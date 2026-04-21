Jag har testat varje iPhone sedan iPhone 12 och Ceramic Shield 2 är det första iPhone-glaset jag verkligen litar på

Marknadsföring är en sak, men verkligheten är ofta något helt annat. Precis som många andra har jag inte glömt det påstått “hållbara” mikrotyget i FineWoven, den skakiga lanseringen av Apple Maps eller det ökända butterfly-tangentbordet som sades vara fyra gånger mer stabilt. Och minns du löftet om AirPower? Precis.

Därför är det värt att uppmärksamma när verkligheten faktiskt lever upp till hypen och det är precis vad som hänt med Apples Ceramic Shield 2 – teknikjättens senaste och utan tvekan bästa iPhone-glas hittills.

När iPhone 17-serien presenterades förra året hävdade Apple att deras starkaste glas hittills erbjuder tre gånger bättre reptålighet och minskade reflektioner. Efter flera månaders användning känner jag mig nu säker på att det faktiskt stämmer.

Jag har använt iPhone 17-serien (främst iPhone 17 Pro) och Apple Watch Series 11 sedan november, och jag har ärligt talat ännu inte sett den typ av repor som jag blivit alltför van vid med tidigare modeller av båda enheterna (och jag har testat varje iPhone sedan iPhone 12).

Jag började märka skillnaden först på klockan, som visserligen inte har Ceramic Shield 2 men har en uppgraderad “Ion-X”-skärm med dubbelt så hög reptålighet jämfört med Series 10. Apple säger att det är “branschens mest tåliga glas”.

Tidigare har jag bara fått acceptera att tidigare generationer av klockan fick de där mikroskopiska reporna, sådana som man oftast inte ser men som blir väldigt tydliga i starkt solljus eller under kraftig belysning. Den här gången finns inget av det där och det är inte direkt så att jag har blivit bättre på att undvika att slå handleden i möbler eller dörrkarmar!

Det var flera år sedan jag senast spräckte skärmen på en iPhone, men jag upptäckte märken redan efter några veckor med min iPhone 16 Pro. Den fick en väldigt tydlig repa redan under de första två veckorna. Under månaderna som följde fick skärmen fler mikrorepor över hela ytan och till slut började jag använda ett skärmskydd för att förhindra att det blev värre. Ärligt talat har historien varit densamma med både 15 Pro och 14 Pro, och innan dess använde jag en 13 mini som till slut såg ut lite som frostat glas efter all användning.

Men när iPhone 17 lanserades introducerade Apple Ceramic Shield 2 och det börjar se ut som att det är en ännu större förbättring än Apple själva antydde.

Mer än bara marknadsföring

Det här glaset (utvecklat av Apple tillsammans med glastillverkaren Corning) har en tätare nanokristallstruktur och en förbättrad oleofobisk beläggning jämfört med tidigare generationer av iPhone-glas. JerryRigEverything utsatte en iPhone 17 för tuffa tester och upptäckte att den bara fick lättare märken vid nivå 7 på Mohs hårdhetsskala. Vanligtvis börjar repor synas redan vid nivå 5 eller 6.

Min egen erfarenhet är att jag helt enkelt inte behöver oroa mig lika mycket för min telefon längre. Du kan bära iPhone 17 i fickan, till och med tillsammans med dina nycklar, utan att behöva vara särskilt rädd för att den ska börja se mycket äldre ut än den faktiskt är. För de flesta betyder det också att du egentligen inte behöver något skärmskydd.

På tal om det: tester från Astropad visar att ett vanligt glasskydd faktiskt kan förstöra den antireflexbehandling som finns på iPhone 17. Det är definitivt värt att tänka på innan du lägger extra pengar på ett skydd. Om du ändå köper ett bör det åtminstone ha antireflexegenskaper.

Det är förstås klokt att tänka efter innan du skippar skyddet helt eller gör det otänkbara och använder telefonen utan skal. Apples nya glas är riktigt bra, men det är inte oförstörbart. Ett hårt fall med skärmen nedåt kan fortfarande spräcka din iPhone, och sand eller grus kan fortfarande repa den, även om metall kanske inte gör det lika lätt. Planerar du att ta med telefonen till stranden? Riskerar du att tappa den på grus? Eller råka tappa den i en skål med diamanter? Då ska du inte hoppa över skärmskyddet.

Men för alla andra som lever ett lite mindre äventyrligt liv behöver du förmodligen inte vara lika försiktig med din iPhone längre.

Jag vet att din första instinkt är att sätta på ett glasskydd direkt, men med den senaste generationen kan det faktiskt vara överdrivet och bara en extra kostnad. Visst kan några repor dyka upp så småningom, men efter flera månaders användning ser jag inget som liknar det jag tidigare varit van vid.

Sammanfattningsvis tycker jag att det betydligt mer reptåliga Ceramic Shield 2 känns som en enorm uppgradering. I praktiken betyder det att vardaglig användning inte kommer lämna särskilt många spår, och att de flesta av oss faktiskt inte behöver något skärmskydd på dessa telefoner.

Den goda nyheten är dessutom att Apple sedan förra månaden inte säljer någon telefon utan Ceramic Shield 2 längre. Även den prisvärda nya iPhone 17e har den senaste glastekniken, så oavsett vilken modell i den aktuella serien du väljer kan du känna dig lite tryggare. Apple ska ha beröm när de gjort sig förtjänta av det och de levererade verkligen den här gången.