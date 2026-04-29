Nedsläckningen av 2G- och 3G-näten kan göra att äldre hamnar utanför och samtidigt skärps kraven för Mobilt BankID

2G- och 3G-näten stängs ner samtidigt som kraven för Mobilt BankID höjs

Äldre användare kan behöva byta telefon – igen

Ny undersökning visar både potential och oro kring teknikens roll

Nedsläckningen av äldre mobilnät och ökade krav på digitala tjänster riskerar att skapa nya hinder för äldre användare. Samtidigt som 2G- och 3G-näten håller på att fasas ut i Sverige, uppdateras kraven för Mobilt BankID, något som kan göra att många äldre telefoner slutar fungera för viktiga vardagstjänster.

För många seniorer har övergången redan inneburit att de tvingats byta telefon en gång, när äldre nät slutat fungera. Nu kan ytterligare förändringar i krav på hårdvara och operativsystem innebära ännu ett steg i en omställning som inte bara handlar om kostnader, utan också om att behöva lära om invanda användarmönster.

Teknik kan minska ensamhet, men också skapa hinder

Samtidigt som utvecklingen går snabbt framåt visar ny data från Doro att teknik spelar en viktig roll i äldres vardag. I en undersökning från 2024 uppgav 48 procent av de tillfrågade att ny teknik kan bidra till att minska ensamhet bland äldre.

Funktioner som videosamtal (82 procent), chatt och meddelanden (77 procent) samt sociala medier (65 procent) lyfts som särskilt viktiga. Men det finns också en tydlig oro för att förlora tillgång till just dessa funktioner när tekniken förändras eller slutar fungera.

Balansen mellan teknikens möjligheter och risken att hamna utanför blir allt mer central i takt med att digitala tjänster blir en förutsättning för att klara vardagen.

Ökad press på att hänga med i utvecklingen

Utöver nedsläckningen av äldre nät rapporteras det också om återkommande frågor kring digitala tjänster som Mobilt BankID, där många äldre uttrycker oro för att inte längre kunna använda samhällsviktiga funktioner.

I dag används Mobilt BankID till betydligt mer än bara inloggningar. Det har blivit en central del för de allra flesta i vardagen och används till allt från betalningar och bankärenden till kontakt med sjukvården, myndighetstjänster och deklaration. Samtidigt blir allt fler tjänster helt digitala, där exempelvis kontrakt och avtal signeras direkt i mobilen utan fysiska alternativ.

För användare som redan har begränsad teknisk vana kan varje nytt krav och förändring innebära nya problem. En del kan få hjälp av sina närstående, men det är inte optimalt och det är inte heller alla som har den möjligheten.

Frågan är hur teknikbranschen och samhället i stort ska hantera den här utvecklingen. Samtidigt som innovation driver nya möjligheter, riskerar vissa grupper att hamna utanför om anpassningen går för snabbt.

Som tur är finns det ett fåtal tillverkare som fokuserar på teknikprylar för just äldre personer, som exempelvis Doro. De tillverkar många av de bästa telefonerna för äldre, där enkelhet, tydlighet och långsiktig kompatibilitet ligger i fokus.