now Bar visas troligen längst ned på låsskärmen, med widgetar för timers, sammanfattningar från Now Brief, medieuppspelning och mer.

Gå till Inställningar och välj Låsskärm och AOD för att hitta Now Bar-inställningarna. Här kan du välja vilka appar som ska visas i Now Bar: just nu domineras listan av appar från Samsung och Google, vilket gör att tredjepartsintegrationer är välkomna framöver.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Google Maps är en av apparna som nyligen fick stöd för Now Bar, vilket innebär att du kan se sväng-för-sväng-navigation direkt på låsskärmen. Android erbjuder redan notifieringar för denna typ av realtidsinformation, men Now Bar gör det smidigare att få fram informationen även när telefonen är låst.

Vi väntar fortfarande på att One UI 7 ska rullas ut till andra Samsung-telefoner än Galaxy S25-serien – utrullningen ska påbörjas nästa månad. Det är i nuläget oklart hur ny telefon du behöver för att kunna använda Now Bar, men vi förväntar oss mer klarhet kring detta snart.

Anpassa din låsskärm

Utöver Now Bar finns det många sätt att anpassa always-on-skärmen på Galaxy S25-serien. Du kan förstås ändra färger och typsnitt samt leka runt med bakgrundsbilder och klockor. Men det är widgetarna som verkligen låter dig göra skärmen personlig.

Now Bar är en kraftfull widget, men bara en av många tillgängliga på telefonen. Tryck länge på hemskärmen för att anpassa den, och välj bland widgetar för batteri, kamera, kalender, röstinspelning och mer. Du kan också använda Samsungs Good Lock-app för ännu mer avancerad anpassning.