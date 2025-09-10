Jag har testat iPhone 17 Pro Max och det är skillnaderna som kan få dig att vilja ha den

Jag skulle, om jag vore lat, kunna säga åt dig att helt enkelt läsa min hands-on av iPhone 17 Pro, läsa den och sedan komma tillbaka hit för att läsa en enda rad om det större batteriet i iPhone 17 Pro Max för att förstå att dessa två telefoner i princip är identiska, förutom den avgörande skillnaden.

Poängen är att iPhone 17 Pro Max är Pro-versionen för de som kräver en stor skärm och nästan 40 timmars utlovad batteritid. Annars kan du hålla dig till iPhone 17 Pro, som jag redan börjar gilla.

Mina bedömningar av dessa två telefoner kommer efter en alltför kort hands-on-session som följde på Apples Awe Dropping-keynote den 9 september. Där presenterade Apples vd Tim Cook och hans team fyra nya iPhones, inklusive iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max och den ultratunna iPhone Air (nej, inget “17” i det namnet).

Jag skämtar inte när jag säger att dessa Pro-modeller är exakt likadana, förutom en större 6,9-tumsskärm och ett större batteri som ger en utlovad batteritid på 39 timmars videouppspelning (jämfört med 33 timmar på iPhone 17 Pro).

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iPhone 17 Pro Max har samma redesign som överger titan till förmån för en lättare och mer effektiv aluminiumram. På baksidan finns ett stort rektangulärt Ceramic 2-glasskydd tillsammans med samma tre 48 MP-kameror.

Inuti sitter A19 Pro-chippet med ett halvdussin GPU-kärnor och neurala nätverk för var och en. Det finns en ny Center Stage-kamera på framsidan och attraktiva nya färger som orange och blå. Jag måste säga att vi fick vänta alldeles för länge på att Apple skulle leverera intressantare färger i Pro-serien.

Precis som iPhone 17 Pro börjar 17 Pro Max på 256 GB (upp till 2 TB) och är prissatt på samma nivå som föregående modell (inte någon liten bedrift).

Här är vad jag lärde mig när jag fick leka lite med den nya modellen i demo-området.

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Utseendet och känslan på dessa nya iPhone 17 Pro-modeller skiljer sig en hel del från tidigare. Den frästa aluminiumkroppen ger mjukare linjer och en överlag bättre känsla än tidigare iPhones.

Likt 17 Pro är 17 Pro Max något tyngre än sin föregångare, men inte på ett störande sätt. Naturligtvis är detta en större 6,9-tumstelefon, så den är byggd, som jag ser det, för personer med större händer – som jag. Jag tyckte den var bekväm att hålla i, och ja, jag gillar det nya upphöjda “platå”-partiet betydligt mer än jag trodde att jag skulle göra.

Om du letade efter andra designförändringar finns de egentligen inte. Knappar som Action-knappen och Camera Control-knappen är oförändrade, och jag använde dem faktiskt inte alls under den här hands-on-sessionen.

Skärm

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Detta är i grunden samma Super Retina XDR OLED-skärm som på den förra modellen, men nu med möjlighet att pressa upp till 3 000 nits ljusstyrka när det behövs. Jag var aldrig utomhus med telefonen, så jag kan inte säga hur effektivt det är i praktiken.

Det är fortfarande en ProMotion-skärm, vilket innebär att den enkelt kan variera från 1 Hz till 120 Hz. Under min tid med telefonen tyckte jag att rörelserna i allt, inklusive spel, var silkeslena. Som alltid är detta en fantastisk skärm och ja, jag föredrar den största iPhone-skärmen.

Kameror

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De tre 48 MP-kamerorna är en bättre uppgradering än man kanske tror, främst för att teleobjektivet nu också är med i 48 MP-klubben. Nu har vi en 48 MP vidvinkel, en 48 MP ultravidvinkel och en 48 MP tele med optisk zoom som kan ge 4x i full upplösning och 8x i 12 MP (genom att slå ihop fyra bildpunkter per pixel).

Jag testade kameran och gick igenom alla alternativ. Bilderna såg bra ut, men jag vill verkligen ta med den här kameran ut på fältet för ett ordentligt test.

Image 1 of 5 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Selfiekameran har fått en stor uppgradering och har nu den 18 MP Center Stage-kameran som nu finns i hela iPhone 17-serien (och i iPhone Air). Den låter dig ta selfies i porträtt- eller landskapsläge utan att behöva vrida telefonen 90 grader. Det är en smart teknisk lösning och fungerade perfekt i mitt snabba test.

Med den uppgraderade Photonics Engine förväntar jag mig mycket av dessa kameror och hoppas att de lever upp till förväntningarna.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Prestanda & batteri

Apple har stoppat in det kraftfulla 3-nanometers A19 Pro i iPhone 17 Pro Max. Det ser ut att vara den mest kraftfulla mobila CPU som Apple någonsin producerat. Jag kan säga att telefonen kändes pigg och körde AAA-spel utan problem (med högt och klart ljud dessutom), men jag vet ännu inte tillräckligt om dess prestanda i en bredare användning.

Jag är dock imponerad av de tekniska förändringar Apple gjort i insidan av iPhone 17 Pro Max. Logikkortet sitter nästan mitt i telefonen, täckt av grafit och placerat under en vätskefylld ångkammare – allt detta ska tillsammans leda bort värme under tunga uppgifter som spel eller videoinspelning. Den här konfigurationen kan hålla telefonen svalare och mer effektiv; tiden får utvisa.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple lovar 39 timmars videouppspelning för iPhone 17 Pro Max. Om det stämmer vore det en anmärkningsvärd prestation och kanske den främsta anledningen till att jag skulle välja den här modellen framför iPhone 17 Pro.

Överlag är detta en spännande uppdatering som går djupare än bara designen. Jag vet ännu inte om den är en vinnare, men de tidiga tecknen pekar på ja. Kort sagt, jag ser verkligen fram emot att testa den här besten till smartphone ordentligt.

Specifikationer

Nedan hittar du en jämförelse punkt för punkt av de viktigaste specifikationerna för iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vikt: 177g 165g 206g 233g Skärm: 6,3" OLED 6,5" OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Upplösning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Uppdaterings-frekvens: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maximal ljusstyrka: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bakre kameror: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) Selfiekamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagring: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Färger: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris & tillgänglighet

Startpris på 16 995 kronor

Förbeställningar från 12 september, släpps 19 september

iPhone 17 Pro Max tillkännagavs på Apples ”Awe Dropping”-event den 9 september. Förbokningarna börjar den 12 september, och den nya telefonen börjar levereras och nå butikshyllorna den 19 september.

iPhone 17 Pro Max börjar på 16 995 kronor för modellen med 256 GB lagring. Priset stiger till 19 995 kronor för 512 GB lagring, 22 995 kronor för 1 TB lagring, och 28 995 kronor för 2 TB lagring. Den sistnämnda konfigurationen representerar den största lagringskapaciteten någonsin för en iPhone.